Política

ELEIÇÕES 2026

Valdemar Costa Neto vê Gianni Nogueira e Capitão Contar no páreo à 2ª vaga ao Senado no PL

O presidente nacional da sigla não descartou a filiação do ex-deputado ao partido para concorrer com a vice-prefeita de Dourados pela "dobradinha" com Reinaldo Azambuja

Daniel Pedra

Daniel Pedra

22/09/2025 - 07h51
Após o ato de filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao PL para comandar o partido no Estado e ser o candidato da legenda na primeira vaga ao Senado em 2026, o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, disse ao Correio do Estado que os nomes da vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), e do ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB) estão no páreo pela segunda vaga ao Senado Federal no partido, desde que o ex-parlamentar se filie à legenda.

“Depende do Azambuja agora quais serão os candidatos do PL em Mato Grosso do Sul, mas, essa questão do Senado, o presidente Jair Bolsonaro adora dar palpites, então tudo pode acontecer. A princípio, o ex-governador e o deputado federal Rodolfo Nogueira vão ter de resolver, já que a Gianni é esposa dele”, brincou.

No entanto, o presidente nacional do PL disse acreditar que “a Gianni ou o Capitão Contar podem sim ser o outro candidato ao Senado pelo PL junto com o Azambuja”. Entretanto, ele assegurou que, para isso acontecer, primeiro o ex-deputado estadual Capitão Contar terá sair do PRTB.

Questionado se levaria essa possibilidade para a reunião que terá na próxima quinta-feira com o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, Valdemar Costa Neto desconversou. “Não sei, acredito que seja melhor esperar mais. O Azambuja vai ser líder do partido aqui no Estado, então, ele deve tentar resolver essa questão da Gianni e do Capitão Contar”, encerrou.

Anistia

Valdemar Costa Neto ainda afirmou ser a favor da anistia ampla dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. “Esse negócio de dar anistia light, diminuir a pena, o cara continua com o processo, é um inferno. Esse pessoal que estava lá no dia 8 de janeiro, 99% que foi preso não estava dentro dessa história, estava gritando lá fora para não quebrar”, afirmou.

Ele responsabiliza o atual governo pela falta de policiamento no 8 de Janeiro. “Eles não puseram policiamento, eles já estavam no governo e fizeram de propósito, e aí nós pagamos o pato”, disse.

O presidente do PL afirmou que o partido vai votar e brigar a favor da anistia ampla. “Esse pensamento está alinhado ao de Bolsonaro, que pediu para seus aliados trabalharem contra a ‘anistia light’”, comentou.

Política

Pentágono exige que jornalistas submetam reportagens a sua aprovação

Credenciais serão suspensas se profissionais não atenderem exigência do presidente Donald Trump

21/09/2025 22h00

Presidente Donald Trump

Presidente Donald Trump

Os jornalistas que cobrem o Pentágono, nos Estados Unidos (EUA), terão que assinar um documento se comprometendo a submeter as reportagens aos agentes do Departamento de Defesa do país antes da publicação. Caso contrário, os profissionais terão suas credenciais de acesso ao prédio suspensas.

A medida foi criticada por organizações de jornalistas como um ataque à liberdade à imprensa. O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, retrucou afirmando que a “imprensa não comanda o Pentágono”.

O Clube Nacional de Impresa, associação que representa os jornalistas nos EUA, disse que a nova medida é “um ataque direto ao jornalismo independente, exatamente onde o escrutínio independente mais importa: nas Forças Armadas dos EUA”. 

O presidente do Clube, Mike Balsamo, lembrou que, ao longo de várias gerações, repórteres do Pentágono forneceram ao público informações sobre como as guerras são travadas.

“Esse trabalho só foi possível porque os repórteres puderam buscar fatos sem precisar da permissão do governo”, disse Balsamo, acrescentando que, se as notícias precisam ser aprovadas pelo governo, o público não pode mais receber reportagens independentes.

