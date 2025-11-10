Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidade devastada por tornado tem 2 mil sem luz e 32 seguem internados

Quase 2 mil casas e estabelecimentos estão sem energia. Mais de 200 eletricistas, técnicos e projetistas atuam no esforço de emergência.

Neri Kaspary

Neri Kaspary

10/11/2025 - 07h31
Trinta e duas pessoas seguiam internadas em hospitais do Paraná até este domingo, vítimas da passagem de um tornado pelo estado, na última sexta-feira (7). De acordo com boletim da Secretaria estadual de Saúde, divulgado no domingo (9), quatro pacientes estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), “mas nenhum caso grave”.

Ventos de mais de 250 quilômetros por hora atingiram a cidade de 14 mil habitantes, que fica no Centro-Sul paranaense, 400 km ao leste da capital, Curitiba. De acordo com a Defesa Civil, 90% da área urbana de Rio Bonito do Iguaçu sofreram algum estrago na infraestrutura. O fenômeno climático deixou seis mortes, cinco em Rio Bonito do Iguaçu e uma em Guarapuava, também no Centro-Sul do estado.  

A Secretaria de Saúde atualizou para 835 o número de atendimentos médicos. O socorro aos feridos ficou concentrado na cidade vizinha de Laranjeiras do Sul.

O governo estadual encaminhou para a região um lote de insumos hospitalares, como frascos de soro, ataduras, seringas, agulhas e compressas. O material segue de avião até o aeroporto de Guarapuava, de onde foi transportado em quatro helicópteros até Laranjeiras do Sul.

O Corpo de Bombeiros informou que não há registro de desaparecidos, e as buscas foram encerradas. O trabalho das equipes agora é direcionado à reorganização de serviços essenciais, como abastecimento de água e luz, além de distribuição de alimentos e água potável.

Metade sem luz

A Copel, empresa responsável pela distribuição de energia no Paraná, informou que restabeleceu 49% da rede elétrica de distribuição de energia de Rio Bonito do Iguaçu. No sábado (8), a companhia tinha informado que 3.790 endereços estavam sem luz em Rio Bonito do Iguaçu, o que representava cerca de 75% do total de clientes na cidade.

Quase 2 mil casas e estabelecimentos estão sem energia. A Copel detalhou que já foram religadas estruturas prioritárias de urgência, como o Centro de Comando da Defesa Civil, o posto de saúde e o Centro do Idoso.

O número de postes destruídos passa de 300. “As redes elétricas vão ter que ser construídas do zero em boa parte da cidade”, afirma comunicado da empresa. Mais de 200 eletricistas, técnicos e projetistas atuam no esforço de emergência.

Em todo o estado, a Copel informa que restabeleceu a rede elétrica em 90% dos endereços que tiveram interrupção. Cerca de 14,9 mil clientes ainda precisam de reparos, sendo a grande maioria no norte paranaense (12,7 mil).

A Copel informou que monitora permanentemente cada um dos endereços de aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para a garantia do fornecimento de energia. Especificamente em Rio Bonito do Iguaçu, a realização do exame foi suspensa. 

Municípios atingidos

De acordo com a última atualização da Defesa Civil do Paraná, no começo da manhã deste domingo, 12 municípios foram atingidos pela passagem do tornado: Candói, Cantagalo, Cruzeiro do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Guaraniaçu, Guarapuava, Londrina, Matinhos, Porto Barreiro, Rio Bonito do Iguaçu, Turvo e Umuarama.

Foram afetadas 14.751 pessoas - por exemplo, ficaram sem energia elétrica, água ou comunicações, sendo 11.785 em Rio Bonito do Iguaçu.

O número de desalojados (foram para casa de parentes ou amigos) chega a 1.060, e 28 estão desabrigadas (pessoas em abrigos públicos).

O boletim aponta que 704 casas foram danificadas, sendo 620 em Porto Barreiro. Quinze domicílios foram destruídos, todos em Guarapuava.

Autoridades

O governador do Paraná, Ratinho Junior, decretou estado de calamidade em Rio Bonito do Iguaçu.  O estado de calamidade pública permite ao governo local executar gastos emergenciais sem as restrições normais do orçamento, além de facilitar acesso a verbas federais.

