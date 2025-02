Vira-casaca, Capitão Contar aposta em efeito Pablo Marçal para encarar Riedel

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Em uma guinada de 180 graus, o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB) teria desistido de tentar uma vaga no Senado e sairia novamente candidato a governador de Mato Grosso do Sul nas eleições gerais de 2026.

Além disso, conforme apurou o Correio do Estado, ele deve continuar no PRTB, apostando no fenômeno Pablo Marçal, e não pretende mais migrar para o PL do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, esquecendo que foi eleito deputado estadual em 2018 graças à “onda bolsonarista”.

O Capitão Contar também quer tentar uma revanche contra o governador Eduardo Riedel (PSDB), que o derrotou no segundo turno das eleições gerais de 2022 por uma diferença de 196.097 votos válidos, ou seja, 13,8% do total.

É bom lembrar que o ex-deputado estadual só avançou para o segundo turno depois que o ex-presidente pediu, na reta final do primeiro turno, em debate presidencial transmitido ao vivo pela TV Globo, votos ao então candidato bolsonarista sul-mato-grossense.

A mudança de rumo, já que até então Bolsonaro apoiava a candidatura do tucano Eduardo Riedel, foi provocada por declaração da senadora Soraya Thronicke (Podemos), inimiga política do ex-presidente e também presidenciável na época, que o chamou de infiel por estar no palanque do PSDB.

A fala de Bolsonaro teve impacto imediato nas eleições em Mato Grosso do Sul e acabou fazendo com que Capitão Contar e Eduardo Riedel avançassem para o segundo turno, tirando do páreo o ex-governador André Puccinelli (MDB), que até então liderava todas as pesquisas de intenções de votos para voltar ao comando do Estado.

VIRA-CASACA

Preocupado em voltar a ocupar um cargo público eletivo, de preferência o mais alto de Mato Grosso do Sul, Contar não teria pensado duas vezes para virar a casaca, trocando o colega de caserna e de patente – ambos são capitães do Exército – pelo aliado de ocasião, o fenômeno Pablo Marçal.

O candidato do PRTB paulista por pouco não conseguiu avançar ao segundo turno da eleição para prefeito de São Paulo (SP), a maior e mais importante cidade brasileira, derrotando os candidatos apoiados por Bolsonaro – que acabou reeleito – e pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O Correio do Estado apurou que, nas andanças por cidades do interior do Estado, onde obteve muitos votos em 2018, Capitão Contar tem falado para seus apoiadores da direita que vai mesmo sair candidato a governador, pois os resultados de algumas pesquisas são muito animadores.

Ao ser questionado o porquê de não se filiar ao PL de Bolsonaro, ele revelou que, continuando no PRTB, teria o apoio de Pablo Marçal e, quem sabe, poderia repetir em Mato Grosso do Sul o mesmo efeito que o coach conseguiu com os eleitores da direita em São Paulo.

Capitão Contar acredita que Pablo Marçal deverá sair candidato a presidente da República pelo PRTB em 2026 e, dessa forma, faria uma dobradinha com ele no Estado, disputando o cargo de governador.

Uma das cidades onde o ex-deputado estadual esteve e teria falado sobre esse assunto foi Naviraí. Ele participou da Jornada Pedagógica 2025, realizada pela Gerência Municipal de Educação (Gemed), na manhã de terça-feira, com aproximadamente 800 professores, coordenadores pedagógicos e administrativos.

O encontro dos trabalhadores em educação, realizado nas dependências do Salão Paroquial de Naviraí, teve a presença da primeira-dama Naiza Capuci Sacuno, da vice-prefeita Telma Minari (União Brasil) e do prefeito Rodrigo Sacuno (PL), que chegou ao encontro dos educadores acompanhado pelo Capitão Contar.

SAIBA

“Sou Bolsonaro e sairei ao Senado”, diz Contar

Procurado pelo Correio do Estado, o ex-deputado estadual Capitão Contar negou que disputará o cargo de governador em 2026 ou que apoiará Pablo Marçal.

“Por enquanto, vou continuar no PRTB, mas o meu candidato a presidente é Jair Bolsonaro. Não procede que vou apoiar Pablo Marçal. Todas as minhas decisões vão ser baseadas em pesquisas. E esses levantamentos apontam que é melhor disputar uma das vagas ao Senado. A legenda ainda será definida mais adiante”.

