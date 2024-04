Peugeot mostra as novidades em sua linha 2024 de veículos utilitários

VEÍCULOS

Novidades da semana vão de novos lançamentos a pesquisas e anúncio de fábrica

Alta consistente

De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a produção de 189,7 mil unidades de carros de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus em fevereiro superou em 24,3% o volume de janeiro deste ano e em 17,4% o do mesmo mês de 2023. A produção no primeiro bimestre de 2024 acumula alta de 8,9% sobre igual intervalo do ano passado. A exportação no bimestre está 28% abaixo na comparação com 2023, embora tenha apresentado crescimento de 62,7% em fevereiro, graças à retomada do ritmo de embarques para a maioria dos parceiros comerciais do Brasil. Um destaque de fevereiro de 2024 foi a média diária de 8,7 mil veículos vendidos, a melhor para o mês desde 2020, ainda antes da pandemia.

Chineses na Bahia

A BYD, maior fabricante de carros de energia limpa do mundo, anunciou o início das obras da primeira fábrica de carros elétricos do Brasil. O complexo na Bahia será construído do zero, em uma área que faz parte do terreno antes utilizado pela Ford, em Camaçari. Na celebração, estiveram presentes Tyler Li, presidente da BYD Brasil, Alexandre Baldy, conselheiro especial da companhia, e Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia. O início da construção dá continuidade ao processo de instalação do maior polo industrial da BYD fora da China, que conta com investimento de R$ 3 bilhões. A expectativa é de que o começo da produção no local seja do final deste ano ao início de 2025, com capacidade instalada próxima de 150 mil veículos por ano durante a primeira fase de implantação. A BYD pagou ao governo da Bahia cerca de R$ 287 milhões pela compra da área, que tem 4,6 milhões de metros quadrados. Na primeira fase de obras, serão 26 novas instalações entre galpões de produção, pista de testes e outras estruturas que ocuparão uma área de cerca de um milhão de metros quadrados.

Futura fábrica da BYD na Bahia e projeção do complexo - Divulgação

Elas dão “banho”

As mulheres causam menos acidentes e são mais prudentes no trânsito. Essa é a conclusão da Zapay - fintech especializada em facilitar a vida dos proprietários de veículos, adquirida recentemente pela Fleetcor, proprietária do “Sem Parar” –, que reuniu as principais pesquisas feitas sobre o tema. A infração por transitar em até 20% acima da velocidade permitida é cometida duas vezes mais por condutores masculinos do que femininos. Foram, no ano passado, 576.581 delas ante 1.281.192 deles, segundo informações do Detran-SP. As mulheres também causam menos acidentes de trânsito e morrem em menor número. Em São Paulo, ocorreram 3.176 mortes de homens no trânsito comparado às 662 de mulheres. No Distrito Federal, das 248 vítimas fatais de acidentes de trânsito ocorridos em 2023, 202 (81%) foram do sexo masculino e 46 (19%), do feminino, de acordo com dados do Detran-DF. Já no Rio Grande do Sul, o número de homens que morreram em acidentes de trânsito foi quatro vezes maior que o de mulheres. O de homem representaram 79% das vítimas fatais no Estado em 2023, conforme o Detran-RS. Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde aponta que mais de 21 mil brasileiros foram flagrados dirigindo embriagados no Brasil em 2023. Aproximadamente, 10% dos homens admitiram dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas ante pouco mais de 2% das mulheres.

Nomes mais fáceis

A Volvo Cars resolveu simplificar e padronizar os nomes de seus modelos elétricos, dando continuidade as suas transformações para se tornar uma montadora 100% elétrica até 2030. Os modelos XC40 Recharge e C40 Recharge passam a se chamar EX40 e EC40, respectivamente. A nova nomenclatura segue a padronização de outros modelos elétricos da marca sueca: o EX30, o EX90 e o EM90. Em 2023, os carros totalmente elétricos representaram 16% do volume de vendas da Volvo no mundo, um crescimento de mais de 70% ante 2022. No Brasil, foram 50% de vendas elétricas, sendo o primeiro mercado a atingir essa marca na Volvo Cars. “Já temos desenvolvido uma estratégia de eletrificação bastante forte no Brasil e acredito que essa mudança facilitará a compreensão dos nossos clientes na hora de optar por qual modelo querem comprar. A atualização inclui a remoção do emblema ‘Recharge’ de nossos modelos híbridos plug-in, que agora são indicados simplesmente pelo sufixo T6 ou T8, indicando diferentes níveis de potência”, revelou Marcelo Godoy, CEO da Volvo Car Brasil.

Volvo EX40 - Divulgação

Vento a favor

A McLaren revelou o novo Artura Spider, seu primeiro conversível com trem de força híbrido de alto desempenho e o segundo modelo da gama Artura. O Artura Spider chega ao Brasil no segundo semestre de 2024, por preço ainda a ser definido. O novo Artura Spider tem peso de 1.457 quilos, apenas 62 quilos a mais que o Artura cupê. Esses números posicionam o novo Spider como o mais leve entre os conversíveis concorrentes. O trem de força híbrido de alto desempenho foi recalibrado com 20 cavalos de potência adicionais ao motor V6 a gasolina, que soma 700 cavalos. A potência adicional concentra-se desde as 4 mil rpm até ao limite de 8.500 rpm, com o torque máximo permanecendo em 72,5 kgfm. A natureza de rotação livre do motor V6 é apoiada pelos turbocompressores duplos, localizados entre as bancadas dos cilindros, melhorando a resposta do acelerador. O Artura Spider acelera de zero a 100 km/h em três segundos, até 200 km/h em 8,4 segundos e até 300 km/h em 21,6 segundos, com velocidade final limitada a 330 km/h.

McLaren Artura Spider - Divulgação

“Temporal” na tomada

A Porsche está expandindo o “line-up” do sedã esportivo totalmente elétrico Taycan com a versão Turbo GT com pacote Weissach. O superesportivo dispensa os bancos traseiros em favor de uma melhor relação peso-potência. Em combinação com vários recursos de construção leve e aerodinâmica, o Taycan GT eleva o padrão em termos de dinâmica de condução. Equipado com um inversor de pulso mais potente, o “bólido” elétrico tem 580 kW (790 cavalos) de potência, aumentando para 760 kW (1.035 cavalos) ou até 815 kW (1.110 cavalos) por dois segundos utilizando o Launch Control. O Taycan Turbo GT precisa de apenas 2,3 segundos para a aceleração de zero a 100 km/h ou de 2,2 segundos com o pacote Weissach. O lançamento da nova geração do Porsche Taycan no Brasil, incluindo o Turbo GT, está previsto para 2025, com os preços anunciados por ocasião da chegada dos carros ao país.