O Ministério da Saúde enviou no sábado uma equipe da Força Nacional do SUS para Rio Bonito do Iguaçu. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizou as redes sociais para prestar solidariedade aos atingidos. 

aquecimento global

Lula diz que Acordo de Paris está longe da meta e faz apelo a líderes

Lula observou que América Latina, Ásia e África são as regiões que correm o maior risco de se tornarem inabitáveis nas próximas décadas

08/11/2025 07h47

Críticas de Lula foram feitas durante a última sessão temática da Cúpula do Clima nesta sexta-feira, em Belém

Críticas de Lula foram feitas durante a última sessão temática da Cúpula do Clima nesta sexta-feira, em Belém

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou preocupação com a situação climática do planeta e fez um apelo para que líderes do mundo inteiro reafirmem o compromisso com o Acordo de Paris, que está completando 10 anos. Na última sessão temática da Cúpula do Clima, em Belém, na tarde desta sexta-feira (7), o presidente fez críticas à ação dos países para mitigar as mudanças do clima.     

"O mundo ainda está distante de atingir o objetivo do Acordo de Paris. O acordo se baseia no entendimento de que cada país fará o melhor que estiver ao seu alcance para evitar o aquecimento de 1,5º C. O que nos cabe perguntar hoje é: estamos realmente fazendo o melhor possível? A resposta é: ainda não", afirma.

Lula observou que América Latina, Ásia e África são as regiões que correm o maior risco de se tornarem inabitáveis nas próximas décadas, incluindo um possível desaparecimento de ilhas no Caribe e no Pacífico por conta do aumento do nível dos oceanos pelo derretimento das geleiras.

"Omitir-se é sentenciar novamente aqueles que já são os condenados da Terra", sentenciou.

O presidente insistiu na necessidade de revitalizar as metas do Acordo de Paris, por meio das Constituições Nacionalmente Determinadas, as chamadas NDCs (sigla em inglês).

"Cem países, representando quase 73% das emissões globais, apresentaram suas Contribuições Nacionalmente Determinadas. Em sua maioria, as novas NDCs avançaram ao abranger todos os setores econômicos e todos os gases de efeito estufa. Mas o planeta ainda caminha para um aquecimento de cerca de 2,5º C. No que depender do Brasil, Belém será o lugar onde renovaremos nosso compromisso com o Acordo de Paris", pontuou.

O presidente apontou a necessidade não apenas de implementar o que já foi acordado, mas também de "adotar medidas adicionais capazes de preencher a lacuna entre a retórica e a realidade".

Comunidades tradicionais e financiamento

O presidente Lula apontou também que o Brasil vai propor que a COP na Amazônia reconheça o papel dos territórios indígenas e comunidades tradicionais e as políticas de proteção como instrumento de mitigação climática.

No tema do financiamento, Lula citou o Mapa do Caminho Baku-Belém, que propõe alternativas para chegar à meta de US$ 1,3 trilhão por ano para mitigação e adaptação das consequências catastróficas das mudanças de temperatura planetária.

"Hoje, só uma pequena parcela do financiamento climático chega ao mundo em desenvolvimento. A maioria dos recursos ainda é oferecida sob forma de empréstimo. Não faz sentido ético ou prático demandar a países em desenvolvimento que paguem juros para combater o aquecimento global e fazer frente ao seus efeitos. Isso representa um financiamento reverso, fluindo do Sul para o Norte global", argumentou.

O presidente defendeu instrumentos de troca de dívida de países por ações climáticas e apontou que o enfrentamento da mudança do clima deve ser visto como investimento, não como gasto.

Taxação de grandes fortunas

Ao lembrar que a maior parte da riqueza mundial gerada nas últimas quatro décadas foi apropriada por indivíduos e empresas, ao passo que os orçamentos nacionais encolheram, Lula defendeu a taxação de grandes fortunas.

"Segundo a Oxfam, o indivíduo pertencente ao 0,1% mais rico do planeta emite, num único dia, mais carbono do que os 50% mais pobres da população mundial durante o ano inteiro. É legítimo exigir dessas pessoas uma maior contribuição. O imposto mínimo sobre as corporações multinacionais e a tributação do patrimônio de super-ricos podem gerar recursos valiosos para ação climática", apontou.

