Brasil

ecoturismo

Cidade de SC com 39 praias inicia neste sábado cobrança de taxa de entrada

De acordo com dados da prefeitura lde Bombinhas, o município chega a receber 1,5 milhão de turistas entre dezembro e março

Agencia Estado

Agencia Estado

15/11/2025 - 07h12
A cidade de Bombinhas, localizada no litoral centro-norte de Santa Catarina, a 70 quilômetros de Florianópolis, começará a cobrar a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) a partir deste sábado, 15, para turistas que visitarem a cidade. Os valores variam de acordo com o tipo do veículo do visitante e poderão chegar a R$ 191 (veja tabela abaixo).

De acordo com dados da prefeitura local, o município, reconhecido por abrigar 39 praias e pelo ecoturismo, chega a receber 1,5 milhão de turistas entre dezembro e março. A TPA é uma lei instituída na cidade desde 2014 e sua cobrança é anual e temporária. Nesta nova temporada, o pagamento pelas visitas irá até o dia 15 de abril.

Conforme a administração municipal, a TPA é cobrada para conservação ambiental e manutenção da infraestrutura urbana de Bombinhas durante a maior movimentação turística. Os recursos arrecadados ajudam a custear os serviços de limpeza urbana; de instalação de infraestrutura para o turismo, como sinalização de trilhas; e de manutenção das praias.

"Visamos o crescimento local sustentável focado na preservação da natureza e na qualidade de vida dos habitantes e da população flutuante, afim de minimizar os impactos ao meio ambiente causados durante a alta temporada", informa a prefeitura em página criada sobre a Taxa de Preservação Ambiental.

Valores da cobrança

- Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor - R$ 4,50

- Veículos de pequeno porte (passeio/automóvel) - R$ 38

- Veículos utilitários (caminhonete e furgão) - R$ 57

- Veículos de excursão (van) e micro-ônibus - R$ 76,50

- Caminhões - R$ 114,50

- Ônibus - R$ 191,50

A taxa vale por 24 horas corridas e é realizada por entrada no município. Ou seja, se um veículo entrou em Bombinhas no dia 8 de dezembro às 11h da manhã e saiu da cidade apenas no dia 25, às 23h, a taxa será cobrada apenas uma única vez.

Porém, se este mesmo veículo entrar na cidade às 11h do dia 8, mas resolver sair do município no dia 9 e voltar ao meio-dia, deverá pagar a taxa duas vezes - porque entrará em Bombinhas duas vezes em um intervalo maior do que 24 horas.

Alguns veículos estão isentos da taxa, como os licenciados no município de Bombinhas e Porto Belo; veículos que realizam abastecimento no comércio e prestadores de serviços, incluindo os que transportam artistas e aparelhagem para espetáculos e feiras; além dos que são de trabalhadores da cidade e de proprietários de imóveis prediais.

O pagamento pode ser realizado de forma antecipada no site oficial da prefeitura de Bombinhas e pelo aplicativo da TPA, ou por meio de tags automáticas, totens de autoatendimento espalhados pela cidade e nos pórticos de acesso ao município, nos bairros Bombas e Zimbros.

39 praias e cerca de 1,5 milhão de turistas

Bombinhas faz parte da região turística catarinense conhecida como Costa Verde e Mar. Fica próxima das cidades de Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema e Porto Belo, além do aeroporto de Navegantes.

A cidade possui 39 praias e chegou a ser classificada como o 6° destino brasileiro mais procurado por estrangeiros, segundo dados do Ministério do Turismo. A prefeitura informa que, entre dezembro e março, Bombinhas costuma receber cerca de 1,5 milhão de turistas de forma flutuante.

Entre as praias mais procuradas estão Bombas, Bombinhas, Quatro Ilhas, Canto Grande, Zimbros, Mariscal e Sepultura.
 

alerta máximo

Cientista alerta para risco de aquecimento global por longo tempo

O planeta saiu de uma média de 15°C para 16,3 °C, o que representa um aumento de 1,31°C. Ao ultrapassar 1,5 °C, o planeta entra em um fenômeno conhecido como overshooting

12/11/2025 07h58

Se o aquecimento ultrapassar 1,5 grau, acreditam cientistas, os sistemas naturais sofrerão problemas irreverssíveis

Se o aquecimento ultrapassar 1,5 grau, acreditam cientistas, os sistemas naturais sofrerão problemas irreverssíveis

Um dos temas centrais da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) é que os países participantes assumam compromissos de conter o aquecimento global. A principal referência é o Acordo de Paris, que limita o aumento da temperatura média global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.

Para isso, as emissões de gases de efeito estufa devem atingir o pico antes de 2025 e diminuir 43% até 2030. Segundo a cientista Marina Hirata, essa é uma realidade que já se mostra distante.

Marina é membro do conselho científico que assessora a presidência da COP30, uma das curadoras do Pavilhão de Ciências Planetárias na Zona Azul do evento e ligada ao Instituto Serrapilheira.

Ela explica que a Terra saiu de uma média de 15°C para 16,3 °C, o que representa um aumento de cerca de 1,31°C. Ao ultrapassar 1,5 °C, o planeta entra em um fenômeno conhecido como overshooting, quando o aquecimento ultrapassa o limite seguro por determinado tempo. A partir desse ponto, sistemas naturais essenciais podem sofrer transformações graves e irreversíveis.

