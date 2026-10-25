Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

ELEIÇÕES 2026

Vander defende postura mais dura de Lula com governadores e prefeitos no quarto mandato

Presidente do diretório estadual do PT afirma que governo federal precisa assumir protagonismo nas ações realizadas nos estados

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

25/10/2026 - 21h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), Vander Loubet, defendeu uma mudança na relação do governo federal com governadores e prefeitos durante o quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após a reeleição do petista, Loubet afirmou que a nova gestão deverá adotar uma postura mais firma para garantir maior reconhecimento das ações e dos investimentos realizados pela União.

Em entrevista exclusiva para o Correio do Estado, o dirigente avaliou que Mato Grosso do Sul contribuiu para a vitória de Lula, destacando o crescimento da votação do presidente no Estado. Segundo ele, o petista conquistou quase 41% dos votos sul-mato-grossenses, resultados que representaria um avanço superior a cinco pontos percentuais. 

“Nós sempre apostamos e acreditamos. Primeiro, o Mato Grosso do Sul contribuiu nacionalmente. Fizemos quase 41% dos votos. Nós crescemos mais de 5% aqui”, afirmou.

Loubet também destacou o desempenho eleitoral no Nordeste e em Minas Gerais, estados que, segundo ele, tiveram papel importante na consolidação do resultado nacional. Para o presidente estadual do PT, a vitória abre espaço para uma reorganização da atuação política do governo federal. 

“Eu tenho certeza que esse quarto governo dele vai ser bem diferente desse que ele está terminando. Principalmente nas relações com os governadores, com os prefeitos”, declarou.

Questionado sobre como deverá ficar a relação com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, Loubet sinalizou que o diálogo poderá ser mantido, mas defendeu mudanças na maneira como os recursos e as iniciativas federais são conduzidos nos estados.

Na avaliação do dirigente, o governo Lula precisa ter maior protagonismo na execução e na divulgação de suas políticas públicas, evitando que ações financiadas pela União sejam associadas exclusivamente às administrações estaduais e municipais. 

“Nós demos muito e recebemos pouco”, afirmou.

Loubet também defendeu a criação de uma coordenação estadual para acompanhar as iniciativas do governo federal. A proposta, segundo ele, permitiria maior participação do PT na articulação, no acompanhamento e na divulgação das ações realizadas em Mato Grosso do Sul. 

“Eu defendo uma coordenação por estado das ações do governo federal”, explicou.

Participação do PT 

O presidente estadual do partido também destacou a importância da militância da militância na campanha de reeleição de Lula. Segundo ele, a mobilização dos apoiadores deve continuar durante o próximo mandato, contribuindo para a divulgação das políticas públicas e o fortalecimento da presença do governo federal nos estados.

Loubet citou uma mobilização de aproximadamente 10 milhões de ativistas, que classificou como uma ferramenta importante para a atuação política do presidente.

Ao comentar a possibilidade de ocupar cargos na nova gestão, o dirigente afirmou que sua prioridade é permanecer à frente do PT em Mato Grosso do Sul e participar da coordenação das ações federais no Estado.

“Esse negócio de cargo, isso é outra coisa lá na frente, mas eu quero é ser presidente do PT e coordenar as ações do governo federal pelo PT aqui no Estado”, declarou.

Questionado sobre a possibilidade de integrantes da base aliada, como Soraya e Fábio, participarem da próxima gestão, Loubet demonstrou confiança de que ambos poderão ser contemplados, embora não tenha mencionado cargos ou negociações específicas.

Mobilização

Ao final da entrevista, Vander Loubet parabenizou os militantes petistas de Mato Grosso do Sul pelo trabalho durante a campanha e afirmou que a mobilização foi fundamental para o resultado das urnas.

O dirigente também criticou episódios de intimidação e ataques que, segundo ele, foram enfrentados por apoiadores do partido durante o período eleitoral. 

“Não foi fácil enfrentar essa extrema-direita. Na intimidação, na forma covarde que às vezes nossos militantes foram atacados”, afirmou.

