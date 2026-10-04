Votação termina em Mato Grosso do Sul após dia de chuva, filas e ocorrências

Urnas eletrônicas utilizadas no primeiro turno das Eleições 2026; após o encerramento da votação, começa a apuração dos votos em Mato Grosso do Sul e no restante do País. - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado.

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A votação do primeiro turno das Eleições 2026 foi encerrada às 16h deste domingo (4) em Mato Grosso do Sul, 17h pelo horário de Brasília, dando início à apuração dos votos em todo o País. No Estado, mais de 2 milhões de eleitores estavam aptos a escolher governador, dois senadores, deputados federais, deputados estaduais e presidente da República.

Quem já estava na fila até as 16h, horário de encerramento da votação em Mato Grosso do Sul, ainda poderá votar normalmente.

Nesses casos, os eleitores recebem senhas distribuídas pelos mesários, garantindo o direito ao voto mesmo que o atendimento ocorra após o horário oficial de fechamento das seções eleitorais.

Depois de nove horas de votação, o foco deixou os locais de votação e se voltou para os boletins emitidos pelas urnas eletrônicas. Com o encerramento das seções, os dados começaram a ser transmitidos à Justiça Eleitoral, que passou a atualizar gradualmente os resultados.

Em todo o Brasil, 158.745.463 eleitores estavam aptos a participar do primeiro turno. Cada eleitor teve seis escolhas diante da urna: deputado federal, deputado estadual ou distrital, dois votos para senador, governador e presidente da República.

Em Mato Grosso do Sul, o domingo foi marcado por chuva forte, alagamentos em Campo Grande, filas em alguns locais de votação, ocorrências eleitorais e problemas pontuais em urnas. Apesar das intercorrências, a eleição transcorreu sem interrupção generalizada.

No cenário nacional, também foram registradas ocorrências pontuais, principalmente relacionadas às condições climáticas, ao fornecimento de energia e ao funcionamento de equipamentos.

Ainda assim, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) avaliou positivamente o andamento do primeiro turno.

Em balanço divulgado durante a tarde, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, informou que 1.121 urnas precisaram ser substituídas em todo o Brasil, o equivalente a aproximadamente 0,2% dos equipamentos utilizados. Até aquele momento, nenhuma seção havia recorrido à votação manual.

Oscilações no fornecimento de energia estiveram entre os motivos para algumas substituições, mas, segundo o TSE, não houve prejuízo aos votos já registrados.

Em Mato Grosso do Sul, intercorrências com urnas também foram contabilizadas ao longo do dia, sem comprometer o andamento geral da eleição.

Chuva interfere na votação em MS

Mato Grosso do Sul enfrentou um domingo de votação marcado pelo mau tempo. Desde as primeiras horas da manhã, chuva intensa atingiu Campo Grande e outras regiões do Estado, provocando alagamentos e dificultando o deslocamento de eleitores até os locais de votação.

Na Capital, vias ficaram alagadas durante a manhã, entre elas trechos da Avenida Ernesto Geisel. O volume de chuva reduziu o movimento em alguns locais nas primeiras horas do dia e aumentou a preocupação com a formação de filas no período da tarde.

Apesar das condições climáticas, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) informou que a chuva não impediu a realização da eleição no Estado.

A votação começou às 7h e teve encerramento previsto para as 16h em Mato Grosso do Sul, seguindo a padronização nacional pelo horário de Brasília. Eleitores que já estivessem na fila no momento do fechamento tiveram o direito de votar garantido mesmo após o horário oficial.

Problemas em urnas em MS

Os equipamentos eleitorais também registraram intercorrências ao longo do domingo em Mato Grosso do Sul.

Até as 14h, haviam sido contabilizadas 75 ocorrências envolvendo urnas eletrônicas no Estado. Os registros incluíram equipamentos que precisaram ser reinicializados, receberam ajustes técnicos ou foram substituídos.

O Estado iniciou ainda o dia com regiões de nove municípios enfrentando falta de energia elétrica. Como as urnas possuem baterias próprias, a votação começou normalmente, enquanto equipes trabalhavam para restabelecer o fornecimento.

Mato Grosso do Sul tem 2.024.884 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. Campo Grande concentra a maior parcela do eleitorado estadual, com mais de 640 mil eleitores.

