Brasil

MP DAS BETS

Beto Pereira e Tereza Cristina votam contra taxação das Bets e Soraya Thronicke a favor

Medida Provisória estabelece novas regras para a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais, votada nessa terça-feira, deputado e senadora de MS ficam em lados opostos

Noysle Carvalho

08/10/2025 - 10h05
Nesta última terça-feira, a comissão mista do Congresso Nacional votou pela aprovação ou não da Medida Provisória (MPV) que é alternativa à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), proposta em junho deste ano.

Composta por deputados e senadores, a votação da comissão mista foi acirrada e aprovada com resultado de 13 votos favoráveis e 12 contras.

Entre os deputados e senadores que votaram, de Mato Grosso do Sul, estavam presentes as senadoras Soraya Thronicke (Podemos) e Tereza Cristina (PP), além do deputado Beto Pereira (PSDB). Soraya foi a única entre os três representantes do estado que votou a favor de taxar as Bets e bancos.

Além deles, confira o voto do restante da comissão mista:

Favoráveis:

  • Senador Eduardo Braga (MDB-AM);
  • Senador Randolfe Rodrigues (PT-AP);
  • Senador Chico Rodrigues (PSB-RR);
  • Senador Rogério Carvalho (PT-SE);
  • Senador Weverton (PDT-MA);
  • Senador Alessandro Vieira (MDB-SE);
  • Deputado Henderson Pinto (MDB-PA);
  • Deputado Átila Lins (PSD-AM);
  • Deputado Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ);
  • Deputado Carlos Zarattini (PT-SP);
  • Deputado Zé Neto (PT-BA);
  • Deputado Túlio Gadelha (Rede-PE).

Contra:

  • Senador Efraim Filho (União-PB);
  • Senador Wellington Fagundes (PL-MT);
  • Senador Izalci Lucas (PL-DF);
  • Senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS);
  • Deputado Rodrigo da Zaeli (PL-MT);
  • Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ);
  • Deputado Marangoni (União-SP);
  • Deputado Pedro Lupion (PP-PR);
  • Deputado Gilberto Abramo (Republicanos-MG);
  • Deputado Raimundo Costa (Podemos-BA).

O que é a MP

Proposta em 11 de junho deste ano, o texto da medida estabelece novas regras para a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no Brasil.

Busca também definir como serão tributados os rendimentos de investimentos, incluindo ações, fundos de investimentos, derivativos e criptoativos.

E ainda, especifica as alíquotas de imposto de renda para diferentes tipos de investidores, como pessoas físicas, jurídicas e investidores estrangeiros.

Entre as consequências das medidas, incluem:

  • Aumento da arrecadação de impostos sobre rendimentos de aplicações financeiras e ativos virtuais;
  • Maior clareza e padronização nas regras de tributação para investidores, o que pode facilitar o cumprimento das obrigações fiscais;
  • Impacto sobre a rentabilidade líquida dos investimentos, especialmente para investidores que operam com ativos virtuais e em mercados de bolsa;
  • Incentivo à formalização e registro de operações financeiras, devido à necessidade de documentação para comprovar perdas e ganhos.

A medida é considerada essencial para o equilíbrio fiscal do próximo ano, com as concessões feitas no novo parecer, que pode reduzir a arrecadação em 2026 em R$ 3 bilhões. A validade é até as 23h59 de hoje, prazo em que precisa ser votada pelo Senado Federal e Câmara dos Deputados.

SEGURO DEFESO

Mais de 130 mil licenças de pescadores são suspensas por fraudes

Solicitação irregulares de auxílio cancela documentos do RGP e Mato Grosso do Sul está entre os estados investigados com um documento suspenso

06/10/2025 11h00

Fraudes em Seguro Defeso cancela mais de 130 mil licenças no país

Fraudes em Seguro Defeso cancela mais de 130 mil licenças no país Foto / Divulgação

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), divulgou recentemente a suspensão de mais de 130 mil licenças inscritas no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP). A suspeita que motivou a suspensão era de fraude. 

Essa investigação já estava em processo desde o começo de setembro, quando o Governo Federal por meio do MPA e da Controladoria-Geral da União (CGU), pediu que a Polícia Federal investigasse a concessão do Seguro Defeso do Pescador Artesanal em diversos municípios brasileiros.

Na listagem das Unidades Federativas, a contagem de pescadores com a licença cancelada foi divulgada no dia primeiro deste mês. Em Mato Grosso do Sul, apenas um nome é citado, de um pescador residente no município de Miranda.

Ainda divulgado pela CGU e MPA, a motivação da investigação foram dois indícios de fraude, o primeiro de que algumas pessoas estariam coagindo pescadores artesanais legítimos, a entregarem parte do seu benefício, chamados de atravessadores.

Outro indício era que, fora essa coação, os atravessadores estariam ensinando para pessoas que não são pescadores artesanais, como solicitar o auxílio e conseguir de maneira irregular. E então, esse dinheiro seria repartido entre o “falso pescador” e o atravessador.

SEGURO DEFESO

Na Piracema – época de reprodução de peixes nativos, como Dourado, Tambaqui, Pintado entre outros que passam a nadar rio acima, contra a correnteza  – a pesca é proibida pelo período defeso, mesmo para aqueles que sobrevivem do comércio dela.

