Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

guerra do petróleo

Copom se reúne nesta quarta com petróleo sob pressão da guerra

Mesmo com a alta do petróleo, os analistas de mercado acreditam que o comitê decidirá pela primeira redução dos juros em dois anos

Agência Brasil

18/03/2026 - 07h37
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Com a guerra no Oriente Médio pressionando o preço dos combustíveis, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) faz nesta quarta-feira (18) a segunda reunião do ano. Mesmo com a alta do petróleo, os analistas de mercado acreditam que o comitê decidirá pela primeira redução dos juros em dois anos.

Atualmente em 15% ao ano, a Selic está no maior nível desde julho de 2006, quando era de 15,25% ao ano. De setembro de 2024 a junho de 2025, a taxa foi elevada sete vezes seguidas, mas não foi alterada nas quatro últimas reuniões.

A decisão sobre a Taxa Selic será anunciada no início da noite desta quarta. O Copom estará desfalcado, porque o mandato dos diretores de Organização do Sistema Financeiro, Renato Gomes, e de Política Econômica, Paulo Pichetti, expirou no fim de 2025. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva só encaminhará as indicações dos substitutos ao Congresso Nacional nas próximas semanas.

Na ata da reunião de janeiro, o Copom confirmou que pretendia começar a cortar a Selic em março. No entanto, o início do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã pôs em dúvida o tamanho do corte, com algumas instituições financeiras chegando a apostar no adiamento da redução dos juros.

Segundo a edição mais recente do boletim Focus, pesquisa semanal que ouve analistas do mercado financeiro, a taxa básica deve ser reduzida em 0,25 ponto percentual, para 14,75% ao ano. Antes do início do conflito, a expectativa estava num corte de 0,5 ponto.

Inflação

O comportamento da inflação continua uma incógnita. A prévia da inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA), acelerou para 0,7% em fevereiro, pressionada por gastos com educação. No entanto, recuou para 3,81% em 12 meses, abaixo dos 4% pela primeira vez desde maio de 2024.

Segundo o último boletim Focus, a estimativa de inflação para 2026 subiu de 3,8% para 4,1% por causa do conflito no Oriente Médio. Isso representa inflação pouco abaixo do teto da meta contínua estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), de 3%, podendo chegar a 4,5%, com o intervalo de tolerância de 1,5 ponto.

Taxa Selic

A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) e serve de referência para as demais taxas da economia. Ela é o principal instrumento do Banco Central para manter a inflação sob controle.

O BC atua diariamente por meio de operações de mercado aberto – comprando e vendendo títulos públicos federais – para manter a taxa de juros próxima do valor definido na reunião.

Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, pretende conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança.

Desse modo, taxas de juros mais altas também podem dificultar a expansão da economia. Mas, além da Selic, os bancos consideram outros fatores na hora de definir os juros cobrados dos consumidores, como risco de inadimplência, lucro e despesas administrativas.

Ao reduzir a Selic, a tendência é de que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, afrouxando o controle da inflação e estimulando a atividade econômica.

O Copom reúne-se a cada 45 dias. No primeiro dia do encontro, são feitas apresentações técnicas sobre a evolução e as perspectivas das economias brasileira e mundial e o comportamento do mercado financeiro. No segundo dia, os membros do Copom, formado pela diretoria do BC, analisam as possibilidades e definem a Selic.

Meta contínua

Pelo novo sistema de meta contínua, em vigor desde janeiro de 2025, a meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,5% e o superior é 4,5%.

No modelo de meta contínua, a meta passa a ser apurada mês a mês, considerando a inflação acumulada em 12 meses. Em março de 2026, a inflação desde abril de 2025 é comparada com a meta e o intervalo de tolerância.

Em abril de 2026, o procedimento se repete, com apuração a partir de maio de 2025. Dessa forma, a verificação se desloca ao longo do tempo, não ficando mais restrita ao índice fechado de dezembro de cada ano.

No último Relatório de Política Monetária, divulgado no fim de dezembro pelo Banco Central, a autoridade monetária manteve a previsão de que o IPCA termine 2026 em 3,5%, mas a estimativa deve ser revista. A próxima edição do documento, que substituiu o Relatório de Inflação, será divulgada no fim de março.

LEÃO

Receita define cronograma de restituições do IRPF com 1º lote em 29/05

É obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 35.584,00

16/03/2026 07h24

Compartilhar
O primeiro lote será creditado em 29 de maio, seguido por 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto

O primeiro lote será creditado em 29 de maio, seguido por 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto

Continue Lendo...

 A Receita Federal definiu as datas de pagamento dos quatro lotes de restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) neste ano, referente ao ano-calendário de 2025. O primeiro lote será creditado em 29 de maio, seguido por 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto. O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Além das prioridades por lei, terão preferência os contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem por receber a restituição por meio do Pix. A Receita Federal realiza entrevista coletiva nesta segunda-feira às 10h para anunciar as novas regras do Imposto de Renda 2026. A entrevista contará com a participação do secretário da Fisco, Robinson Barreirinhas.

