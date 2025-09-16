Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Trump estende até dezembro o prazo para venda do TikTok em meio a acordo com China

O decreto também determina o envio de cartas a provedores de aplicativos confirmando que "não houve violação da lei e que não há responsabilidade" para condutas ocorridas até a data do documento

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

16/09/2025 - 23h00
Continue lendo...

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta terça-feira, 16, um decreto que estende até 16 de dezembro de 2025 a aplicação da lei que restringe aplicativos controlados por grupos estrangeiros, o que prorroga o prazo para a venda do TikTok até a data.

Segundo a ordem executiva, durante esse período o Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) não aplicará quaisquer penalidades contra empresas que mantenham, atualizem ou distribuam tais aplicativos.

O decreto também determina o envio de cartas a provedores de aplicativos confirmando que "não houve violação da lei e que não há responsabilidade" para condutas ocorridas até a data do documento.

O texto ressalta ainda que qualquer tentativa de aplicação da lei por Estados ou por partes privadas seria "uma invasão dos poderes do Executivo". A Casa Branca justificou a medida citando "interesses de segurança nacional em jogo".

Mais cedo, Trump anunciou que um acordo sobre o TikTok foi firmado com a China, e que um grupo de "grandes empresas" está interessado em adquirir as operações americanas da rede social. O republicano, porém, não mencionou quais são essas companhias.

 

MIDIACOM

MS Promove 1º Encontro Regional para Debater o Futuro da Comunicação.

04/08/2025 12h45

1° ENCONTRO REGIONAL MIDIACOM MS

1° ENCONTRO REGIONAL MIDIACOM MS Divulgação

A Associação das Emissoras de Rádio e Televisão de Mato Grosso do Sul (MIDIACOM MS) anuncia a realização do seu 1º Encontro Regional, um evento pioneiro que promete reunir os principais nomes e mentes do setor de comunicação. Marcado para o dia 4 de agosto de 2025, o encontro acontecerá no prestigiado Anfiteatro da UNIGRAN, em Dourados, e visa fomentar discussões cruciais sobre o panorama atual e futuro do rádio e da televisão no contexto da transformação digital.

Com o tema “O Futuro do Rádio e da Televisão: mais conectados, mais relevantes e mais presentes”, o evento é uma iniciativa inédita da MIDIACOM MS para aproximar profissionais, empresários, estudantes e especialistas, proporcionando um ambiente rico para a troca de experiências e o debate de ideias. 

A programação foi cuidadosamente elaborada para abordar os desafios impostos pelas novas tecnologias e as oportunidades que surgem com as mudanças no comportamento do público consumidor de mídia.

Destaques da Programação e Palestrantes Confirmados.

O 1º Encontro Regional MIDIACOM MS contará com a presença de renomados palestrantes que trarão suas perspectivas e conhecimentos sobre o cenário da comunicação. Entre os nomes já confirmados, destacam-se:

• Marina Alves, que abordará o tema “Rádio: meio indispensável para uma comunicação assertiva!”. Sua palestra promete reforçar a importância do rádio como ferramenta eficaz e direta na comunicação contemporânea, destacando sua resiliência e capacidade de adaptação.

• Frederico Fukagawa, com a palestra “Hábitos de Consumo de Mídia no Interior”. Fukagawa trará dados e análises sobre como as audiências do interior do estado interagem com os diferentes meios de comunicação, oferecendo insights valiosos para estratégias de conteúdo e programação.

• Fernando Morgado, que apresentará “A força da TV aberta e do rádio: mídias que geram resultado”. Morgado, conhecido por sua expertise no mercado de mídia, explorará o poder de alcance e a capacidade de geração de resultados da televisão aberta e do rádio, mesmo diante da crescente fragmentação do consumo de conteúdo.

O evento se configura como uma oportunidade ímpar para a atualização profissional, o networking e a prospecção de novas tendências no setor. A discussão sobre a relevância e a presença contínua do rádio e da televisão em um mundo cada vez mais digitalizado é fundamental para a sustentabilidade e o crescimento dessas mídias.

Compromisso Social e Acesso ao Evento.

Além de seu caráter informativo e profissional, o 1º Encontro Regional MIDIACOM MS também reforça seu compromisso com a responsabilidade social. A entrada para o evento será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Essa iniciativa visa não somente facilitar o acesso a um público mais amplo, mas também contribuir com instituições de caridade e comunidades carentes da região.

A expectativa é de que o encontro gere um impacto significativo no cenário da comunicação sul-mato-grossense, impulsionando a inovação e a adaptação das emissoras às demandas de um mercado em constante evolução. Profissionais e estudantes são incentivados a participar e a contribuir para este importante debate sobre o futuro da mídia. A MIDIACOM MS reitera seu convite a todos os interessados em fazer parte deste marco na história da comunicação do estado.

Tecnologia

Essa atualização do Instagram pode colocar sua vida em risco

Muita gente ainda não percebeu isso

22/07/2025 10h05

Reprodução

O Instagram agora pode acessar e exibir sua localização exata em tempo real no mapa, mesmo sem seu conhecimento.

Com a função Localização Precisa ativada, qualquer pessoa pode descobrir onde você mora, onde treina, onde trabalha e até sua rotina completa — tudo isso com base nas suas postagens.

Isso representa uma ameaça real à sua segurança física, principalmente em grandes centros urbanos.

Você pode resolver isso em menos de 1 minuto e impedir que sua localização seja exposta.

Veja como desativar a função agora mesmo:

iPhone:

  1.  Ajustes → Privacidade e Segurança → Serviços de Localização
  2.  Toque em Instagram
  3.  Marque “Nunca”
  4.  Desative também a Localização Precisa

Android:

  1.  Configurações → Localização → Permissões do app
  2.  Escolha Instagram
  3.  Marque “Negar”

AÇÃO
Agora o Instagram não terá mais acesso à sua localização em tempo real.