Para Loubet, a participação dos apoiadores deverá continuar sendo um dos principais instrumentos de sustentação política do novo governo Lula. 

 

Eleições 2026

Nunes Marques: Não houve nenhuma alteração advinda de decisão do STF

Presidente do TSE destacou que tem "absoluta segurança de todo o processo eleitoral"

25/10/2026 22h00

Compartilhar
Ministro Kassio Nunes Marques

Ministro Kassio Nunes Marques Foto: Divulgação / X

Continue Lendo...

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, sustentou que a Corte adotou todas as providências necessárias para cumprir a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou o encerramento da votação em segundo turno em todo o País neste domingo, 25. Ele também destacou que tem "absoluta segurança de todo o processo eleitoral". Por decisão do ministro Cristiano Zanin, proferida às 17h01, o fechamento das urnas foi adiado de 17h para 19h.

"Mesmo diante de todas essas circunstâncias, adotamos todas as providências que se fizeram necessárias e fomos absolutamente exitosos. Não houve nenhuma alteração advinda da decisão judicial. Houve prorrogação na forma em que foi decidida. O TSE cumpriu a decisão nos estritos termos em que ela foi proferida e logo após demos fluência à totalização e à disponibilização. Então, temos absoluta segurança de todo o processo eleitoral", afirmou.

Judicialização da política traz consequências para tempo de resposta

Em declaração na noite deste domingo, Nunes Marques, afirmou que as eleições brasileiras experimentaram "um grau elevado de judicialização". Segundo ele, foram submetidos ao Tribunal Superior Eleitoral um total de 2.265 processos referentes às eleições de 2026, dentre esse número foram 827 representações e 446 direitos de resposta.

O presidente da Corte eleitoral deu uma declaração na sede do TSE, em Brasília, após a Corte confirmar a reeleição do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 51,78% dos votos válidos, ante 48,22% do adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Nunes Marques não respondeu a perguntas de jornalistas, diferentemente do que ocorreu após a declaração dos resultados no primeiro turno, em 4 de outubro. Estavam presentes na mesa o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, e os ministros André Mendonça e Dias Toffoli, além dos demais ministros do TSE, mas nenhum deles se manifestou.

"A hiperjudicialização da disputa política produz consequências inevitáveis para o tempo de resposta jurisdicional. Cada processo exige exame, contraditório, análise técnica, fundamentação e, quando cabível, apreciação colegiada", criticou Nunes Marques.

"A celeridade é indispensável em matéria eleitoral, mas celeridade não pode se sobrepor à adequada prestação jurisdicional. Nosso desafio para os próximos ciclos será, portanto, continuar aperfeiçoando procedimentos, racionalizar fluxos e encontrar mecanismos que permitam oferecer respostas ainda mais céleres sem abrir mão das garantias que caracterizam o devido processo legal", completou.

Eleições 2026

Abstenção cai no segundo turno e 53 mil eleitores a mais vão às urnas em MS

Mais de 53 mil eleitores que não votaram no primeiro turno foram às urnas neste domingo, em Mato Grosso do sul; o índice de abstenção ficou em 21,24%

25/10/2026 21h48

Compartilhar
Número de eleitores ausentes diminuiu no segundo turno em MS

Número de eleitores ausentes diminuiu no segundo turno em MS Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Continue Lendo...

Após registar abstenção recorde no primeiro turno das eleições, o número de eleitores ausentes diminui neste domingo (25), no segundo turno da eleição presidencial, em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 53.233 pessoas que não votaram no dia 4 de outubro, foram às urnas hoje no Estado.

Mato Grosso do Sul tem eleitorado apto de 2.024.437 pessoas.

Segundo o TSE, com 100% das urnas apuradas, 429.977 eleitores deixaram de votar neste domingo, enquanto 1.594.460 votaram, o que dá um índice de abstenção de 21,24%.

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, foram 483.210 abstenções, enquanto 1.541.220 foram às urnas, resultando em abstenção de 23,87%.

Assim como no primeiro turno, em diversos municípios, o domingo foi marcado por chuvas, o que dificultou a locomoção de parte da população. Em Campo Grande, no entanto, o acumulado de chuvas foi menor do que o registrado no dia 4.