Estão obrigados a declarar o IRPF a pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário de 2025:

I - recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 35.584,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais);

II - recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

III - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do Imposto;

IV - realizou operações de alienação em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas: a) cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); ou b) com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto;

V - relativamente à atividade rural: a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 177.920,00 (cento e setenta e sete mil e novecentos e vinte reais); ou b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2025 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2025; VI - teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais);

VII - passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro;

VIII - optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de cento e oitenta dias, contado da celebração do contrato de venda, nos termos do art. 39 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005;

IX - optou por declarar os bens, direitos e obrigações detidos pela entidade controlada, direta ou indireta, no exterior como se fossem detidos diretamente pela pessoa física, nos termos do regime de transparência fiscal de entidade controlada estabelecido no art. 8º da Lei nº 14.754, de 12 de dezembro de 2023;

X - era titular, em 31 de dezembro, de trust e demais contratos regidos por lei estrangeira com características similares, nos termos dos arts. 10 a 13 da Lei nº 14.754, de 12 de dezembro de 2023;

XI - relativamente ao capital investido em aplicações financeiras no exterior, a que se referem os arts. 2º a 4º e 9º da Lei nº 14.754, de 12 de dezembro de 2023: a) auferiu rendimentos; ou b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2025 ou posteriores, perdas de anos calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2025;

ou XII - auferiu lucros ou dividendos de entidades no exterior, nos termos dos arts. 2º e 5º a 6º-A da Lei nº 14.754, de 12 de dezembro de 2023.
 

é domingo

'O Agente Secreto' é baseado em história real? Tem livro?

O suspense político levou mais de 2 milhões de espectadores às salas de cinema no Brasil tem quatro indicações ao Oscar

14/03/2026 07h24

Compartilhar
Wagner Moura, o protagonista do filme produzido em Recife, concorre ao oscar de melhor ator

Wagner Moura, o protagonista do filme produzido em Recife, concorre ao oscar de melhor ator

Continue Lendo...

O cenário é Recife, no ano de 1977, uma época, como o próprio filme define, "cheia de pirraça". Este é o contexto de O Agente Secreto, longa dirigido e escrito por Kleber Mendonça Filho que levou o Brasil ao Oscar 2026. Mas, afinal, quais são as bases desta história brasileira que está conquistando o mundo?

O suspense político que levou mais de 2 milhões de espectadores às salas de cinema no Brasil e pode ser visto também na Netflix acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor universitário do ramo de tecnologia que se muda de São Paulo para Recife, buscando um recomeço e uma fuga de seu passado violento.

O contexto é a ditadura militar, e toda a vida de Marcelo é rodeada de segredos e tensões, assim como o próprio clima do filme. O professor chega a Pernambuco em plena semana de carnaval, e logo ele se vê preso em uma emboscada e correndo risco de vida.

A origem da história

Apesar de ter como base acontecimentos reais - a ditadura militar brasileira, a perseguição a opositores do regime, por exemplo, e até elementos culturais -, O Agente Secreto não é inspirado em algum caso verídico. A história contada no filme é puramente ficcional.

Em entrevistas, Kleber Mendonça Filho já declarou que teve a ideia para o filme durante o processo de produção de Retratos Fantasmas (2023).

Segundo o diretor, os anos que passou fazendo pesquisas para o documentário deram a estrutura para que pudesse criar O Agente. As duas obras, de certa forma, tocam em temas como a dificuldade de se preservar a memória e a importância de não deixar o passado cair no esquecimento.

Alguns elementos, no entanto, são, sim, inspirados na realidade - mas servem mais para contextualização e referência. A Perna Cabeluda, por exemplo, é uma lenda que circulou em jornais e rádios pernambucanos da década de 1970. Tratava-se, segundo o mito, de uma infame perna decepada que atacava pessoas durante a noite.

Mas qual é a sua origem? Algumas versões, segundo pesquisadores ouvidos pelo Fantástico, alegam que a história teria sido criada para denunciar agressões e casos de perseguição política sem que os veículos sofressem censura do governo. No filme, seu propósito é representar justamente o medo.

Já o personagem Vilmar, pistoleiro interpretado por Kaiony Venâncio, surgiu para Kleber inspirado em Vilmar Gaio, o Pistoleiro de Serra Talhada retratado em um documentário dirigido por Eduardo Coutinho para o Globo Repórter em 1977. Mesmo assim, trata-se meramente de uma referência para a frieza do personagem, e não um retrato fidedigno.

Por fim, a personagem vivida por Maria Fernanda Cândido, que se apresenta como Elza e descobrimos posteriormente ser Sara Gerber, também foi criada para a história de ficção.

Ela é uma figura misteriosa que circula entre os âmbitos de poder e ajuda na proteção de perseguidos políticos.

Também é mencionado que é ela quem financia toda a rede de proteção no prédio de dona Sebastiana (Tânia Maria), por vir de uma família rica.

Qual é o livro de 'O Agente Secreto'?

O Agente Secreto não é inspirado em livro, e por isso tem um roteiro inteiramente original escrito por Kleber. Este mesmo roteiro, no entanto, foi publicado em formato de livro após o lançamento do filme, pela editora Amarcord, e responde a perguntas deixadas sem resposta pelo longa-metragem.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2985, terça-feira (17/03)
LOTERIA

/ 12 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2985, terça-feira (17/03)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3638, terça-feira (17/03)
LOTERIA

/ 12 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3638, terça-feira (17/03)

3

Homem que postava vídeos de pesca no TikTok vira alvo de inquérito
mpms

/ 2 dias

Homem que postava vídeos de pesca no TikTok vira alvo de inquérito

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6977, segunda-feira (16/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6977, segunda-feira (16/03): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3637, segunda-feira (16/03)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3637, segunda-feira (16/03)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O Peso das Expectativas Econômicas: O Impacto no Bolso e nos Negócios em 2026
Constantino

/ 1 dia

O Peso das Expectativas Econômicas: O Impacto no Bolso e nos Negócios em 2026
Aposentadoria para pessoas com fibromialgia em 2026
Juliane Penteado

/ 5 dias

Aposentadoria para pessoas com fibromialgia em 2026
A Conta Chegou para a Prefeitura: o direito da enfermagem ao cálculo correto das férias é definitivo
Jurídico

/ 6 dias

A Conta Chegou para a Prefeitura: o direito da enfermagem ao cálculo correto das férias é definitivo
Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Juliane Penteado

/ 06/03/2026

Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero