campo grande

Carro pega fogo e motorista só tem tempo de salvar um terço de Nossa Senhora

Veículo entrou em chamas na Rua 14 de Julho e, rapidamente, foi consumido pelo fogo, tendo perda total

Noysle Carvalho

08/08/2025 - 13h15
Um carro do modelo Ford Fiesta pegou fogo quando o motorista tentou dar partida, na manhã desta sexta-feira (8), em Campo Grande. As chamas se alastraram rapidamente e o motorista conseguiu sair a tempo, salvando apenas um terço de Nossa Senhora que estava no carro.

Estacionado próximo à Igreja São Francisco, na rua 14 de Julho, o veículo começou a pegar fogo por volta das 7h30 e assustou as pessoas que passavam na rua para ir trabalhar.

Antes que tomasse maiores proporções, o policial militar Diego Ventura, dono do veículo, conseguiu sair ao notar o início do fogo no painel e acionou o Corpo de Bombeiros

O motorista suspeita que o problema foi na mangueira do combustível que se rompeu e conta que o automóvel passou por uma manutenção há um mês. Além disso, o carro não tem seguro e deu perda total.

Este é o segundo caso de incêndio em veículo nesta semana em Campo Grande.

Há dois dias, na última terça-feira (5), outro incidente envolvendo carro em chamas aconteceu na Rua Bom Pastor. Nesse caso, a proprietária estava conduzindo seu veículo quando notou o começo das chamas e foi socorrida por dois policiais militares que passavam por perto na hora.

Orientações

Os bombeiros que agiram em ambas as situações reforçam sobre como agir em casos como esses.

Viu fumaça do carro? O que fazer?

Conforme os bombeiros, em momentos assim, é fundamental manter a calma e seguir os seguintes passos:

  • Encoste o veículo em um local seguro mais próximo e desligue o carro imediatamente;
  • Evite abrir o capô do carro completamente, pois o contato das chamas com o oxigênio pode causar maiores desastres;
  • Afaste-se do veículo e acione o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Essas são as primeiras atitudes recomendadas.

Como usar o extintor?

Se você tiver um extintor à disposição e quiser usá-lo, os mais indicados para esse tipo de incêndio são do tipo ABC, que envolvem materiais sólidos como tecidos, plásticos e painéis. 

Sempre mantenha uma distância segura e direcione ao foco do incêndio. Um extintor pode ser suficiente para casos pequenos. Mas a recomendação para chamas intensas é que não tente conter e aguarde a chegada dos bombeiros.

Abrir o capô do carro pode ser perigoso e é indicado fazê-lo apenas no início, quando perceber a fumaça. O ideal é abrir apenas uma fresta e aplicar o jato direcionado à base do fogo.

Caso o incêndio seja dentro do carro, o que fazer?

Para isso, o extintor mais adequado é o tipo ABC de pó químico. Ele serve para estofados, líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. Lembre-se de manter uma distância segura sempre que estiver combatendo incêndios.

Para a segurança de todos os envolvidos, ligue 193.