“[O público] está recebendo apenas o que as autoridades querem que ele veja. Isso deveria alarmar todos os americanos. Reportagens independentes sobre as Forças Armadas são essenciais para a democracia. É o que permite aos cidadãos responsabilizar os líderes e garante que as decisões de guerra e paz sejam tomadas à luz do dia”, completou.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, rebateu as críticas, dizendo que quem comanda o Pentágono é o “povo”, não a imprensa. “Use um crachá e siga as regras — ou vá para casa”, disse o chefe do Departamento de Guerra do governo Trump em uma rede social.

Violação à Constitução

A Fundação Liberdade para Imprensa afirmou que essa política é “a mais grave” violação da Primeira Emenda da Constituição dos EUA. “O governo não pode proibir jornalistas de divulgar informações públicas simplesmente alegando que são secretas”, disse a organização.

A nova decisão se soma a outras medidas do governo Trump contra a imprensa. Em maio, o secretário do governo Trump já havia adotado medidas restringindo a circulação de jornalistas pelos corredores do Pentágono, submetendo a entrada em áreas antes permitidas à autorização prévia e escolta.

Na semana passada, o presidente dos EUA ameaçou cancelar licenças de rádios e televisões que criticam o governo. Já a emissora da Disney ABC retirou do ar “indefinidamente” o programa do apresentador Jimmy Kimmel, conhecido crítico de Trump, após pressão da Casa Branca. 

terça-feira

Lula vai discursar na ONU e pode encontrar Trump pela primeira vez

Presidente também participa de encontros sobre meio ambiente, a Palestina e sobre a democracia

21/09/2025 21h00

Lula discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU na terça-feira

Lula discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU na terça-feira Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decolou neste domingo para Nova York onde, na próxima terça-feira (23), discursa na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Ele também participa de encontros sobre meio ambiente, a Palestina e sobre a democracia.

Será a primeira vez que o petista estará no mesmo ambiente que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde que o Republicano voltou à Casa Branca neste ano.

O norte-americano impôs tarifas comerciais de 50% a parte dos produtos brasileiros exportados para os EUA e tem ameaçado com mais sanções por conta da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

Lula é o primeiro a discursar na ONU e, logo depois na tribuna, é a vez de Trump. É possível que ambos se encontrem nos bastidores entre um discurso e outro.

O presidente deve aproveitar a audiência global ONU para dar um recado ao norte-americano em discurso. A ideia é defender a soberania, democracia e multilateralismo.

O tom a ser usado pelo brasileiro deve ser, contudo, mais ameno do que aquele adotado em um palanque eleitoral, evitando ataques diretos ao chefe da Casa Branca, apesar da atual crise entre os dois países. Lula deve defender o reconhecimento do Estado da Palestina, tema recorrente em seus discursos desde o início do conflito na Faixa de Gaza.

Também deverá reiterar a necessidade de uma solução pacífica para a guerra na Ucrânia, posicionamento que mantém desde o início do mandato.

Zelensky

O governo brasileiro tem interesse em uma reunião bilateral de Lula com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Nova York na próxima semana, apurou o Broadcast Político.

Há alguns entraves principais para que a reunião aconteça, apesar de fontes do governo brasileiro dizerem que o interesse na reunião é mútuo - tanto por parte da Ucrânia, que fez o pedido, quanto por parte do Brasil. O primeiro deles é que Zelensky, por motivos de segurança, compartilha poucos detalhes sobre sua agenda, o que dificulta essa definição.

Por outro lado, o Brasil afirma ter recebido cerca de 30 pedidos de reuniões bilaterais. A definição só deve ocorrer por parte da equipe de Lula de domingo, 21, para segunda-feira, 22. Por questões que são de praxe da diplomacia, as confirmações são feitas com pouca antecedência, de modo a deixar uma brecha para avaliar pedidos de última hora que podem ser mais urgentes, por exemplo.

