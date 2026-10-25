Vander defende postura mais dura de Lula com governadores e prefeitos no quarto mandato

Presidente estadual do PT, Vander Loubet defende maior protagonismo do governo federal e mudanças na relação com governadores e prefeitos durante o quarto mandato de Lula - Marcelo Victor

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O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), Vander Loubet, defendeu uma mudança na relação do governo federal com governadores e prefeitos durante o quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após a reeleição do petista, Loubet afirmou que a nova gestão deverá adotar uma postura mais firma para garantir maior reconhecimento das ações e dos investimentos realizados pela União.

Em entrevista exclusiva para o Correio do Estado, o dirigente avaliou que Mato Grosso do Sul contribuiu para a vitória de Lula, destacando o crescimento da votação do presidente no Estado. Segundo ele, o petista conquistou quase 41% dos votos sul-mato-grossenses, resultados que representaria um avanço superior a cinco pontos percentuais.

“Nós sempre apostamos e acreditamos. Primeiro, o Mato Grosso do Sul contribuiu nacionalmente. Fizemos quase 41% dos votos. Nós crescemos mais de 5% aqui”, afirmou.

Loubet também destacou o desempenho eleitoral no Nordeste e em Minas Gerais, estados que, segundo ele, tiveram papel importante na consolidação do resultado nacional. Para o presidente estadual do PT, a vitória abre espaço para uma reorganização da atuação política do governo federal.

“Eu tenho certeza que esse quarto governo dele vai ser bem diferente desse que ele está terminando. Principalmente nas relações com os governadores, com os prefeitos”, declarou.

Questionado sobre como deverá ficar a relação com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, Loubet sinalizou que o diálogo poderá ser mantido, mas defendeu mudanças na maneira como os recursos e as iniciativas federais são conduzidos nos estados.

Na avaliação do dirigente, o governo Lula precisa ter maior protagonismo na execução e na divulgação de suas políticas públicas, evitando que ações financiadas pela União sejam associadas exclusivamente às administrações estaduais e municipais.

“Nós demos muito e recebemos pouco”, afirmou.

Loubet também defendeu a criação de uma coordenação estadual para acompanhar as iniciativas do governo federal. A proposta, segundo ele, permitiria maior participação do PT na articulação, no acompanhamento e na divulgação das ações realizadas em Mato Grosso do Sul.

“Eu defendo uma coordenação por estado das ações do governo federal”, explicou.

Participação do PT

O presidente estadual do partido também destacou a importância da militância da militância na campanha de reeleição de Lula. Segundo ele, a mobilização dos apoiadores deve continuar durante o próximo mandato, contribuindo para a divulgação das políticas públicas e o fortalecimento da presença do governo federal nos estados.

Loubet citou uma mobilização de aproximadamente 10 milhões de ativistas, que classificou como uma ferramenta importante para a atuação política do presidente.

Ao comentar a possibilidade de ocupar cargos na nova gestão, o dirigente afirmou que sua prioridade é permanecer à frente do PT em Mato Grosso do Sul e participar da coordenação das ações federais no Estado.

“Esse negócio de cargo, isso é outra coisa lá na frente, mas eu quero é ser presidente do PT e coordenar as ações do governo federal pelo PT aqui no Estado”, declarou.

Questionado sobre a possibilidade de integrantes da base aliada, como Soraya e Fábio, participarem da próxima gestão, Loubet demonstrou confiança de que ambos poderão ser contemplados, embora não tenha mencionado cargos ou negociações específicas.

Mobilização

Ao final da entrevista, Vander Loubet parabenizou os militantes petistas de Mato Grosso do Sul pelo trabalho durante a campanha e afirmou que a mobilização foi fundamental para o resultado das urnas.

O dirigente também criticou episódios de intimidação e ataques que, segundo ele, foram enfrentados por apoiadores do partido durante o período eleitoral.

“Não foi fácil enfrentar essa extrema-direita. Na intimidação, na forma covarde que às vezes nossos militantes foram atacados”, afirmou.

Para Loubet, a participação dos apoiadores deverá continuar sendo um dos principais instrumentos de sustentação política do novo governo Lula.