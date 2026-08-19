Dino e Moraes defendem rediscutir dispensa de diploma para jornalista

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Atriz tinha mais de 80 anos de carreira e neste período deu vida a pelo menos 150 personagens

Morreu aos 98 anos a atriz Laura Cardoso, um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira. A morte foi anunciada em seu perfil oficial no Instagram na madrugada desta terça-feira, 18.

A publicação que comunicou a morte homenageou a atriz e ressaltou a marca deixada por ela na cultura brasileira. "Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso", diz o texto. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

A atriz começou a carreira aos 15 anos e acompanhou de perto a transformação da dramaturgia brasileira, desde os tempos do rádio até a consolidação da televisão. Ao lado de nomes como Lima Duarte, Yara Lins, Lolita Rodrigues e Vida Alves, ajudou a formar uma geração de artistas que fez a transição entre os dois meios.

Ao longo da carreira, Laura interpretou dezenas de personagens em novelas, séries, filmes e peças de teatro. Entre seus trabalhos estão Mulheres de Areia, A Viagem, Pão, Pão, Beijo, Beijo e Sol Nascente. Seu último trabalho em uma novela foi A Dona do Pedaço, em 2019.

Em 2023, aos 95 anos, a atriz ainda falava sobre o futuro profissional sem estabelecer uma despedida da televisão. "Gosto de estar com a minha gente. Em um estúdio, nada me cansa. Quero morrer trabalhando", disse em entrevista ao Estadão.

Laura era filha de portugueses e cresceu em uma família ligada às artes. O pai, comerciante e apreciador de teatro, não se opôs à escolha da filha pela profissão, mas a mãe resistiu inicialmente. Na década de 1940, segundo a atriz, havia forte preconceito contra mulheres que trabalhavam no teatro. Aos 15 anos, porém, Laura decidiu seguir o caminho que a acompanharia por mais de oito décadas.

Artistas lamentaram a morte da atriz nas redes sociais. Miguel Falabella destacou a amizade construída com Laura ao longo dos anos. "Para mim, era sempre um privilégio estar com ela e assisti-la debruçar-se sobre algumas personagens. Te amo, Laura! Muito mesmo! Até um dia!", escreveu.

Marcelo Adnet se despediu com uma mensagem breve: "Eterna".

Fabiana Karla também lamentou a morte da atriz: "Não estava preparada para uma despedida assim… Mas infelizmente… Você partiu…".

TRAJETÓRIA

A atriz acumulou mais de 80 anos de carreira e mais de 150 personagens no teatro, no cinema e na televisão. A trajetória profissional começou em 1944, no teatro, em uma montagem de Alice no País das Maravilhas. Em 1950, ano da inauguração da TV Tupi, Laura estreou na televisão em teleteatros. Ao longo das décadas, passou por diferentes emissoras até chegar à TV Globo, onde estreou em Brilhante, em 1981.

Na emissora, participou de novelas como Mulheres de Areia (1993), A Viagem (1994), Explode Coração (1995), Chocolate com Pimenta (2003), Caminho das Índias (2009), Gabriela (2012), Sol Nascente (2016) e O Outro Lado do Paraíso (2017). Seu último trabalho em uma novela foi A Dona do Pedaço, em 2019.

Entre as personagens que marcaram a carreira da atriz estão mulheres de diferentes perfis, de matriarcas e avós a vilãs e figuras cômicas. Relembre alguns dos papéis mais conhecidos de Laura Cardoso:

Dona Isaura (1993)

No remake de Mulheres de Areia, Laura Cardoso interpretou Dona Isaura, mãe das gêmeas Ruth e Raquel, vividas por Gloria Pires. A personagem morava com o marido, Floriano (Sebastião Vasconcelos), e tinha uma relação diferente com cada uma das filhas.

Isaura era protetora e carinhosa, mas costumava defender Raquel, mesmo diante das atitudes da filha. A personagem fazia parte do núcleo central da trama de Ivani Ribeiro.

Dona Guiomar (1994)

Em A Viagem, Laura viveu Dona Guiomar, uma mulher que sofre uma forte influência espiritual após a morte de Alexandre, personagem de Guilherme Fontes.

A mudança de comportamento da personagem se tornou um dos elementos mais lembrados da novela. Durante a produção, Laura precisou se afastar das gravações para passar por uma cirurgia. Ela pediu ao autor que Guiomar não morresse e, por isso, sua ausência foi explicada na história por meio de uma internação.

Soraya (1995)

Laura interpretou Soraya, matriarca de uma família cigana em Explode Coração, novela escrita por Gloria Perez.

Forte e tradicional, a personagem protagonizou um dos desfechos marcantes da trama. No fim da novela, Soraya desistiu do casamento com Augusto (Elias Gleizer) para ficar com Mio (Ivan de Albuquerque), seu grande amor.

Dona Carmem (2003)

Em Chocolate com Pimenta, Laura Cardoso interpretou Dona Carmem, avó de Ana Francisca (Mariana Ximenes).

Moradora de um sítio, a personagem levava uma vida simples e ajudava a família vendendo vegetais na cidade de Ventura. Dona Carmem também ganhou destaque pelo jeito afetuoso e pelo tom bem-humorado.

Laksmi (2009)

Na novela de Gloria Perez, Caminho das Índias, Laura deu vida à Laksmi Ananda, matriarca da família Ananda. Rígida e apegada às tradições, ela cobrava dos familiares o respeito aos costumes e tinha uma relação difícil com a nora, Indira (Eliane Giardini).

A personagem também carregava uma história de amor mal resolvida com Shankar, vivido por Lima Duarte. O romance não havia sido concretizado no passado por causa das diferenças de casta.

Doroteia (2012)

No remake de Gabriela, Laura interpretou Doroteia, uma beata conhecida pela postura moralista e pelas críticas ao comportamento dos moradores de Ilhéus.

A personagem tinha como bordão "Jesus, Maria, José!" e passava boa parte da trama julgando a vida alheia. O passado de Doroteia, porém, escondia uma contradição: antes de se tornar beata, ela havia trabalhado como prostituta sob o nome de Dodô Tanajura.

Dona Sinhá (2016)

Em Sol Nascente, Laura viveu Dona Sinhá, uma vilã que escondia suas verdadeiras intenções atrás da aparência de uma senhora inofensiva.

A personagem era estelionatária, viciada em jogos e movida pelo desejo de vingança contra Tanaka (Luis Melo), a quem responsabilizava pela morte de seu filho. A atuação também ficou conhecida pelas cenas em que Laura dançava, mostrando a vitalidade da personagem.

Caetana (2017)

Laura interpretou Caetana, dona de um bordel em Pedra Santa, em O Outro Lado do Paraíso. A personagem conhecia segredos importantes do passado de Sophia (Marieta Severo) e ajudava a revelar informações que movimentavam a trama.

Inicialmente, Caetana morreria no começo da novela. Laura pediu ao autor Walcyr Carrasco que mantivesse a personagem na história, e o papel acabou ganhando mais espaço na trama.