Valdemar Costa Neto confirma que PL em MS terá como candidatos ao Senado Capitão Contar e Azambuja

Em entrevista concedida na manhã deste sábado (10) ao Correio do Estado, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou que o partido em Mato Grosso do Sul terá como pré-candidatos ao Senado Federal nas eleições gerais deste ano o ex-governador Reinaldo Azambuja e o ex-deputado estadual Capitão Contar.
Além disso, ele revelou ainda que já está acertado com a presidente estadual do PP, senadora Tereza Cristina, que o PL vai apoiar a reeleição do governador Eduardo Riedel (PP) e, em troca, a Federação União Progressista, formada pelo PP e União Brasil, abrirá mão de lançar um pré-candidato ao Senado Federal.
Na teoria, a afirmação de Valdemar Costa Neto põe fim à possibilidade de que o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Gerson Claro (PP), possa ser o pré-candidato da Federação União Progressista ao senador da República no pleito deste ano.
“A aliança do PL com o PP em Mato Grosso do Sul está fechada desde o ano passado e foi costurada com as participações do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), comigo e com o senador Rogério Marinho (PL-RN) em reunião com as lideranças sul-mato-grossenses Riedel, Tereza e Azambuja”, declarou.
Questionado sobre como ficará a situação da vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), que teve o nome lançado como pré-candidata ao Senado Federal pelo partido pelo próprio Jair Bolsonaro, o presidente nacional da legenda disse que ela terá de adiar essa probabilidade.
“O Bolsonaro me disse que gosta muito da Gianni, que é esposa do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL), mas, como ele está impossibilidade de fazer campanha corpo a corpo – o ex-presidente está preso, cumprindo pena de mais de 27 anos de prisão -, ficaria complicado para ela se viabilizar politicamente”, explicou.
Valdemar Costa Neto acrescentou que Bolsonaro entende que Gianni teria chances de ser eleita senadora caso ele fizesse a campanha eleitoral ao lado dela. “Como as circunstâncias atuais o impede disso, é melhor lançar dois pré-candidatos já com musculatura política – Contar e Azambuja – e com chances de vitória, capazes de caminharem com as próprias pernas”, comentou.
Ele ressaltou que o nome de Bolsonaro é forte, mas, no caso de Gianni Nogueira, que ainda é uma novata na política, a ausência do ex-presidente ao lado dela tornaria a tarefa muito complicada. “Por isso, ele espera que ela deixe o projeto de ser senadora para uma próxima oportunidade, quando terá mais bagagem política”, argumentou.
No caso do senador Nelsinho Trad (PSD), o presidente nacional do PL disse que o parlamentar tinha sido convidado em 2023 para se filiar ao partido e, dessa forma, disputar a reeleição ao Senado Federal na legenda. “Nós gostamos muito do Nelsinho, ele sempre esteve do lado do Bolsonaro no Senado Federal e seria muito bem-vindo ao PL, entretanto, por questões que não veem ao caso neste momento, isso não foi possível”, lamentou.
Diante disso, Valdemar Costa Neto descartou com Nelsinho Trad possa compor a aliança do PL e PP na campanha eleitoral deste ano. “Infelizmente, teremos de caminhar separados, mas, temos de reconhecer que ele é um candidato muito forte e com grandes chances de ser reeleito. No entanto, vamos trabalhar para que Azambuja e Contar conquistem as duas cadeiras ao Senado por Mato Grosso do Sul”, concluiu.
Contar no PL
Em novembro do ano passado, o presidente nacional do PL anunciou, por meio de postagem nas suas redes sociais, a filiação do ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB) ao partido para disputar uma vaga ao Senado ao lado do ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual da legenda.
“O ex-deputado estadual Capitão Contar, o mais votado da história de Mato Grosso do Sul, está retornando ao Partido Liberal. Ele aceitou o convite que fiz para disputar o Senado pelo PL, com o apoio do nosso presidente Jair Bolsonaro. A volta dele à família PL reforça o nosso time e mostra ainda mais a força do projeto que queremos para o futuro do povo sul-mato-grossense e do Brasil. Estou muito feliz com seu retorno. Seja bem-vindo, Capitão!”, escreveu.
Na prática, a chegada de Capitão Contar ao PL e o lançamento da pré-candidatura dele ao Senado pelo partido, fazendo uma “dobradinha” com Azambuja provoca uma verdadeira reviravolta na corrida eleitoral às duas cadeiras para senador da República por Mato Grosso do Sul, afinal, acaba com as especulações sobre quem estaria ao lado do ex-governador na disputa pelas duas vagas à Câmara Alta do Brasil.
O Correio do Estado questionou o ex-governador sobre o anúncio feito pelo presidente nacional do PL e Azambuja reforçou que a prioridade é reeleger o governador Riedel. “Eu já tinha convidado ele para se filiar ao PL e agora o Valdemar convidou também. E ele é bem-vindo, pois, se a gente quiser ganhar da esquerda temos de unir a direita e o centro-direita. Assim como a Rose Modesto foi adversária e hoje é aliada, como o André foi adversário e hoje está com a gente, o Contar poderá ser um bom companheiro também”, declarou.
Azambuja ressaltou que, com o Capitão Contar no PL, o partido ficará mais forte e isso também vai fortalecer o palanque para a reeleição do governador e para fazer dois senadores da direita.
“Ninguém tem vaga garantida, nem eu. Por isso, temos que ver melhor a condição dos pré-candidatos para serem eleitos com as pesquisas qualitativas e quantitativas. Hoje, o Contar tem apresentado um bom desempenho e é um pré-candidato com musculatura política”, analisou.
Já o Capitão Contar disse à reportagem que na reunião com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, recebeu o convite para retornar ao partido e ser senador com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Temos um objetivo em comum de fortalecer a direita em todo o País, consolidar um projeto nacional e ampliar a presença de parlamentares comprometidos com os valores da liberdade, da Constituição e do povo brasileiro, na Câmara e no Senado. É um retorno ao PL e ao grupo que estou desde 2018, quando me comprometi a representar os sul-mato-grossenses apoiado por Jair Bolsonaro”, declarou.
Ele completou que entende que diante do cenário atual é fundamental que se tenha condições de dar um basta aos abusos e interferências de poderes. “Sou imensamente grato ao PRTB que abriu as portas para uma candidatura ao governo do Estado e que nos permitiu fazer uma eleição histórica. Nosso país precisa de uma grande força para construir a maioria no Senado, com a possibilidade de fazer 25 senadores eleitos pelo PL. Será um momento decisivo para o Brasil. Mais do que nunca, o Brasil precisa de todos nós”, finalizou.