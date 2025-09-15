Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

ELEIÇÕES 2026

Valdemar deixa nas mãos de Azambuja definição sobre candidaturas ao Senado

O presidente nacional do PL disse que caberá ao ex-governador lançar um ou dois candidatos aos cargos de senadores

Daniel Pedra

Daniel Pedra

15/09/2025 - 08h00
O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, confirmou ontem, com exclusividade ao Correio do Estado, que em Mato Grosso do Sul a definição sobre as chapas majoritárias e proporcionais ficará nas mãos do ex-governador Reinaldo Azambuja.

Na manhã do dia 21, este assume o comando da legenda no Estado durante ato político no Ondara Buffet Palace, localizado na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, nº 1.464, no Jardim Veraneio, em Campo Grande.

A liderança nacional do PL explicou para a reportagem que desde a prisão domiciliar do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro já tratou sobre os candidatos do partido ao Senado nas 27 unidades da Federação pelo menos uma vez com a principal figura da legenda e, nesta semana, terá mais uma reunião para discutir essa questão, sendo que recebeu na semana passada a autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para visitá-lo.

Com relação a Mato Grosso do Sul, Valdemar Costa Neto disse que o assunto já foi pacificado com o futuro presidente estadual do PL, cabendo a Azambuja definir essa questão sem interferência da executiva nacional, que focará a atenção em, ao menos, quatro estados: São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso.

PESQUISAS

Já Reinaldo Azambuja disse ontem ao Correio do Estado que, com base nas pesquisas de intenções de votos qualitativas e quantitativas, tomará a melhor solução e que, no caso de disputa pelo cargo de governador o martelo já está batido, ou seja, o PL vai apoiar a reeleição de Eduardo Riedel (PP).

Com relação ao Senado Federal, o ex-governador disse que, no momento, o PL tem bons nomes para lançar dois candidatos aos cargos de senadores da República por Mato Grosso do Sul, isto é, o próprio nome, o do deputado federal Marcos Pollon e o da vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira.

Além disso, ele ainda informou à reportagem que a legenda também poderá escolher por lançar apenas um candidato ao Senado, abrindo a segunda vaga para os partidos que fazem parte do arco de aliança da direita e centro-direita.

Nesse caso, Azambuja citou os nomes do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gerson Claro (PP) e do senador Nelsinho Trad (PSD).

CAPITÃO CONTAR

Entretanto, o Correio do Estado apurou que outro nome que poderia entrar nessa equação seria o do ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB), que pode trocar o atual partido pelo PL e, dessa forma, fazer com que a legenda lance dois candidatos ao Senado em 2026.

Sobre essa possibilidade, Azambuja não confirmou e apenas informou que não teria conhecimento dessa possível vinda do Capitão Contar para o PL. Ele só reforçou que o combinado com o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro e com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, é que a escolha utilize como critérios as pesquisas quantitativas e qualitativas.

“Os melhores nomes serão os escolhidos para a disputa pelas duas vagas ao Senado Federal nas eleições do próximo ano. O objetivo da executiva nacional do PL é eleger dois senadores que tenham afinidade com as pautas da direita para o Brasil”, declarou o ex-governador, referindo-se às ações de mobilização da direita contra ministros do STF.

NOVA REUNIÃO

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, pediu autorização para um novo encontro com Jair Bolsonaro nesta semana, pois a condenação a mais de 27 anos de prisão em regime fechado acendeu o alerta no partido por definições urgentes em relação às candidaturas ao Senado para o próximo ano.

Além do cumprimento da pena pelo ex-presidente, pesa o agravamento recente do seu quadro de saúde, o que acelera a necessidade de definições que dependem do aval do patriarca do clã Bolsonaro.

Como em Mato Grosso do Sul o cenário já está pacificado, conforme Valdemar e Azambuja informaram ao Correio do Estado, as candidaturas de ao menos quatro estados, entre eles São Paulo, precisam ser definidas.

No maior colégio eleitoral do País, a composição da chapa da direita tem o nome do secretário estadual de Segurança Pública do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), Guilherme Derrite (PP), dada como certa.

A escolha pelo outro nome, entretanto, ainda é motivo de disputa entre dois nomes ligados à bancada evangélica: por um lado, há quem defenda o nome do deputado federal Pastor Marco Feliciano, seu fiel aliado. Em outra frente, Bolsonaro vê com simpatia a possibilidade de uma composição com o deputado federal Cezinha de Madureira (PSD), como forma de atrair eleitores de centro para o seu palanque.

Cezinha foi coordenador da bancada evangélica na Câmara dos Deputados e esteve presente em atos de desagravo ao ex-presidente Bolsonaro, apesar de manter boa interlocução com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Seja quem for o nome escolhido, Bolsonaro faz questão de também opinar quanto ao possível suplente dos candidatos ao Senado, já que pretende fazer maioria na Casa de Leis para mobilizar ações contra ministros do STF.

PRIMEIRO ENCONTRO

No primeiro encontro dos dois na prisão domiciliar, no fim do mês passado, foi alinhado que seria necessário pensar no cenário da eleição de São Paulo sem o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Favorito no estado, Eduardo está nos Estados Unidos desde março e corre risco de perder o mandato por faltas.

Durante o encontro, Valdemar ponderou que Eduardo dificilmente conseguirá se viabilizar. Há receio de que, caso retorne ao Brasil, possa ser preso, uma vez que é investigado por articular sanções a autoridades brasileiras.

