Trump estende até dezembro o prazo para venda do TikTok em meio a acordo com China

MIDIACOM

A Associação das Emissoras de Rádio e Televisão de Mato Grosso do Sul (MIDIACOM MS) anuncia a realização do seu 1º Encontro Regional, um evento pioneiro que promete reunir os principais nomes e mentes do setor de comunicação. Marcado para o dia 4 de agosto de 2025, o encontro acontecerá no prestigiado Anfiteatro da UNIGRAN, em Dourados, e visa fomentar discussões cruciais sobre o panorama atual e futuro do rádio e da televisão no contexto da transformação digital.

Com o tema “O Futuro do Rádio e da Televisão: mais conectados, mais relevantes e mais presentes”, o evento é uma iniciativa inédita da MIDIACOM MS para aproximar profissionais, empresários, estudantes e especialistas, proporcionando um ambiente rico para a troca de experiências e o debate de ideias.

A programação foi cuidadosamente elaborada para abordar os desafios impostos pelas novas tecnologias e as oportunidades que surgem com as mudanças no comportamento do público consumidor de mídia.

Destaques da Programação e Palestrantes Confirmados.

O 1º Encontro Regional MIDIACOM MS contará com a presença de renomados palestrantes que trarão suas perspectivas e conhecimentos sobre o cenário da comunicação. Entre os nomes já confirmados, destacam-se:

• Marina Alves, que abordará o tema “Rádio: meio indispensável para uma comunicação assertiva!”. Sua palestra promete reforçar a importância do rádio como ferramenta eficaz e direta na comunicação contemporânea, destacando sua resiliência e capacidade de adaptação.

• Frederico Fukagawa, com a palestra “Hábitos de Consumo de Mídia no Interior”. Fukagawa trará dados e análises sobre como as audiências do interior do estado interagem com os diferentes meios de comunicação, oferecendo insights valiosos para estratégias de conteúdo e programação.

• Fernando Morgado, que apresentará “A força da TV aberta e do rádio: mídias que geram resultado”. Morgado, conhecido por sua expertise no mercado de mídia, explorará o poder de alcance e a capacidade de geração de resultados da televisão aberta e do rádio, mesmo diante da crescente fragmentação do consumo de conteúdo.

O evento se configura como uma oportunidade ímpar para a atualização profissional, o networking e a prospecção de novas tendências no setor. A discussão sobre a relevância e a presença contínua do rádio e da televisão em um mundo cada vez mais digitalizado é fundamental para a sustentabilidade e o crescimento dessas mídias.

Compromisso Social e Acesso ao Evento.

Além de seu caráter informativo e profissional, o 1º Encontro Regional MIDIACOM MS também reforça seu compromisso com a responsabilidade social. A entrada para o evento será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Essa iniciativa visa não somente facilitar o acesso a um público mais amplo, mas também contribuir com instituições de caridade e comunidades carentes da região.

A expectativa é de que o encontro gere um impacto significativo no cenário da comunicação sul-mato-grossense, impulsionando a inovação e a adaptação das emissoras às demandas de um mercado em constante evolução. Profissionais e estudantes são incentivados a participar e a contribuir para este importante debate sobre o futuro da mídia. A MIDIACOM MS reitera seu convite a todos os interessados em fazer parte deste marco na história da comunicação do estado.