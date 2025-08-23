Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Brasil

Zambelli é condenada a cinco anos de prisão por porte ilegal de arma

Por 9 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem na condenação da deputada federal

Agência Brasil

23/08/2025 - 07h22
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Por 9 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta sexta-feira (22) condenar a deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) a cinco anos e três meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo.

A Corte finalizou o julgamento virtual da ação penal na qual a parlamentar é ré pelo episódio em que ela sacou uma arma de fogo e perseguiu o jornalista Luan Araújo às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. A perseguição começou após Zambelli e Luan trocarem provocações durante um ato político no bairro dos Jardins, em São Paulo.

Prevaleceu no julgamento o voto proferido pelo relator, ministro Gilmar Mendes. O entendimento foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Edson Fachin, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso.

Nunes Marques e André Mendonça não seguiram o relator e apresentaram divergências.

Marques votou pela absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo e desclassificou o crime de constrangimento ilegal para exercício arbitrário das próprias razões. Com o entendimento, a pena está prescrita. 

Mendonça absolveu a deputada do crime de porte ilegal de arma de fogo e condenou Zambelli a oito meses de prisão em regime aberto por constrangimento ilegal.

A execução da condenação não é imediata porque ainda cabe recurso ao próprio Supremo.

Prisão

Esta é a segunda condenação de Zambelli no Supremo. No mês passado, ela foi presa na capital da Itália, onde tentava escapar do cumprimento de um mandado de prisão emitido pelo ministro Alexandre de Moraes.

Por ter dupla cidadania, Zambelli deixou o Brasil, em maio deste ano, após ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorrido em 2023. A deputada também terá que pagar R$ 2 milhões em danos coletivos.

De acordo com as investigações, Zambelli foi a autora intelectual da invasão para emissão de um mandato falso de prisão contra Alexandre de Moraes. Segundo as investigações, o hackeamento foi executado por Walter Delgatti, que também foi condenado e confirmou ter realizado o trabalho a mando da parlamentar.

Após a fuga para a Itália, o governo brasileiro solicitou a extradição da deputada para o Brasil. O pedido de extradição de Carla Zambelli foi oficializado no dia 11 de junho pelo ministro. Em seguida, o pedido foi enviado pelo Itamaraty ao governo italiano. 

Defesa

Em nota à imprensa, o advogado Fábio Pagnozzi declarou que Zambelli manifesta “surpresa e profundo desacordo” com a condenação.

Segundo a defesa, a condenação será “firmemente contestada” por violar princípios básicos do devido processo legal e revelar “interpretação extensiva e arbitrária da competência da Suprema Corte”.

“A deputada reafirma sua inocência e que é vítima de perseguição política, justo às vésperas de seu pedido de extradição, em um julgamento recorde”, disse o advogado.

Política

Estatais tiveram faturamento recorde de R$ 1,3 tri em 2024, mas lucro recua com Petrobras

Os dados constam do Relatório Agregado das Empresas Estatais Federais de 2024, divulgado nesta sexta-feira, 22, pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos

22/08/2025 22h00

Compartilhar
Sede da Petrobrás

Sede da Petrobrás Imagem: Agência Petrobras

Continue Lendo...

As empresas estatais federais registraram faturamento recorde de R$ 1,3 trilhão em 2024, com R$ 6,7 trilhões em ativos, incrementos anuais de 4,9% e 10,9%, respectivamente. O lucro líquido no ano passado foi de R$ 116,6 bilhões, uma queda anual de 41% puxada pela redução nos lucros da Petrobras. O governo federal frisou que, sem a petroleira, o lucro cresceu em comparação a 2023, chegando a R$ 79,6 bilhões (+9,4%).

Os dados constam do Relatório Agregado das Empresas Estatais Federais de 2024, divulgado nesta sexta-feira, 22, pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).

O documento apontou também que as estatais federais são responsáveis por mais de 440 mil empregos diretos, representando 5,4% do PIB e somando R$ 96 bilhões em investimentos.

No ano passado, elas distribuíram R$ 152,5 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio, sendo R$ 72,1 bilhões (47%) para o governo federal e R$ 80,4 bilhões (53%) para seus demais acionistas.

