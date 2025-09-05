Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Zanin atende Moraes e marca dia extra para julgar ação penal sobre trama golpista

A nova sessão será realizada na quinta-feira, 11, das 9 horas às 19 horas

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

05/09/2025 - 22h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu ao pedido do ministro Alexandre de Moraes e marcou uma sessão extra para o julgamento da ação penal sobre a trama golpista. A nova sessão será realizada na quinta-feira, 11, das 9 horas às 19 horas. A sessão plenária que costuma ser realizada nas quintas à tarde foi cancelada.

Já havia sessões marcadas para a terça-feira (das 9 horas às 19 horas), quarta-feira (9 horas às 12 horas) e para a sexta-feira (9 horas às 19 horas).

A próxima sessão, na terça, deve ser ocupada integralmente pelo voto do relator, ministro Alexandre de Moraes.

Depois votam os demais ministros, nessa ordem: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Assine o Correio do Estado

Política

Riedel diz que se Bolsonaro for absolvido, não "precisa de anistia"

Governador de MS defende rever julgamentos para corrigir excessos do 8 de Janeiro, mas evita opinar sobre anistia a Bolsonaro, que ainda responde no STF por tentativa de golpe

05/09/2025 17h49

Compartilhar
Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul

Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul Gerson Oliveira

Continue Lendo...

Perguntado sobre o projeto de Lei que tramita na Câmara que prevê anistia ampla, geral e irrestrita aos envolvidos nas manifestações do dia 8 de janeiro de 2023 que resultaram em vandalismo e depredação do patrimônio público e do patrimônio histórico, o governador de Mato Grosso do Sul Eduardo Riedel (PP) disse ser favorável a rever os julgamentos do Supremo Tribunal Federal (STF) para “equilibrar, pacificar o país em torno dos excessos”. 

No que se refere do alcance do projeto às acusações do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), acusado pela Procuradoria-Geral da República de tramar golpe de estado, abolição violenta do Estado de Direito, entre outros crimes, Riedel evitou comentar.

“O (ex-) presidente Bolsonaro não foi julgado ainda. (O julgamento) Está em curso, então não há o que se falar até que haja uma determinação”, afirmou Riedel. “Ele pode não ser condenado e não ter anistia, porque ele não foi condenado”, complementou. 

“Agora, do que já aconteceu e onde houver excesso, eu acho que a gente tem que rever para equilibrar. Pacificar o País em torno dos excessos”, disse.  

Perguntado sobre se há excessos no julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, o governador de Mato Grosso do Sul, Riedel disse que não é possível comentar durante o julgamento.

“Nós vamos ter que entender depois do julgamento. A gente não tem como falar nada. Se ele for absolvido, não há que se falar em excesso”, afirmou. 

O julgamento

O ex-presidente Jair Bolsonaro é formalmente réu em uma ação penal no Supremo Tribunal Federal (STF), instaurada em março de 2025, pela tramitação conjunta da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Ele enfrenta cinco graves acusações: 1) organização criminosa armada; 2) tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; 3) tentativa de golpe de Estado; 4) dano qualificado por violência e grave ameaça contra o patrimônio da União; e 5) deterioração de patrimônio tombado. A denúncia menciona ainda que Bolsonaro teria conhecimento e envolvimento direto com documentos como a “minuta do golpe” e o plano denominado “Punhal Verde e Amarelo”, que previam ações como assassinato de autoridades e a decretação de estado de sítio no TSE.

Além de Bolsonaro, outros sete integrantes do chamado “núcleo crucial” também foram transformados em réus no mesmo processo e respondem pelos mesmos cinco crimes. São eles: o general Walter Braga Netto (ex-ministro e vice na chapa presidencial), general Augusto Heleno (ex-ministro do GSI), Alexandre Ramagem (ex-diretor da ABIN), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF), Almir Garnier (ex-comandante da Marinha), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa) e Mauro Cid (ex-auxiliar de ordens e delator). 

Conforme decisão unânime da Primeira Turma do STF, foram satisfeitos os requisitos de materialidade e autoria suficientes para o recebimento da denúncia, dando início à fase de instrução processual.

Esse processo histórico, conduzido pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes no STF, segue em andamento. A instrução envolve interrogatórios, coleta de provas e depoimentos, culminando em julgamento por um colegiado de cinco ministros. A soma das penas pelos cinco crimes pode ultrapassar os 30 anos de prisão. Enquanto isso, Bolsonaro nega as acusações, afirmando que não há provas concretas e alegando que é alvo de perseguição política.

Dia extra

O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu ao pedido do ministro Alexandre de Moraes e marcou uma sessão extra para o julgamento da ação penal sobre a trama golpista. A nova sessão será realizada na quinta-feira, 11, das 9 horas às 19 horas. A sessão plenária que costuma ser realizada nas quintas à tarde foi cancelada.

Já havia sessões marcadas para a terça-feira (das 9 horas às 19 horas), quarta-feira (9 horas às 12 horas) e para a sexta-feira (9 horas às 19 horas).

