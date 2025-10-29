Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

guerra urbana

Com 121 mortos, Cláudio Castro diz que operação no RJ foi um sucesso

Durante a noite passada, dezenas de corpos foram retirados de uma região de mata existente entre a Penha e o complexo do Alemão

Da redação

Da redação

29/10/2025 - 12h38
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O númro de mortos na Operação Contenção, no Rio de Janeiro, já chega a 121, divulgou o governo do estado, na tarde desta quarta-feira (29), um dia após a ação mais letal da história do estado. O goverandor Cláudio Castro (PL) classificou a ação como "um sucesso". Desse total, quatro são policiais e o restante é de suspeitos de envolvimento com a facção criminosa o Comando Vermelho.

O número de mortos foi atualizado pelo delegado Felipe Curi, secretário estadual da Polícia Civil do Rio de Janeiro.  De acordo com ele, 113 pessoas foram presas. O delegado afirmou que dez adolescentes foram apreendidos.

Victor Santos, secretário de segurança, explicou por que a área de mata foi o ponto principal de confronto.
"Dentro do histórico de operações naquele cenário, naquela localidade, optamos por deslocar o local de contato. Por isso, nós tiramos [o confronto] da área edificada das comunidades para a área de mata, que é onde eles [suspeitos] efetivamente se escondem e atacam as forças policiais", afirmou 

Dessa maneira, continuou ele, "a opção foi feita para preservar a vida de todos os moradores que naquela região residem e obviamente minimizar o dano colateral. Dentro desse contexto, nós tivemos um dano colateral muito pequeno: quatro pessoas inocentes foram baleadas, feridas, mas sem gravidade", afirmou.

Antes do anúncio dos números de mortes, o Castro havia comemorado os resultados da operação. "Não deu para contar com apoio [do governo federal], a gente fez a nossa operação e foi um sucesso. Tirando a vida dos policiais, o resto da operação foi um sucesso", afirmou, em entrevista na sede do governo estadual.

A operação tinha como objetivo prender membros do Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade e somava 117 suspeitos mortos.

A ação e a resposta do Comando Vermelho —que usou armamento pesado e ordenou o fechamento de vias— deixou diversas regiões da segunda maior cidade do país com um cenário de guerra, com caos nas ruas, tiroteios e veículos queimados.

Suspeitos de integrarem o Comando Vermelho chegaram a usar drones para lançar bombas contra as equipes policiais e a população da Penha, para atrasar o avanço das forças de segurança durante a manhã desta terça.

A megaoperação policial tinha como objetivo cumprir 69 mandados de prisão de membros do Comando Vermelho em 180 endereços. O governo estadual disse que 113 pessoas foram presas na ação, mas não divulgou quantos mandados foram cumpridos. Além disso, os agentes apreenderam mais de 100 fuzis que eram usados pela facção.

Na madrugada desta quarta, moradores do Complexo da Penha, na zona norte, retiraram em torno de 70 corpos da área de mata que separa os dois complexos e onde teve intenso tiroteio durante a operação.

Os mortos foram enfileirados na praça São Lucas, na comunidade, onde foram reconhecidos por parentes. A advogada Flávia Fróes, que acompanhou a retirada dos corpos, afirmou que alguns deles têm marcas de tiros na nuca, facadas nas costas e ferimentos nas pernas.

Defensores de direitos humanos pediram à Comissão Interamericana de Direitos Humanos a presença de interventores e peritos internacionais no Rio. A advogada chamou a ação policial de "o maior massacre da história do Rio de Janeiro".

 

CRIME ORGANIZADO

Operação contra o CV transforma o Rio de Janeiro em cenário de guerra

Pelo menos 20 pessoas, entre elas dois policiais civis, haviam sido mortas até o começo da tarde desta terça-feira (28)

28/10/2025 12h54

Compartilhar
Facções criminosas utilizaram até drones para jogar bombas incendiárias sobre os policiais no Rio de Janeiro

Facções criminosas utilizaram até drones para jogar bombas incendiárias sobre os policiais no Rio de Janeiro

Continue Lendo...

Ao menos dois Policiais civis e 18 criminosos morreram nesta terça-feira (28) durante uma megaoperação no Rio de Janeiro com 2,5 mil policiais civis e militares nos complexos do Alemão e da Penha para tentar prender integrantes do Comando Vermelho (CV). A facção reagiu e lançou bombas por meio de drones.