Os mercados de carbono também poderão ser tornar fontes de receitas públicas, apontou Lula, mas ainda dependem de maior escala caso os países adotem parâmetros comuns.

Lula ainda voltou a defender a criação de um Conselho do Clima no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU) e finalizou fazendo uma defesa enfática do multilateralismo para a solução do aquecimento global.

"Faço um chamado a todos vocês. Não existe solução para o planeta fora do multilateralismo. A Terra é única, a humanidade é uma só, a resposta tem que vir de todos para todos. Em vez de abandonar a esperança, podemos construir juntos uma nova era de prosperidade e igualdade".

A Cúpula do Clima, que termina nesta sexta-feira, reúne líderes de diferentes países em uma programação que antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada de 10 a 21 de novembro, também na capital paraense. O objetivo é atualizar e reforçar os compromissos multilaterais para lidar com a urgência da crise climática.

Chefes de Estado, líderes de governos e representantes de alto nível de mais de 70 países passaram por Belém para participar do evento. Considerando embaixadores e pessoal diplomático, a lista ultrapassa uma centena de governos estrangeiros representados na capital paraense.

121 MORTOS

Resultado 'ínfimo' para desarticular o CV, diz subsecretário de Inteligência do RJ

Da cúpula da Segurança Pública carioca, ele disse que a operação "foi importante a nível simbólico para o Estado mostrar que é capaz de entrar em qualquer local"

08/11/2025 07h35

Segundo a Polícia Civil, 115 dos 117 suspeitos identificados tinham ligação comprovada com a facção Comando Vermelho

Segundo a Polícia Civil, 115 dos 117 suspeitos identificados tinham ligação comprovada com a facção Comando Vermelho

O subsecretário de Inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Daniel Ferreira, afirmou que a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, que deixou 121 mortos, teve um resultado "ínfimo" para desarticular o Comando Vermelho (CV). A declaração foi feita durante audiência da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, no Senado, na quarta-feira, 5.

Segundo a Polícia Civil, 115 dos 117 suspeitos identificados tinham ligação comprovada com a facção criminosa do Rio. Ferreira afirmou que a operação teve efeito simbólico, por mostrar a presença do Estado em áreas dominadas pelo crime, mas disse que ela não foi suficiente para enfraquecer a estrutura do CV.

"Foi algo ínfimo dentro do poder do Comando Vermelho e das outras facções na estrutura do Rio de Janeiro", disse. "Foi importante a nível simbólico para o Estado mostrar que é capaz de entrar em qualquer local".

Segundo o subsecretário, uma das bandeiras exploradas pelo Comando Vermelho era a narrativa de que existiam regiões do Rio onde o Estado não conseguia entrar, um discurso que, segundo ele, foi "subvertido" após a operação.

Ferreira também defendeu maior integração entre forças federais e estaduais no combate ao crime organizado. "O Brasil precisa entender que há Estados dentro do próprio Estado. Se não enxergarmos isso, estaremos fadados a muitos problemas e talvez a mortes de brasileiros", concluiu.

Abin aponta expansão nacional do Comando Vermelho

Durante a mesma audiência, o coordenador-geral de Análise de Conjuntura da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Pedro de Souza Mesquita, afirmou que o Comando Vermelho se expandiu nacionalmente e hoje atua em quase todo o território brasileiro

Mesquita explicou que o fenômeno começou após a dispersão de lideranças do Rio de Janeiro, especialmente durante o período das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). Segundo ele, a presença do grupo se consolidou a partir de alianças locais em Estados que enfrentavam o avanço do Primeiro Comando da Capital (PCC).

"Desde 2020, a gente começou a mapear esse processo e entender como ele vinha ocorrendo. E a gente identificou que, na verdade, ele nasce e é uma externalidade negativa do próprio processo de UPP", disse. "O Comando Vermelho começou a oferecer a outros grupos uma rede de acesso logístico a armas, drogas e uma cadeia de comando mais descentralizada do que a do PCC."

O representante da Abin afirmou que o CV está presente hoje em todos os Estados do Norte, com exceção de Roraima e Amapá, e mantém atuação relevante em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Ele também alertou para o surgimento de novos polos de poder, como o Terceiro Comando Puro, que tem replicado métodos do CV e ocupado áreas antes dominadas pelo PCC.
 

