O Haval H6 GT ajuda a Great Wall Motors a "aquecer" sua operação no Brasil

Em 2021, a Great Wall Motors (GWM) comprou a desativada fábrica de automóveis da Mercedes-Benz em Iracemápolis (SP).

No ano passado, anunciou o investimento de US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10 bilhões) para a produção de utilitários esportivos e picapes com motorização híbrida.

Como a produção local só se iniciará em 2024, a marca chinesa aproveita para se estruturar no país – a previsão é que ainda no primeiro semestre sejam inaugurados 50 pontos de vendas em todo o Brasil.

Os primeiros produtos nas vitrines serão os utilitários esportivos híbridos da família Haval (pronuncia-se “rával”) importados da China. São três versões e duas carrocerias.

A de entrada é a Premium HEV, com carroceria SUV tradicional e motorização híbrida convencional.

A intermediária é a Premium PHEV, com a mesma carroceria, porém, com “powertrain” híbrido plug-in. E a versão de topo é a GT, com visual de SUV-cupê e a mesma tecnologia híbrida plug-in.

GWM Haval H6 GT PHEV AWD 2024

Por fora, tudo no Haval H6 GT inspira esportividade.

O para-choque avantajado abriga a grade, com os auxiliares de neblina nas extremidades.

Os faróis full-led são alongados e, nas laterais, destaque para o acabamento negro nas capas dos retrovisores e nas rodas de 19 polegadas com pneus Michelin 235/55 R19, que deixam à mostra as pinças vermelhas dos freios a disco nas quatro rodas.

A caída do teto dá o estilo cupê à traseira, na qual as lanternas horizontais estreitas são ligadas por uma barra preta. Spoiler, aerofólio e refletores reforçam o apelo dinâmico.

Traseira do GWM Haval H6 GT PHEV AWD 2024

A tecnologia e-Traction que move o Haval H6 GT é composta por três motores: um 1.5 turbo movido a gasolina conjugado a dois elétricos, um em cada eixo, alimentados por uma bateria de 34 kWh.

O “powertrain” é capaz de gerar 393 cavalos de potência e 77,7 kgfm de torque combinados, que conferem ao modelo um poder de aceleração de zero a 100 km/h em apenas 4,8 segundos.

Os dois motores elétricos são as unidades principais de tração, deixando o 1.5 turbo como apoio, para atuar em condições específicas.

Por isso, o propulsor a combustão funciona na maior parte do tempo como um gerador para fornecer energia para a bateria.

Em situações específicas, ele pode também gerar tração para o eixo dianteiro, geralmente em condições de uso rodoviário ou em caso de demanda total de torque, mas sempre em conjunto com os motores elétricos.

Desse modo, o H6 GT oferece a maior autonomia elétrica de um híbrido no Brasil, com 170 quilômetros no ciclo NBR (norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas), permitindo uma experiência de carro elétrico, pois cobre 80% do uso diário médio dos motoristas brasileiros.

O consumo de combustível urbano (NBR) do Haval H6 GT fica em 27,4 km/l e o rodoviário, em 25,2 km/l, o que dá ao modelo uma autonomia combinada de mais de mil quilômetros.

A bateria do H6 GT pode ser recarregada tanto em corrente alternada (AC) quanto em corrente contínua (DC).

O tempo de recarga AC de zero até 100% leva cerca de cinco horas, com de 10% a 80% em meia hora.

O Haval H6 conta sempre com tração permanente All Wheel Drive (AWD), a qual é distribuída eletronicamente para cada eixo em função da exigência de torque e do nível de aderência das rodas.

Assim, ela varia de 100% do torque no eixo dianteiro a 100% no traseiro, passando por qualquer proporção que o sistema e-Traction determinar para garantir a melhor aderência.

Interior do GWM Haval H6 GT PHEV AWD 2024

O pacote do SUV-cupê da GWM trabalha em conjunto com cinco câmeras e 14 radares distribuídos ao redor do veículo, oferecendo avançados recursos de direção ativa e condução semiautônoma.

Entre eles, se destacam o piloto automático adaptativo (ACC) com função Stop&Go, frenagem automática de emergência (inclusive para pedestres, bicicletas e motos), frenagem automática de tráfego cruzado traseiro, monitoramento de pontos cegos, centralização de permanência de faixa, alerta de perigo de abertura de portas, reconhecimento de placas de trânsito, Auto Reversing Assistance, Parking Assist para vagas paralelas e em 90 graus (com controle automático de direção, freio e acelerador) e câmera de 360 graus.

O Smart Dodge faz um leve desvio quando o veículo passa ao lado de caminhões e o Smart Cornering – uma função do ACC – identifica o raio da curva à frente, faz a redução automática da velocidade e, ao sair da curva, volta a acelerar para a velocidade de cruzeiro.

Motor do GWM Haval H6 GT PHEV AWD 2024

Os preços da linha Haval serão revelados apenas no mês de março, quando será aberta oficialmente a pré-venda, no entanto, a GWM já iniciou a pré-reserva do H6 Premium e do H6 GT em sua loja virtual dentro do Mercado Livre.

Quem fizer o depósito de R$ 9 mil poderá selecionar uma das unidades (inclusive a cor da carroceria) que foram produzidas no início do ano e já foram embarcadas na China, com data de chegada ao Brasil programada para abril, quando serão entregues aos clientes.

O consumidor poderá desistir da compra do Haval H6 a qualquer momento até a hora da entrega do veículo – o reembolso, segundo a GWM, será no domicílio bancário ou na conta digital do consumidor do Mercado Pago.

A pré-reserva pode ser feira no link www.mercadolivre.com.br/a/store/gwm

Ficha Técnica

GWM Haval H6 GT 2024

Motores: a combustão, dianteiro, transversal, quatro cilindros, 16 válvulas, turbo, injeção direta de gasolina, 1.499 cm3. Dois elétricos, um dianteiro e um traseiro, tipo síncrono de ímã permanente.

Potência máxima combinada: 393 cavalos

Torque máximo combinado: 77,7 kgfm

Transmissão: sistema DHT com duas marchas com embreagem no motor a combustão e uma marcha com redução nos motores elétricos

Tração: integral e eletronicamente variável

Bateria: tipo íons de lítio de 34 kW

Dimensões: 4,73 metros de comprimento,1,94 metro de largura, 1,73 metro de altura e 2,74 metros de distância de entre-eixos

Peso em ordem de marcha: 2.050 quilos

Suspensão: dianteira MacPherson com barra estabilizadora e traseira independente multilink com barra estabilizadora

Direção: assistência elétrica variável (três modos de ajustes)

Freios: discos ventilados na dianteira e sólidos na traseira

Pneus e rodas: 235/55 R1 com roda de liga leve de 19 polegadas

Tanque de combustível: 55 litros

Porta-malas: 515 litros

Preços: serão revelados em março, no início da pré-venda