Na lista de definições que Valdemar precisará ter com Bolsonaro também está a vaga restante para o Senado em Santa Catarina.

O estado comandado pelo governador Jorginho Mello (PL) terá a candidatura do hoje vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Bolsonaro, que mudará o seu domicílio eleitoral.

Desta forma, há disputa pela segunda vaga: o senador Esperidião Amin (PP) avança como favorito no duelo para se manter no cargo, contra a postulação da deputada federal Caroline de Toni (PL).

Amin é visto como um nome que permite mais palanques no estado e amplia o eleitorado para a chapa. Além disso, é visto com simpatia por Jorginho Mello. Em Minas Gerais, os deputados federais Domingos Sávio (PL) e Eros Biondini (PL) disputam a indicação de Bolsonaro para disputar o Senado.

Por lá, a possibilidade de dois nomes do PL concorrerem ao Senado é considerada remota. Bolsonaro já externou a necessidade de ampliar palanques no estado compondo com um candidato de outro partido.

MATO GROSSO

No vizinho Mato Grosso, três nomes correm na mesma raia. Entre eles, está o do governador Mauro Mendes (União Brasil), que deve ter o apoio de Bolsonaro. O segundo apoio é disputado pelo deputado federal José Medeiros (PL) e pela emedebista Janaina Riva.

Enquanto ele é defendido por alguns por representar o “bolsonarismo raiz” no estado, ela é vista como potencial puxadora de votos entre as mulheres e melhor cotada nas pesquisas de intenção de votos.

Os encontros em meio à prisão domiciliar e agora condenação indicam que o partido pretende manter Bolsonaro como parte central de sua estratégia eleitoral, alinhando candidaturas estaduais e chapas proporcionais com ele.

Política

Após sofrer um infarto durante agenda, deputado de MS segue em recuperação

Seis dias depois de ser submetido a cirurgia, o deputado Antônio Vaz publicou neste domingo (13) um vídeo em que aparece caminhando no hospital

14/09/2025 16h32

Compartilhar

Reprodução Redes Sociais

O deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), que sofreu um infarto enquanto cumpria agenda em São Paulo e teve que passar por um procedimento cirúrgico, usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores.

O deputado participava de um curso promovido pela Fundação Republicana Brasileira, o FRB Mobiliza – Comunicação e Liderança, na terça-feira (9), quando sofreu o infarto e precisou passar por um cateterismo.

Inicialmente, ele recebeu atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, foi transferido para um hospital cujo nome não foi divulgado.

Durante o procedimento, a equipe médica verificou obstruções em duas veias do coração do parlamentar, e ele precisou passar por cirurgia na madrugada de quarta-feira (10).

No Instagram, o partido publicou um vídeo do deputado que, mesmo hospitalizado, comemorou a participação da senadora Damares Alves, colega de sigla, que esteve no evento Mulheres Republicanas em Campo Grande.

“O deputado Antônio Vaz passou por uma cirurgia e passa bem. Ainda no hospital, teve o cuidado de mandar um vídeo para parabenizar a iniciativa da senadora Damares Alves e de Raquel MS Correia, secretária estadual das Mulheres Republicanas no Estado do MS, e também Mariene Garcia, que é coordenadora da temática Mulher no Agro, prestigiando o evento das Mulheres Republicanas com o lançamento da temática Mulher Republicana do Agro e da cartilha Maria da Penha vai à Roça”, diz a nota do Republicanos.

Já nas redes sociais de Antônio Vaz, em um stories, ele apareceu caminhando pelo hospital, sorridente, em um vídeo com os dizeres:

“Deus nos surpreende a cada dia. Passamos por momentos difíceis, mas nunca duvidamos do Seu poder. Colocamos nossa fé e confiança em Deus e vimos a Sua grandeza e poder. Gratidão.”

 

 

Política

Bolsonaro deixa o hospital após passar por procedimentos médicos

O ex-presidente, deixou no período da tarde deste domingo, 14, o hospital DF Star em Brasília

14/09/2025 13h42

Compartilhar
Bolsonaro foi escoltado por policiais penais

Bolsonaro foi escoltado por policiais penais Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro deixou no período da tarde deste domingo, 14, o hospital DF Star, em Brasília, onde realizou procedimentos médicos dermatológicos pela manhã. Ele deixou a unidade médica escoltado por policiais e não interagiu verbalmente com apoiadores no local, apenas deu sorrisos discretos.

É a primeira saída do ex-presidente de sua residência após a condenação por tentativa de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro estava acompanhado por dois de seus filhos, os vereadores Carlos e Renan Bolsonaro, que atuam nas Câmaras do Rio de Janeiro e de Balneário Camboriú (SC), respectivamente. Nenhum dos três conversou com a imprensa.

A saída foi tumultuada por gritos de apoiadores.

Eles chamaram o ex-presidente de "mito" e entoaram: "Volta presidente."

O deslocamento até o hospital foi autorizado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

Bolsonaro está sendo escoltado por polícias penais do Distrito Federal. Ele chegou ao DF Star por volta das 8 horas da manhã e o procedimento estava agendado para as 10 horas.

Conforme a autorização recebida, Bolsonaro terá que entregar um atestado médico relatando os detalhes dos procedimentos em até 48 horas.

