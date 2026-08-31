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Votação da MP que zera "taxa das blusinhas" é adiada para terça

Tramitação precisa ser concluída até 8 de setembro

Agência Brasil

31/08/2026 - 22h00
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A votação da Medida Provisória (MP) 1357/26, que trata do fim da chamada taxa das blusinhas, foi adiada para terça-feira (1º). O anuncio foi feito nesta segunda (31) pelo presidente da comissão mista que analisa a proposta no Congresso Nacional, o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG).

Lopes disse que a votação foi remarcada para discutir a possibilidade de ajustes no relatório da senadora Leila Barros (PDT-DF).

"Estamos fazendo os últimos ajustes no relatório. Os diálogos são extremamente importantes e é característico do próprio parlamento, em especial, buscando dar mais simetria concorrencial entre as remessas internacionais e a economia e a indústria nacional", disse.

"Com o adiamento, a expectativa é que o texto seja votado amanhã pela manhã”, concluiu Lopes.

A chamada MP das blusinhas zera o imposto de importação sobre compras de até US$ 50. Após a votação na comissão mista, a proposta segue para o plenário da Câmara dos Deputados.

Para que a proposta seja efetivada, o texto tem que ser votada até o dia 8 de setembro, na Câmara e no Senado. Caso contrário, perderá a validade.

Mais cedo, Lopes afirmou que o texto enviado pelo governo recebeu 112 emendas.

“Nós vamos dialogar com senadores, senadoras, deputados e deputadas, para construir maioria para aprovar [o texto] e garantir esse direito para o povo brasileiro”, disse o presidente da comissão mista.

Campo Grande

Grupo já articula para que Nelsinho Trad seja candidato a prefeito em 2028

O senador Nelsinho Trad (PSD) é cotado para ser o candidato a prefeito de Campo Grande em 2028

31/08/2026 07h50

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O senador Nelsinho Trad (PSD) é cotado para ser o candidato a prefeito de Campo Grande em 2028

O senador Nelsinho Trad (PSD) é cotado para ser o candidato a prefeito de Campo Grande em 2028 Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

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O senador Nelsinho Trad (PSD), candidato a primeiro-suplente do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) na disputa pelo Senado neste ano, poderá ser o nome do grupo político liderado pelo governador Eduardo Riedel (PP) para disputar a Prefeitura de Campo Grande nas eleições de 2028.

O Correio do Estado apurou, com interlocutores do senador e integrantes do grupo político, que existe uma articulação para que Nelsinho seja o candidato do bloco governista na sucessão da prefeita Adriane Lopes (PP).

A construção, no entanto, ainda estaria condicionada ao cenário político que se formará depois das eleições deste ano. Até 2028, novas composições poderão surgir e Nelsinho poderá rever seus planos, como já ocorreu neste ano, quando deixou de disputar a reeleição ao Senado para integrar, como primeiro-suplente, a chapa encabeçada por Reinaldo Azambuja.

Oficialmente, Nelsinho está registrado como primeiro-suplente de Azambuja na eleição deste ano e, ao ser procurado pela reportagem, preferiu não comentar a possibilidade, dizendo que ainda está muito cedo para tratar dessa questão, pois “muita água ainda vai passar por baixo da ponte”. 

Hoje, porém, segundo a apuração do Correio do Estado, o entendimento entre interlocutores do grupo é de que o senador deverá ser preparado para assumir um papel de destaque na disputa pela sucessão municipal.

SUCESSÃO

A discussão ocorre porque Adriane Lopes, reeleita prefeita de Campo Grande em 2024, estará impedida de concorrer a um terceiro mandato consecutivo no cargo, afinal, sua reeleição foi oficializada pela Justiça Eleitoral naquele ano.

Dessa forma, o grupo político que hoje reúne Riedel, Azambuja, Adriane e a senadora Tereza Cristina (PP) precisará definir outro nome caso pretenda disputar a continuidade no comando da prefeitura em 2028.

É nesse cenário que Nelsinho estaria sendo colocado como uma das principais opções para encabeçar a futura chapa. Caso essa articulação seja mantida até 2028, o senador voltaria a disputar o comando da cidade que já administrou por dois mandatos.

Antes disso, contudo, o cenário dependerá diretamente do resultado das eleições deste ano. Nelsinho abriu mão de tentar permanecer no Senado como titular e passou a integrar a chapa de Reinaldo Azambuja como primeiro-suplente, movimento confirmado nos registros da disputa eleitoral.

FATOR ROSE

Uma eventual candidatura de Nelsinho pelo grupo de Riedel também teria reflexos sobre as articulações envolvendo a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), que neste ano disputa uma vaga na Câmara dos Deputados.

Ela concorreu à Prefeitura de Campo Grande em 2024 e chegou ao segundo turno contra Adriane Lopes. Por isso, seu nome naturalmente continua inserido nas discussões políticas sobre a próxima sucessão municipal.

Caso o grupo governista mantenha Nelsinho como seu candidato em 2028, Rose teria de definir, mais adiante, qual caminho político seguiria em uma eventual nova tentativa de chegar à prefeitura.

Como ainda faltam dois anos para a eleição municipal, composições partidárias e alianças poderão sofrer mudanças até a definição das candidaturas.

IRMÃO X IRMÃO

Outro personagem diretamente alcançado pela movimentação é o vereador Marquinhos Trad (PV), candidato a deputado federal nas eleições deste ano.

Ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos também poderá voltar a colocar seu nome na disputa municipal em 2028. Caso ele mantenha esse projeto e a candidatura de Nelsinho pelo grupo de Riedel seja confirmada, os dois irmãos poderão se encontrar em lados diferentes na corrida pela prefeitura.