“Já deveríamos ter virado a curva das emissões entre 2020 e 2025. Isso não aconteceu. Agora, o esforço é manter esse aumento pelo menor tempo possível”, alerta Hirata. "Podemos pensar nesses sistemas como o corpo humano. Fígado, coração, estômago funcionando bem, um equilibra o outro. Um problema em um órgão tem consequência em outros. No caso do planeta, se os corais desaparecem, o oceano aquece e a Amazônia enfrenta secas mais extremas, todo o sistema terrestre enfraquece”.

A cientista enfatiza a necessidade de melhorar a comunicação entre ciência e sociedade, em busca de ações que possam conter a trajetória de aquecimento global. O pavilhão de ciências da COP30 seria um exemplo do esforço para aproximar o conhecimento científico do público e dos tomadores de decisão.

“Os cientistas têm linguagem muito técnica. Precisamos aprender a nos comunicar melhor e trabalhar em pares, como jornalistas e cientistas”, disse. "Traduzir conceitos como 'ponto de não retorno' para o cotidiano das pessoas é essencial. Conversei com um motoboy, e ele me disse que não dá para pensar no fim do mundo quando ele precisa pensar no fim do mês. Precisamos aproximar o tema da crise climática para a realidade das pessoas. É um trabalho que precisa ser feito passo a passo”.

Marina também destaca o papel das ações coletivas no enfrentamento da crise climática. Seja por mobilização social, escolhas políticas ou atitudes cotidianas que possam engajar outras pessoas nas pautas ambientais.

“Tem gente que fala ser necessário acabar com tudo, começar o planeta de novo, mas isso não é possível. O ser humano funciona muito em efeito manada. Precisamos agir no nosso cotidiano, ser exemplo para outras pessoas. Iniciativas que integram cientistas em torno de uma mesma mensagem são muito efetivas. Precisamos amplificar esses temas em conjunto e levá-los para a sociedade”, concluiu.

DERRETEU

Lewandowski alerta que mudança no papel da PF seria inconstitucional

Relatório da lei antifacção deve ser votado nesta quarta-feira e, segundo promessa do relator, a autonomia da PF será mantida

12/11/2025 07h39

Após três mudanças relâmpago no relatório, o ministro Ricardo Lewandowski teme surpresas no relatório final a ser votado nesta quarta-feira

Após três mudanças relâmpago no relatório, o ministro Ricardo Lewandowski teme surpresas no relatório final a ser votado nesta quarta-feira

O ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, afirmou, na noite desta terça-feira (11), esperar que o projeto de lei Antifacção, de autoria do governo e encaminhado à Câmara no dia 31 de outubro, seja aproveitado “em 100% ou 90%”. Ele citou surpresa com a "rapidez" com que foi apresentado o relatório sobre o projeto de lei e disse que parte do parecer relacionado à Polícia Federal é "inconstitucional".

Após manifestações do relator do projeto, o deputado Guilherme Derrite (PP-SP), representantes do governo federal e também da Polícia Federal manifestaram preocupação com o texto final que será apresentado ao plenário da Casa, com previsão de ser votado nesta quarta-feira (12).

Entre as contrariedades, Derrite defendeu a equiparação de facções ao terrorismo e que a Polícia Federal pudesse ter atuação enfraquecida com suposta necessidade de autorizações por parte de governadores de Estado.

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, e Guilherme Derrite, negaram essas possibilidades durante entrevista nesta terça-feira. 

Lewandowski disse que assistiu à entrevista dos parlamentares, nesta tarde, e que entendeu que ambos garantiram “com todas as letras” não haver hipótese de alterações desse caráter no projeto original, mas ainda não tem certeza do teor do relatório final.

Inconstitucional

O ministro da Justiça considerou que condicionar a atuação da Polícia Federal a uma autorização dos governos estaduais é inconstitucional, pois as competências da corporação já estão previstas em lei, e não podem ser alteradas por uma lei ordinária.

"Não seria possível uma lei ordinária cercear a competência da Polícia Federal, especialmente estabelecer que a polícia só interviria nos estados para combater as organizações criminosas ou as facções criminosas se autorizadas pelo governador do Estado. Isso seria inconcebível, isso seria claramente inconstitucional. Apontamos outros pontos que consideramos contrários à Constituição", afirmou.

Três relatórios em 72 horas

Apesar das declarações dos deputados, o ministro disse, aos jornalistas, que ainda não tem certeza sobre quais serão as alterações que Derrite apresentará no relatório à Câmara. Ele estranhou o fato de o texto final ser apresentado em pouco tempo para um projeto que foi elaborado em mais de seis meses.

“É um projeto muito discutido, muito trabalhoso, e, de repente, nós fomos surpreendidos com um relatório que foi feito em 24 horas. Em 48 horas, foi feito outro relatório. E com mais outras 24 horas, será apresentado um terceiro relatório”, criticou.  

Lewandowski voltou a defender o projeto elaborado pelo governo federal, ao aumentar as penas, considerar o crime de facção um crime hediondo e estabelecer a criação de um banco nacional de integrantes de organizações criminosas.

“Nós estabelecemos um mecanismo extremamente sofisticado de descapitalização do crime organizado. Portanto, é um projeto completo”, completou.