O Governo Federal, desde 1991, fornece aos pescadores artesanais legítimos, ou seja, aqueles que utilizam de métodos tradicionais e dependem da pesca, como fonte de trabalho principal e sobrevivência, o benefício de um salário mínimo durante os meses em que o fenômeno ocorre.

Após a descoberta de fraudes no Seguro Defeso, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), para fortalecer os mecanismos antifraudes, passará a fazer verificação presencial.

Entre os requisitos para habilitar, terá uma etapa de validação com requerimento digital, atualmente é realizado remotamente, por meio do aplicativo e da central de atendimento telefônico do INSS.

Inicialmente, o plano é que o MTE desloque equipes para atuar nos estados do Amazonas, Bahia, Maranhão, Pará e Piauí. Esses estados concentram juntos 75% de todos os pescadores artesanais registrados no Brasil.

Luiz Marinho, ministro do MTE, aponta o compromisso do governo em garantir um processo ágil e transparente no auxílio aos pescadores e pescadoras que vivem de seu trabalho. “As equipes vão atuar com o propósito de assegurar os direitos dos pescadores artesanais que, de fato, atuam de forma exclusiva e ininterrupta”.

A previsão é que inicie agora em outubro, esse novo formato de solicitação, época em que o aumento dos pedidos de Seguro Defeso aumentam. Com critérios mais rigorosos na concessão, o MTE, passa a averiguar as seguintes documentações e informações:

> Notas fiscais de venda de pescado e comprovantes de contribuição previdenciária;
> Relatórios mensais que comprovem a atividade como pescador artesanal;
> Registro biométrico obrigatório na Carteira de Identidade Nacional (CIN);
> Acompanhamento do local da atividade de pesca por meio da coleta de dados geolocalizados dos pescadores; e
> Confirmação do endereço de residência do pescador e verificação da compatibilidade entre o município de residência e os territórios abrangidos pelo defeso.

MPA

Em nota, o Ministério da Pesca e de Aquicultura, divulgou a suspensão dos 130 mil documentos, respaldados pela Portaria MPA nº 127, de 2023 e reforçou o compromisso com aqueles que vivem da pesca.

“As suspensões levam em consideração, para análise, atualizações cadastrais, a veracidade dos documentos apresentados, a consistência das informações declaradas e a conformidade com as normas vigentes”.

“Desde 2023, o MPA vem atuando em parceria com órgãos de controle, como a Controladoria-Geral da União, e em cooperação com a Polícia Federal nas ações de investigação criminal. As apurações continuam, com rigor, transparência e impessoalidade, para garantir os direitos reais de todos aqueles que realmente vivem da pesca”.

No estado sul-mato-grossense, o governo de MS aprovou o projeto de lei de proibição da captura, embarque, transporte, comercialização, processamento e industrialização do peixe Dourado, em todos os rios do território de Mato Grosso do Sul.

Pesca proibida desde 2019, pela lei Lei 5.231, foi prorrogada já uma vez em 2024 e novamente este ano, ao fim do prazo dos estudos técnicos científicos e econômicos em 28 de fevereiro. Sua prorrogação vale até 31 de março de 2026, podendo ser estendida por mais um ano, até 2027.

auxílio social

Decreto regulamenta modalidade gratuita do Gás do Povo

A previsão é de que mais de 15 milhões de famílias poderão retirar, de graça, botijões em mais de 50 distribuidoras conveniadas ao governo federal pelo país

03/10/2025 07h11

O evento de anúncio da nova política pública marcou a mudança do programa Auxílio Gás para Gás do Povo

O evento de anúncio da nova política pública marcou a mudança do programa Auxílio Gás para Gás do Povo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou decreto que regulamenta a modalidade gratuita do Auxílio Gás do Povo, que distribui botijões para famílias com renda familiar per capita mensal menor ou igual a meio salário mínimo.

A previsão é de que a partir de novembro, mais de 15 milhões de famílias poderão retirar, de graça, botijões de gás de cozinha, em mais de 50 distribuidoras conveniadas ao governo federal pelo país. 

O texto, publicado no Diário Oficial da União (DOU), prevê que a quantidade de botijões gratuitos por ano será definida conforme o número de integrantes por família. Para famílias de duas ou três pessoas, serão quatro auxílios por ano; para famílias maiores, o decreto estabelece seis auxílios por ano.

"Os auxílios não serão cumulativos entre períodos sucessivos. A disponibilização do auxílio terá validade máxima a depender da quantidade de pessoas por família, contada da data de sua disponibilização, nos seguintes termos: família de duas ou três pessoas - três meses de validade; e família de quatro ou mais pessoas - dois meses de validade. Serão revertidos à Conta Única do Tesouro Nacional os créditos oriundos do auxílio não utilizados no período de sua validade", detalha o texto.

As famílias que terão direito à gratuidade no botijão de gás serão priorizadas por critérios de maior vulnerabilidade social e econômica, definidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

"A concessão do Auxílio Gás do Povo na modalidade de gratuidade tem caráter temporário, pessoal e intransferível e não gera direito adquirido. A implementação da modalidade de gratuidade do Auxílio Gás do Povo será realizada em fases, respeitada a disponibilidade orçamentária e financeira", completa o decreto.
 