Sua Privacidade em Risco: O Instagram e a Localização Precisa

Em um mundo cada vez mais conectado, a linha entre o que é público e o que é privado se torna tênue. Nossos smartphones, com sua infinidade de aplicativos, são verdadeiros portais para nossa vida, e a forma como gerenciamos as permissões desses apps pode ter um impacto direto na nossa segurança.

Recentemente, uma funcionalidade do Instagram, a Localização Precisa, acendeu um alerta importante sobre a exposição de dados pessoais e a necessidade de estarmos sempre atentos.

Imagine que cada foto ou vídeo que você posta no Instagram possa revelar não apenas o local onde você está naquele momento, mas também a sua rotina diária, seus hábitos e até mesmo o endereço da sua casa ou trabalho.

Com a Localização Precisa ativada, é exatamente isso que pode acontecer. O que parece ser uma ferramenta inofensiva para marcar lugares pode se transformar em um mapa detalhado da sua vida, acessível a qualquer pessoa que tenha acesso às suas postagens.

Os Perigos Invisíveis da Exposição da Localização

A exposição da sua localização em tempo real, ou de forma muito precisa, pode trazer riscos que vão muito além da simples falta de privacidade. Em grandes centros urbanos, onde a segurança é uma preocupação constante, essa informação pode ser usada por pessoas mal-intencionadas para:

  •  Monitorar sua Rotina: Criminosos podem acompanhar seus horários de entrada e saída de casa, do trabalho ou da academia, facilitando ações como roubos e assaltos.
  •  Identificar Locais Vulneráveis: Ao saber onde você está, é possível inferir quando sua casa está vazia, tornando-a um alvo fácil.
  •  Facilitar Perseguições e Assédio: A localização precisa pode ser usada por stalkers ou pessoas com intenções maliciosas para rastrear seus movimentos e te abordar em locais específicos.
  •  Expor Pessoas Próximas: Se você posta fotos com amigos ou familiares, a localização deles também pode ser inferida, colocando-os em risco indiretamente.

É fundamental entender que, mesmo que seu perfil seja privado, a cada nova permissão concedida a um aplicativo, você está confiando a ele uma parte da sua vida.

E, infelizmente, nem sempre essa confiança é bem recompensada. Por isso, a proatividade em gerenciar suas configurações de privacidade é a sua melhor defesa.

Como o Instagram Usa Sua Localização (e Por Que Isso Importa)

O Instagram, como muitas outras redes sociais, utiliza a sua localização para oferecer uma experiência mais personalizada. Isso pode incluir:

  •  Sugestão de Conteúdo: Mostrar publicações de pessoas e lugares próximos a você.
  •  Anúncios Direcionados: Apresentar anúncios de empresas e serviços na sua região.
  •  Recursos de Marcação: Permitir que você marque sua localização em fotos e vídeos, adicionando contexto às suas postagens.

Embora essas funcionalidades possam parecer convenientes, é crucial entender que a coleta e o uso desses dados são uma via de mão dupla.

Ao permitir o acesso à sua localização precisa, você está fornecendo ao Instagram (e, por extensão, à Meta, sua empresa controladora) um fluxo constante de informações sobre seus movimentos.

Mesmo que a empresa afirme priorizar a segurança, a existência de um mapa de localização em tempo real para seus seguidores, caso ativado, levanta sérias questões sobre o controle que você realmente tem sobre seus dados.

O Que Fazer para Proteger Sua Privacidade: Um Guia Rápido

A boa notícia é que você tem o poder de controlar o acesso à sua localização. Desativar a função de Localização Precisa é um passo fundamental, mas existem outras medidas que você pode tomar para fortalecer sua privacidade online:

  •  Revise as Permissões dos Aplicativos: Periodicamente, verifique as permissões concedidas a todos os aplicativos em seu smartphone. Muitos apps solicitam acesso a informações que não são essenciais para seu funcionamento. Se um aplicativo de edição de fotos, por exemplo, pede acesso à sua localização, questione a necessidade.
  •  Desative a Localização Quando Não Estiver Usando: Se você não precisa da localização ativada para um aplicativo específico, desative-a. Isso não apenas protege sua privacidade, mas também economiza bateria.
  •  Cuidado com o Que Você Compartilha: Pense duas vezes antes de postar fotos ou vídeos que revelem detalhes sobre sua casa, seu trabalho ou locais que você frequenta regularmente. Mesmo sem a localização precisa ativada, elementos visuais podem fornecer pistas valiosas.
  •  Use Redes Wi-Fi Seguras: Evite conectar-se a redes Wi-Fi públicas e abertas, pois elas podem ser vulneráveis a ataques e interceptação de dados. Se precisar usar uma, considere o uso de uma VPN (Rede Virtual Privada).
  •  Mantenha o Sistema e os Aplicativos Atualizados: As atualizações de software frequentemente incluem correções de segurança que protegem seu dispositivo contra novas vulnerabilidades.
  •  Crie Senhas Fortes e Únicas: Utilize senhas complexas para suas contas online e ative a autenticação de dois fatores sempre que possível. Isso adiciona uma camada extra de segurança.

Sua Segurança em Suas Mãos: Um Convite à Conscientização

A era digital nos trouxe inúmeras facilidades, mas também novas responsabilidades. A privacidade e a segurança online são temas que exigem nossa atenção constante.

Ao entender como as plataformas utilizam nossos dados e ao adotar boas práticas de segurança, podemos transformar nossos smartphones de potenciais "cofres abertos" em verdadeiros guardiões da nossa vida digital.

Lembre-se: a informação é poder, e o controle sobre suas informações é a sua maior ferramenta de proteção. Cuide-se!