Ocorrências policiais

O domingo eleitoral também mobilizou as forças de segurança em Mato Grosso do Sul. Ao longo do dia, foram registradas ocorrências relacionadas a possíveis crimes eleitorais em diferentes pontos do Estado.

Segundo balanço da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), ao menos três crimes eleitorais haviam sido registrados nas primeiras sete horas de votação.

Entre as situações acompanhadas pelas autoridades estavam denúncias de irregularidades ligadas ao processo eleitoral.

As forças de segurança permaneceram mobilizadas durante todo o domingo para atender ocorrências, garantir a ordem nos locais de votação e acompanhar denúncias relacionadas à eleição.

Tragédia durante a votação

Em Campo Grande, o domingo de votação também foi marcado por uma ocorrência trágica. Uma mulher de 71 anos morreu após passar mal enquanto aguardava para votar.

O caso ocorreu em um local de votação da Capital e mobilizou equipes de atendimento, mas a eleitora não resistiu. A morte foi registrada em meio à movimentação do primeiro turno das eleições e integrou o balanço de ocorrências deste domingo em Mato Grosso do Sul.

Transporte gratuito

Em Campo Grande, o transporte coletivo urbano funcionou gratuitamente durante todo o primeiro turno das eleições deste domingo (4), com programação semelhante à dos dias úteis para facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação.

A gratuidade também foi adotada em outras grandes cidades de Mato Grosso do Sul. Em Dourados, os ônibus circularam sem cobrança de tarifa das 6h às 17h.

Três Lagoas também liberou o transporte coletivo urbano durante o domingo, mantendo as rotas e os itinerários regulares. Corumbá foi outro município que garantiu passe livre aos eleitores durante o primeiro turno.

Entre os principais colégios eleitorais do interior, Ponta Porã destoou das demais cidades e manteve a cobrança da passagem.

Segundo informações divulgadas antes da eleição, a prefeitura não suspendeu a tarifa devido ao impacto financeiro que a gratuidade teria para os cofres municipais.

Além do transporte urbano, a Justiça Eleitoral organizou rotas específicas para atender moradores de áreas rurais e regiões mais afastadas, buscando assegurar o acesso às seções eleitorais durante o primeiro turno.

e-Título facilita votação em MS

O aplicativo e-Título também foi uma das ferramentas utilizadas pelos eleitores de Mato Grosso do Sul durante o primeiro turno. Por meio da plataforma, foi possível consultar o local de votação, verificar dados eleitorais e apresentar o documento digital para identificação, desde que o cadastro contasse com fotografia.

O aplicativo também permitiu que eleitores que estavam fora do município de votação registrassem a justificativa de ausência diretamente pelo celular durante o horário do pleito, reduzindo a necessidade de atendimento presencial.

Em Mato Grosso do Sul, o TRE-MS reforçou nos dias que antecederam a eleição a orientação para que os eleitores consultassem previamente pelo e-Título eventuais mudanças de seção e o endereço correto do local de votação.

Agora, expectativa pelos resultados

Com o fechamento das seções eleitorais, começa uma nova etapa deste domingo (4) em Mato Grosso do Sul e no restante do País.

Após o encerramento da votação, cada urna eletrônica emite o Boletim de Urna, documento que reúne os votos registrados naquela seção, antes de os dados serem encaminhados para totalização pela Justiça Eleitoral.

Em Mato Grosso do Sul, a atenção se volta principalmente para a disputa pelo Governo do Estado, as duas vagas ao Senado, além das cadeiras de deputado federal e deputado estadual.

Paralelamente, os eleitores acompanham a contagem para a Presidência da República, que reúne os votos registrados em todos os estados, no Distrito Federal e no exterior.

A principal expectativa é saber se as disputas para presidente e governador serão definidas ainda no primeiro turno. Para vencer sem necessidade de uma nova votação, o candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos, desconsiderados os votos brancos e nulos.

Caso nenhum candidato à Presidência ou ao Governo de Mato Grosso do Sul alcance a maioria absoluta, os dois mais votados avançam para o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Depois de um domingo marcado por chuva, filas, ocorrências eleitorais, problemas pontuais em urnas e grande movimentação nos locais de votação de Mato Grosso do Sul, as atenções passam agora para a apuração.

Os números divulgados pela Justiça Eleitoral ao longo das próximas horas vão mostrar quem garante a vitória já neste domingo e quais disputas ainda seguirão por mais três semanas de campanha, tanto no Estado quanto no cenário nacional.