De acordo com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), desembargador Carlos Eduardo Contar, as eleições deste domingo foram tranquilas em Mato Grosso do Sul, com algumas intercorrências que logo foram resolvidas e não comprometeram o pleito.

Dentre estas intercorrências, Contar cita falta de energia em alguns colégios eleitorais.

"As concessionárias atuaram prontamente para o restabelecimento, sem qualquer interrupção da votação e as urnas eletrônicas funcionaram de modo regular durante todo o período. Foi necessária a substituição de 18 urnas eletrônicas que apresentaram problemas técnicos, contudo sem prejuízo à continuidade dos trabalhos", disse.

"Foram registradas 11 ocorrências de ilícitos eleitorais, em sua maioria por violação do sigilo do voto e boca de urna", acrescentou.

Em todo o Brasil, o número saiu de 33.469.244 faltantes no primeiro turno para 30.508.972 no segundo.

Eleições anteriores

Nas eleições presidenciais de 2022, 440.788 não foram votar no primeiro turno e 446.100 no segundo turno, o que representava 22,08% e 22,34%, respectivamente, dos 1.996.510 eleitores aptos. Naquele ano, Lula terminou na primeira colocação em ambas as “rodadas”.

Em 2018, quando a eleição presidencial foi protagonizada por Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, 398.404 (21,21%) não foram às urnas no primeiro turno, enquanto 427.761 (22,78%) não compareceram no segundo turno. Na ocasião, 1.877.982 de Mato Grosso do Sul estavam aptos a votar pela Justiça Eleitoral.

Por fim, nas eleições de 2014, quando a petista Dilma Rousseff venceu o tucano Aécio Neves, 373.371 (20,53%) se ausentaram do direito ao voto no primeiro turno e 420.597 (23,12%) tiveram a mesma atitude três semanas depois, no segundo turno, em um universo de 1.818.937 eleitores aptos.

Resultado

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente do Brasil neste domingo, ao conseguir virada histórica sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL). É a primeira vez que um candidato que perdeu no primeiro turno ganha no segundo.

Com 99,99% das urnas apuradas às 21h48 (de MS), Lula obteve 64.255.891 votos, o que corresponde a 51,79% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro teve 59.825.984 votos, correspondendo a 48,21%. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou Lula matematicamente eleito quando haviam sido apuradas 97,69% das urnas.

Desde a primeira eleição direta após a redemocratização, em 1989, o candidato que termina o primeiro turno na liderança sempre confirmou a vitória.

No primeiro turno, Lula teve 45,16% dos votos válidos, com 53.879.538 votos, enquanto Flávio teve 47,03%, com 56.104.503 votos.

Com a vitória no segundo turno, Lula comandará a presidência por mais quatro anos, de 2027 a 2030. O vice é Geraldo Alckmin (PSB).

O presidente e o vice-presidente da República eleitos em 2026 serão empossados em 5 de janeiro de 2027.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7151, sábado (24/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7151, sábado (24/10)

2

Briga de trânsito após carreata política acaba em morte em MS
barbárie

/ 13 horas

Briga de trânsito após carreata política acaba em morte em MS

3

A energia do Tarô da semana entre 26 de outubro e 01 de novembro. A felicidade deve ser vivida
Astrologia Correio B+

/ 9 horas

A energia do Tarô da semana entre 26 de outubro e 01 de novembro. A felicidade deve ser vivida

4

Dostoiévski: "Colombo não foi feliz ao descobrir a América, mas enquanto a descobria"
Reflexão

/ 1 dia

Dostoiévski: "Colombo não foi feliz ao descobrir a América, mas enquanto a descobria"

5

Vândalo cola teclas 1 e 3 de urna eletrônica em Chapadão do Sul
DEMOCRACIA

/ 10 horas

Vândalo cola teclas 1 e 3 de urna eletrônica em Chapadão do Sul

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2026

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 15/10/2026

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 13/10/2026

Planejamento estratégico não é planejar o ano