Em coletiva no início desta tarde, o governador Cláudio Castro (PL) afirmou que até o momento, 31 fuzis foram apreendidos na operação. Castro disse que policiais civis e militares também foram baleados e mortos na ação, mas não confirmou os números.

“Estamos em estado de atenção e alerta para possíveis retaliações. Então, a polícia está toda na rua e todos os batalhões estão em prontidão. Já temos relatos deles tentarem fechar a Avenida Brasil, tentarem fechar outras vias para desviar. Até agora temos 56 criminosos presos, até o momento 18 criminosos neutralizados, 31 fuzis apreendidos, além de uma grande quantidade de de drogas que ainda não tem como aferir porque eles estão no meio do combate ainda”, afirmou.

A ação, que também conta com o apoio de promotores do Ministério Público Estadual, foi deflagrada a partir de mais de um ano de investigação e mandados de busca e apreensão e de prisão obtidos pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

“A Operação Contenção visa capturar lideranças criminosas do Rio e de outros Estados e combater a expansão territorial do Comando Vermelho. Os dois complexos abrigam 26 comunidades”, disse a Polícia Civil do Rio.
Policiais militares do Comando de Operações Especiais e das unidades operacionais da PM da capital e região metropolitana participam das ações.

Já a Polícia Civil mobilizou agentes de todas as delegacias especializadas, distritais, da CORE, do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência.

A Operação Contenção é reforçada com tecnologia avançada, incluindo drones, dois helicópteros, 32 blindados terrestres, 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM e ambulâncias para resgate.

(Informações do Estadão)

RÉU DA TRAMA GOLPISTA

Mauro Cid não recorre de condenação e pede reconhecimento de pena já cumprida

Único dos réus do núcleo crucial da trama golpista a não apresentar recurso, pedido feito pela defesa de Cid ainda não foi analisado pelo ministro Alexandre de Moraes

28/10/2025 12h15

Compartilhar
Advogado de Cid diz que ele já cumpriu a pena de dois anos de prisão durante as investigações e deve ter punibilidade extinta em função do acordo de delação premiada

Advogado de Cid diz que ele já cumpriu a pena de dois anos de prisão durante as investigações e deve ter punibilidade extinta em função do acordo de delação premiada Reprodução/Facebook Jair Bolsonaro

Continue Lendo...

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi o único dos réus do núcleo crucial da trama golpista que não apresentou recursos contra a condenação no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira, 27.

Na última sexta-feira, 24, após a publicação do acórdão do julgamento, a defesa de Cid pediu ao Supremo a extinção da punibilidade do militar, quando o Estado perde o direito de punir um cidadão por um crime.

Segundo o advogado Cezar Bitencourt, Cid já cumpriu a pena de dois anos de prisão durante as investigações e deve ter punibilidade extinta em função do acordo de delação premiada.

"Proferida sentença, já cumprida a pena nela imposta, resta claro que não subsiste qualquer fundamento razoável para a manutenção de cautelares preventivas, autorizando ao juízo, evidentemente, uma flexibilização dessas medidas antes impostas, pelo menos, quanto ao direito pleno de locomoção", disse a defesa ao Supremo. Cid está sob o monitoramento de tornozeleira eletrônica, com o passaporte retido e impedido de sair do País.

A defesa aguarda o reconhecimento de que a pena já foi integralmente cumprida. O pedido ainda não foi analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF.

Mauro Cid foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto, a punição mais leve entre os oito integrantes do núcleo central da tentativa de golpe. Em setembro, logo após o julgamento, a defesa solicitou a retirada da tornozeleira e o reconhecimento de cumprimento da pena. Moraes negou, mas indicou que poderia reavaliar após o encerramento do processo.

A Primeira Turma da Corte vai avaliar os embargos de declaração apresentados pelos demais réus. Se negados, ainda há uma nova possibilidade de recurso e só depois, se todos os embargos forem rejeitados, é que a condenação transita em julgado.

O presidente do colegiado, ministro Flávio Dino, agendou o início do julgamento dos recursos para o dia 7 de novembro. A sessão se estenderá até o dia 14 no plenário virtual.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria
Tempo

/ 1 dia

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria

2

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira
SERVIDOR PÚBLICO

/ 1 dia

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3524, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3524, terça-feira (28/10)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6864, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6864, terça-feira (28/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 21/10/2025

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?