A próxima sessão, na terça, deve ser ocupada integralmente pelo voto do relator, ministro Alexandre de Moraes.

Depois votam os demais ministros, nessa ordem: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Qual anistia?

As cúpulas dos três Poderes se articularam em uma contraofensiva à investida da oposição e do Centrão na Câmara por uma anistia aos acusados e condenados por participar da tentativa de golpe de Estado e do 8 de Janeiro, o que beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro. A reação envolve o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Uma proposta do senador que reduz as penas dos condenados foi negociada com uma ala do STF em troca do arquivamento do projeto que pede uma anistia ampla. Lula prometeu manter os indicados por Alcolumbre no governo, mesmo após o União Brasil ter anunciado o rompimento com a gestão do petista, no início da semana. Mas um dos textos articulados pela bancada bolsonarista na Câmara para anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e os condenados pelo 8 de Janeiro prevê o perdão total a todos os alvos do Supremo por atos antidemocráticos desde 2019.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o cientista político Cláudio Couto, professor do Departamento de Gestão Pública da FGV EAESP, considerou como “um mal menor” a proposta de Alcolumbre e contestou o argumento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que de que a anistia promoveria a “pacificação” do País. “Isso é referendar a legitimidade do golpe”, afirmou.

Assine o Correio do Estado

Política

STF terá sessão extra para julgamento de Bolsonaro

Pedido foi feito pelo relator do processo, ministro Alexandre de Moraes

05/09/2025 16h35

Compartilhar
Alexandre de Moraes solicitou o agendamento de mais uma sessão para julgamento do caso

Alexandre de Moraes solicitou o agendamento de mais uma sessão para julgamento do caso Foto: Rosinei Coutinho / STF

Continue Lendo...

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou sessões extra da Primeira Turma da Corte, na próxima quinta-feira (11), para o julgamento do núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados.

A decisão de Zanin, que é presidente do colegiado, foi tomada após o relator da ação penal, Alexandre de Moraes, solicitar o agendamento de mais uma sessão para julgamento do caso. Já estavam agendadas sessões para os dias 9, 10 e 12 de setembro. 

O julgamento começou nesta semana, quando foram ouvidas as sustentações das defesas do ex-presidente e dos demais acusados, além da manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, favorável à condenação de todos os réus.

A partir de terça-feira (9), colegiado vai iniciar a votação que pode condenar Bolsonaro e os demais acusados a mais de 30 anos de prisão.

Com a decisão de Zanin, o julgamento terá mais quatro dias. Em três deles, serão realizadas sessões pela manhã e à tarde. Para viabilizar a sessão dupla na próxima quinta-feira, o STF cancelou a sessão do plenário que seria realizada às 14h. 

Agenda de sessões:

  • Dia 9 – às 9h e às 14h;
  • Dia 10 – às 9h;
  • Dia 11 – às 9h e às 14h; 
  • Dia 12 – às 9h e às 14h;

Acusações

Pesam contra os acusados a suposta participação na elaboração do plano Punhal Verde e Amarelo, com planejamento voltado ao sequestro ou homicídio do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Também consta na denúncia da PGR a produção da chamada “minuta do golpe”, documento que seria de conhecimento de Jair Bolsonaro e serviria para a decretação de medidas de estado de defesa e de sítio no país para tentar reverter o resultado das eleições de 2022 e impedir a posse do presidente Lula.

A denúncia também cita o suposto envolvimento dos acusados com os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. 

Crimes

Os acusados respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Em caso de condenação, as penas podem chegar a 30 anos de prisão. 

A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem, que, atualmente, é deputado federal. Ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e responde somente a três dos cinco crimes. A regra está prevista na Constituição. 

A suspensão vale para os crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro. 

Quem são os réus

  • Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;
  • Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  • Almir Garnier- ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  • Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  • Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;
  • Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Divulgados os nomes dos 18 prefeitos que trocarão o PSDB pelo PL no Estado
ninho vazio

/ 14 horas

Divulgados os nomes dos 18 prefeitos que trocarão o PSDB pelo PL no Estado

2

Madrugada de sábado deve ter virada de tempo e chegada de frente fria em Campo Grande
TEMPO

/ 11 horas

Madrugada de sábado deve ter virada de tempo e chegada de frente fria em Campo Grande

3

Após dez anos, Assembleia Legislativa autoriza realização de novo concurso público
Empregos e Carreira

/ 2 dias

Após dez anos, Assembleia Legislativa autoriza realização de novo concurso público

4

MP exige demissão de 'empresa de fundo de quintal' no interior de MS
SIDROLÂNDIA

/ 11 horas

MP exige demissão de 'empresa de fundo de quintal' no interior de MS

5

Morador improvisa sinalização e Agetran corrige no mesmo dia
Revolta

/ 1 dia

Morador improvisa sinalização e Agetran corrige no mesmo dia

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 22 horas

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 1 dia

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 3 dias

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 1 semana

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?