"As empresas públicas integram a nossa estratégia de desenvolvimento sustentável de longo prazo. No governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva continuaremos trabalhando para fortalecer e modernizar as estatais e seus mecanismos de governança", disse a ministra da Gestão, Esther Dweck, no relatório.

A ministra ainda destacou que as estatais são "peças centrais" no crédito habitacional, agrícola, às pequenas e médias empresas e aos microempreendedores.

O MGI alegou que "déficits primários podem ser sinônimo de boas notícias". O Banco Central (BC) avalia periodicamente os resultados primários de um conjunto de 20 estatais não dependentes (Petrobras e empresas do setor financeiro são excluídas). Na estatística do BC, essas estatais encerraram 2024 com lucro operacional de R$ 1,7 bilhão. Ao mesmo tempo, 11 registraram déficit primário, no total de R$ 6,7 bilhões.

Na argumentação do governo, das 11 estatais que registraram déficit, apenas duas dessas também tiveram prejuízo, Correios e Infraero. "As demais tiveram ou uma combinação de déficit e lucro, por exemplo por investirem recursos acumulados em exercícios anteriores, ou superávit e lucro", ponderou a Pasta da Gestão.

"Essa aparente contradição de resultados reforça a importância de entender a diferença entre a metodologia que apura déficit e superávit (resultado primário) e a que calcula prejuízo e lucro (resultado operacional)", completou o ministério.

O documento salientou ainda que, sob a ótica do Estado como investidor, para cada R$ 1 do orçamento federal direcionado às estatais, R$ 2,51 voltaram aos cofres públicos sobre a forma de dividendos e juros sobre capital próprio, "demonstrando robustez financeira e contribuição expressiva para a economia nacional".

As informações do relatório foram extraídas do Sistema de Informações das Estatais (Siest) em junho de 2025. Em alguns casos, o MGI explicou que os dados foram ajustados com base nos relatórios, demonstrações financeiras e outros documentos das próprias empresas.

Assine o Correio do Estado

Política

Mercadante: prioridade de linhas de crédito é atender às empresas que mais sofreram com tarifas

Segundo Mercadante, somente no dia 8 de setembro será possível informar quantas empresas serão impactadas

22/08/2025 21h00

Compartilhar

Crédito: Fernando Frazão / Agência Brasil

Continue Lendo...

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse nesta sexta-feira, 22, que somente no dia 8 de setembro será possível informar quantas empresas serão impactadas pelas linhas de crédito criadas pelo governo para mitigar o impacto da tarifação dos Estados Unidos às importações do Brasil, que passaram a valer a partir de 6 de agosto.

"Se o Estado brasileiro não der incentivo, essas empresas quebram, é para isso que existe o Estado", disse Mercadante a jornalistas em coletiva para detalhar o Plano Brasil Soberano.

"Estamos buscando atender todas as empresas atingidas, mas a prioridade é quem sofreu mais com medidas do tarifaço. Com crédito complementar do BNDES, todas poderão ser contempladas", disse o executivo em referência aos R$ 10 bilhões extras anunciados nesta sexta-feira, 22, que se somam aos R$ 30 bilhões divulgados pelo governo federal na semana passada.

Segundo ele, empresas com impacto acima de 5% do faturamento representam cerca de dois terços do valor global do impacto que está sendo apurado pelo governo. Os R$ 10 bilhões adicionais, informou, deverão ser captados via Letra de Crédito de Desenvolvimento (LCD).

Ainda de acordo com Mercadante, as empresas estão demandado capital de giro, e o prejuízo das empresas afetadas seria muito maior se não houvesse o subsídio. "Nossas condições de crédito são diferentes, a linha do BNDES é abaixo da Selic, a Selic está muito alta" observou Mercadante.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6806, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6806, quinta-feira (21/08): veja o rateio

2

Bazar da Receita Federal terá roupas de alto padrão por R$ 30
Solidariedade

/ 3 dias

Bazar da Receita Federal terá roupas de alto padrão por R$ 30

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2904, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2904, quinta-feira (21/08): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3475, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3475, quinta-feira (21/08): veja o rateio

5

Resultado da Quina, concurso 6807, sexta-feira (22/08)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina, concurso 6807, sexta-feira (22/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 5 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira