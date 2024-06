Em 2025, Forças Armadas vão permitir alistamento militar feminino pela 1ª vez

Rio Grande do Sul

O Plano Estadual de Ações de Resposta à Fauna irá promover castração e microchipagem

Rio Guaíba, no Rio Grande do Sul, após enchentes Imagens/ Agência Brasil

O governo do Rio Grande do Sul lançou nesta sexta-feira o Plano Estadual de Ações de Resposta à Fauna, uma iniciativa abrangente para gerenciar os 20 mil animais abrigados após as enchentes que atingiram o estado há pouco mais de um mês. O plano inclui medidas como castração, microchipagem e o cadastro de voluntários para melhorar a situação dos animais resgatados.

Desde o início da crise, a Defesa Civil resgatou mais de 12,5 mil animais. Durante o mês de maio, a Secretaria de Meio Ambiente do RS (Sema) mobilizou 60 servidores para atividades de resgate e realocação, mas os desafios ainda são significativos. "Passamos da fase de busca, resgate e salvamento para a fase de manutenção desses animais", explicou Enderson Barreto, diretor financeiro do Grupo de Resposta a Animais em Desastre (Grad).

Atualmente, cerca de 20 mil animais estão em abrigos no estado. "Embora estejam abrigados, muitos desses animais não estão em condições dignas", afirmou Barreto durante o lançamento do plano. Uma das principais ações do governo é a castração de pelo menos 20 mil animais, um esforço descrito como "controle populacional ético de cães e gatos", realizado em parceria com hospitais veterinários e universidades, com financiamento do Ministério Público por meio do Fundo para Recuperação de Bens Lesados.

Além da castração, haverá a microchipagem e o cadastro de animais. O governo recebeu a doação de 3.000 microchips da plataforma AnimallTag e atuará em parceria com o site Arcanimal, que ajuda na gestão de doações de animais. A microchipagem permitirá o registro de informações como o local de resgate, dados de saúde, características gerais e informações sobre os tutores. Gabriel Souza, vice-governador e médico veterinário, destacou que o chip é do tamanho de um grão de arroz e o implante é indolor.

A plataforma PetsRS, desenvolvida após as enchentes de setembro de 2023 pela Universidade do Vale do Taquari, será usada para promover o reencontro de animais com seus tutores. Outra ferramenta importante é o "Whatsapp da causa animal", um chatbot que fornecerá informações sobre doações e cadastramento de abrigos. Este serviço está disponível pelo número (51) 99486-5180.

No encerramento do evento, Enderson Barreto destacou a importância da adoção dos animais abrigados. "É ilusório pensar que quase 20 mil animais encontrarão um lar rapidamente ou que seus tutores os retirarão em breve. O Brasil precisa de um forte engajamento para a adoção desses animais", enfatizou.

