Os ataques golpistas de 8 de janeiro provocaram uma série de reações entre as autoridades, especialmente condenando o que ocorreu na praça dos Três Poderes, em Brasília.

Com a realização de inquéritos, julgamentos e a divulgação de relatórios sobre a data, ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), parlamentares, ministros do governo e o próprio presidente Lula (PT) manifestavam-se.

O petista, por exemplo, classificou os atos como uma tentativa de golpe de Estado, e disse que os manifestantes seguiam à risca o que pregou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante seu mandato, como a compra de armas e a hostilização a magistrados do Supremo.

Entre os ministros da Suprema Corte brasileira, Alexandre de Moraes chamou os golpistas de "turba criminosa", e a então presidente do tribunal e agora ministra aposentada Rosa Weber chamou o dia 8 de janeiro de dia da infâmia.

Houveram ainda declarações como a de Bolsonaro, que diz ver os ataques como uma "armadilha da esquerda", além da fala do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF Anderson Torres afirmando que a invasão não teria sido ocorrida se seu plano tivesse sido seguido à risca.

Veja algumas frases de diferentes personagens sobre os ataques de 8 de janeiro:

"O que torna o crime coletivo, o crime multitudinário, é o fato de, em virtude do número de pessoas, você não tem necessidade de descrever que o sujeito A quebrou a cadeira do ministro Alexandre, o sujeito B quebrou a cadeira do ministro Fachin, o sujeito C quebrou o armário do ministro Cristiano Zanin. Não. A turba criminosa destruiu o patrimônio do Supremo Tribunal Federal"

Alexandre de Moraes Ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), durante julgamento de primeiros golpistas condenados

"Quem deveria conter esse grupo de criminosos é a PM. Não havia nenhuma razão técnica para que não funcionasse no dia 8, porque todos sabíamos o que ia acontecer. O que se viu foi falha generalizada, mas principalmente pela ausência de uma operação consistente de uma instituição que é uma das melhores polícias do Brasil"

Andrei Passos Rodrigues Diretor-geral da Polícia Federal em entrevista ao jornal O Globo sobre o 8 de janeiro

"Brasileiros, patriotas, que foram manifestar, entraram em uma arapuca, numa armadilha patrocinada pela esquerda"

Jair Bolsonaro Ex-presidente, em protesto realizado em 8 de janeiro.

"Eu fiquei com a impressão de que era o começo de um golpe de Estado. Eu fiquei com a impressão, inclusive, que o pessoal estava acatando ordem e orientação que o Bolsonaro deu durante muito tempo. Muito tempo ele mandou invadir a Suprema Corte, muito tempo ele desacreditou do Congresso Nacional, muito tempo ele pedia que o povo andasse armado, que isso era democracia"

Lula Presidente da República sobre 8 de janeiro em entrevista à GloboNews

"Se o protocolo fosse seguido à risca, seríamos poupados dos lamentáveis atos do dia 8 de janeiro"

Anderson Torres Ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF, em oitiva na CPI do 8 de janeiro

"Tendo conhecimento agora das sequências dos fatos, também da ineficiência dos agentes que atuavam na execução do Plano Escudo, seria mais duro do que fui na repressão. Faria diferente, embora tenha plena certeza de que envidei todos os esforços e ações"

Gonçalves Dias General do Exército e ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) sobre os ataques na CPI do 8 de janeiro

"É um dia [8 de janeiro] em que não esqueceremos jamais. Que sirva de alerta para que a democracia seja regada diariamente, com debate acalorado de ideias, sim. Mas que permaneça o respeito mútuo para que a democracia continua inabalável"

Rosa Weber Ministra aposentada e então presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) em sessão da corte

"O que aconteceu naquele 8 de janeiro, realmente, foi algo atípico na história do Distrito Federal. Na minha visão, a culpa não foi só do Anderson. Eu acho que nós tivemos um apagão geral"

Ibaneis Rocha (MDB) Governador do Distrito Federal em discurso ao retornar ao cargo após afastamento determinado por Moraes

"A democracia brasileira foi atacada: massas foram manipuladas com discurso de ódio; milicianos digitais foram empregados para disseminar o medo, desqualificar adversários e promover ataques ao sistema eleitoral; forças de segurança foram cooptadas; tentou-se corromper, obstruir e anular as eleições; um golpe de Estado foi ensaiado; e, por fim, foram estimulados atos e movimentos desesperados de tomada do poder. O 8 de janeiro é obra do bolsonarismo"

Eliziane Gama (PSD-MA) Senadora, em relatório da CPI do 8 de janeiro

"Nós sempre frisamos que a liberdade de expressão protege a manifestação pacífica. Se houver uma pessoa que proteste pacificamente, é claro que ela está no exercício regular do direito, mas nós não vamos permitir que haja a repetição dos terríveis eventos do 8 de Janeiro"

Flávio Dino Ministro da Justiça e futuro ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre o 7 de Setembro de 2023, quando havia temor de novas tensões no desfile em Brasília.