Marquinhos comandou Campo Grande entre 2017 e 2022, quando deixou o cargo para disputar o governo de Mato Grosso do Sul. Depois, retornou à política municipal e foi eleito vereador em 2024.

Nelsinho, por sua vez, também já comandou a Capital, antes de seguir carreira política na Câmara dos Deputados e no Senado.

Assim, uma eventual confirmação de ambos como candidatos produziria uma situação incomum na política campo-grandense, com dois ex-prefeitos da mesma família disputando novamente o comando da Capital, porém, no pleito deste ano Nelsinho já está do lado oposto ao do seu outro irmão, o ex-deputado federal Fábio Trad (PT), que é candidato a governador.

PLEITO ATUAL

Apesar das conversas sobre 2028 já terem começado nos bastidores, o desenho definitivo da sucessão de Adriane deverá depender do resultado das urnas neste ano.

A prioridade imediata do grupo é esta eleição, na qual Riedel tenta permanecer no governo do Estado e Reinaldo Azambuja disputa uma das vagas ao Senado, tendo Nelsinho como primeiro-suplente.
Somente depois desse processo é que as articulações para Campo Grande deverão avançar de forma mais clara.

No cenário discutido atualmente por interlocutores do grupo, Nelsinho apareceria como o nome a ser preparado para a sucessão de Adriane.

Até lá, entretanto, a candidatura dependerá da manutenção dos acordos políticos, das composições partidárias e, principalmente, da disposição do senador em voltar a disputar a prefeitura.

* Saiba 

Nelsinho Trad foi prefeito de Campo Grande por dois mandatos consecutivos, entre 2005 e 2012. Caso a articulação para 2028 avance e ele confirme a candidatura, poderá tentar retornar ao comando da Capital 16 anos depois de deixar o cargo. 

Legislação

Congresso vota nesta semana fim da escala 6x1 e "taxa das blusinhas"

PEC da Segurança Pública e terras raras também estão na pauta

30/08/2026 19h00

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Congresso Nacional, sediado em Brasília

Congresso Nacional, sediado em Brasília Foto: Ana Volpe / Senado Federal

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O Congresso Nacional deve analisar nesta semana cinco propostas de grande repercussão social, como o fim da jornada 6x1 e a isenção de impostos para as compras de até US$ 50 em plataformas digitais, conhecida como "taxa das blusinhas". 

As pautas fazem parte do esforço concentrado da Câmara dos Deputados e do Senado antes das eleições de outubro.  

Fim da escala 6x1

O texto que prevê o fim da jornada de trabalho de seis dias para um de descanso deve ser analisado na quarta-feira (2) pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

O relator da proposta, senador Omar Aziz (PSD-AM), apresentou na última quinta-feira (27) parecer favorável e rejeitou as doze emendas apresentadas pelos senadores. A estratégia é manter o mesmo texto aprovado pela Câmara e, assim, evitar que a proposta precise voltar para análise dos deputados.

>> Veja o que prevê o texto:

Dois dias de repouso semanal remunerado, sendo um deles preferencialmente aos domingos

Salário não poderá ser reduzido por causa diminuição da jornada

Dois meses após a promulgação da PEC, a jornada máxima passa das atuais 44 para 42 horas semanais.

Um ano depois do fim desse primeiro período, cai definitivamente para 40 horas.

Se for aprovada na CCJ, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) ainda precisa passar por dois turnos de votação no Plenário do Senado, com pelo menos 49 votos favoráveis em cada um.

Fim da "taxa das blusinhas"

Outro assunto de forte repercussão é o fim da chamada “taxa das blusinhas”, o imposto de importação sobre compras internacionais de até US$ 50.

A Medida Provisória começa a semana na comissão mista de deputados e senadores, que se reúne nesta segunda-feira (31), às 16h. A relatora, senadora Leila Barros (PDT-DF), deve apresentar o parecer e há expectativa de votação na própria comissão.

A MP perde a validade no dia 8 de setembro. Se aprovada na comissão, ainda precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado.

Mototaxistas e entregadores de aplicativo

Na Câmara, a primeira sessão de votação está marcada para esta segunda-feira (31), às 18h.

Além da "taxa das blusinhas", estão previstas outras duas medidas provisórias ligadas aos trabalhadores de aplicativos: uma simplifica as regras para mototaxistas e profissionais de motofrete; e outra cria uma linha de financiamento para entregadores comprarem motos e bicicletas elétricas.

Entre os outros projetos que podem ser analisados pelos deputados estão a manutenção dos incentivos fiscais para doações aos programas de atenção oncológica e de saúde da pessoa com deficiência, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e o Plano Nacional de Cultura para os próximos dez anos.

PEC da Segurança Pública

No Senado, outra prioridade é a PEC da Segurança Pública, que também está na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta amplia a integração entre as forças de segurança, o compartilhamento de informações e altera regras de financiamento do setor.

Na pauta econômica, os senadores devem tentar avançar no Redata, que cria incentivos para a instalação de data centers no Brasil, e no marco dos minerais críticos e estratégicos, matérias-primas essenciais para setores como tecnologia, energia limpa, carros elétricos e defesa.

Orçamento de 2027

Além das votações, o Congresso recebe uma das propostas mais importantes para a economia no próximo ano: o Orçamento de 2027.

O governo precisa encaminhar ao Congresso o Projeto de Lei Orçamentária Anual, o PLOA, com as estimativas de receitas e despesas da União para o ano que vem.

A proposta abre uma nova rodada de negociações sobre as prioridades do governo, o cumprimento das metas fiscais e os recursos destinados às políticas públicas e aos investimentos federais.

O texto ainda será analisado pela Comissão Mista de Orçamento antes de seguir para votação no Congresso Nacional.

 

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