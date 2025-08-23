Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

DEMOCRACIA

Em evento do PT, Haddad diz que tarifaço de Trump tem 'objetivo de livrar a cara dos golpistas'

"Vimos aí pelas mensagens trocadas que o único objetivo é livrar a cara dos golpistas e não tem nenhuma outra finalidade que não seja reabilitar a extrema-direita no Brasil"

Agência Estado

Agência Estado

23/08/2025 - 21h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse neste sábado, 23, que as mensagens divulgadas nesta semana, em áudios obtidos pela Polícia Federal, de diálogos entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados demonstram que o tarifaço imposto pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros tem o "único objetivo de livrar a cara dos golpistas".

"Vimos aí pelas mensagens trocadas que o único objetivo é livrar a cara dos golpistas e não tem nenhuma outra finalidade, essa hostilidade, que não seja reabilitar a extrema-direita no Brasil", disse o ministro, sobre o tarifaço imposto pelo governo do presidente norte-americano, Donald Trump.

As declarações ocorreram durante participação de Haddad, por vídeo, em encontro do Partido dos Trabalhadores (PT) para debater a conjuntura política nacional e internacional neste sábado, em Brasília.

O ministro voltou a defender a soberania nacional e afirmou que jamais considerou abrir mão de parceria com os Estados Unidos, "mas não nas condições que estão sendo colocadas".

Os áudios citados por Haddad fazem parte da investigação da PF que indiciou Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), na quarta-feira, 20. Eles poderão responder pelos crimes de coação no curso de processo e abolição do Estado democrático de direito ao tentar interferir no julgamento da ação penal do golpe, em curso no Supremo Tribunal Federal (STF), com ajuda de autoridades norte-americanas.

"O Brasil não pode servir de quintal de ninguém. Nós sabemos disso. Temos tamanho, densidade, importância para manter e garantir nossa soberania", afirmou o ministro da Fazenda, destacando ações para fortalecer as relações comerciais e dizendo que o País não pode "escolher parceiros", mas sim ter negócios com todo o mundo.

Elogios a Alckmin

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, também participou do debate e foi elogiado por Haddad pelo trabalho que tem conduzido nas tratativas com as autoridades norte-americanas. "É assim que tem que ser. Sem bravata, mas fazendo valer a dignidade e a sobriedade da nossa gente, e o respeito ao povo brasileiro", finalizou.

Imposto de Renda

Haddad também falou sobre a proposta de aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda enviada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Congresso. O ministro da Fazenda criticou os governos anteriores por não corrigirem a tabela do IR, e disse que isso fez com que mais de 20 milhões de brasileiros de menor renda passassem a pagar o tributo sobre os salários.

"A não correção do Imposto de Renda promoveu um enorme aumento de impostos das camadas economicamente mais frágeis. Ou seja, os sete anos de não correção da tabela do Imposto de Renda incluiu, no pagamento deste tributo, alguma coisa em torno de 20 milhões de brasileiros que não deveriam estar pagando Imposto de Renda e passaram a pagar nos governos Temer e Bolsonaro", afirmou Haddad

A tabela de IR ficou congelada entre 2015 e 2022, desde o fim do governo de Dilma Rousseff (que sofreu impeachment em 2016), passando pelas gestões de Michel Temer e Jair Bolsonaro, acumulando defasagem de mais de 36% no período, segundo cálculos do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional). Ao longo de todo esse período, somente trabalhadores que ganhavam até R$ 1.903 estavam isentos

"Serão 25 milhões de brasileiros beneficiados com a correção da tabela do Imposto de Renda. E uma proposta neutra do ponto de vista fiscal, porque passa a cobrar, de 141 mil brasileiros, um imposto que hoje eles não pagam. São brasileiros que têm renda de mais de R$ 1 milhão por ano. Estamos fazendo alguma justiça tributária, cobrando de quem não paga, do ápice da pirâmide, 142 mil brasileiros é 0,01% da população economicamente ativa, para favorecer 25 milhões de brasileiros", destacou Haddad.

Crédito imobiliário

Durante sua participação no evento do PT, Fernando Haddad também anunciou que o governo prepara um pacote de medidas para impulsionar o acesso a crédito para a compra de imóveis no país, com foco em trabalhadores de baixa renda e classe média. A ideia do governo é flexibilizar os recursos depositados na poupança para a oferta de financiamentos mais baratos.

"Estamos ultimando as tratativas com o Banco Central, Fazenda e Planejamento, para que o nosso Conselho Monetário Nacional possa entregar ao presidente Lula mais uma conquista importante de turbinar o crédito imobiliário, com todas as cautelas devidas, mas fazendo fonte barata de crédito, que é a poupança, chegar ao trabalhador de baixa renda e classe média", destacou o ministro.

Genial/Quaest

Lula amplia vantagem sobre rivais da direita em cenários de 2º turno para 2026

Na simulação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em um eventual segundo turno, Lula tem 12 pontos de vantagem, 47% contra 35%

21/08/2025 07h52

Compartilhar
Na pesquisa para o segundo turno em 2026, Lula aparece com 47% das intenções de voto, contra 35% atribuídas a Jair Bolsonaro

Na pesquisa para o segundo turno em 2026, Lula aparece com 47% das intenções de voto, contra 35% atribuídas a Jair Bolsonaro

Continue Lendo...

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a vantagem sobre candidatos da direita em simulações de segundo turno para as eleições de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 21. O levantamento testou nove cenários, e em oito deles - comparáveis a rodadas anteriores - o petista avançou sobre seus adversários.

Foram avaliados os governadores Eduardo Leite (PSD), do Rio Grande do Sul; Ratinho Jr. (PSD), do Paraná; Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; Ronaldo Caiado (União), de Goiás; e Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo. O instituto também incluiu quatro integrantes da família Bolsonaro: o ex-presidente Jair, a ex-primeira-dama Michelle, além dos filhos Eduardo e Flávio, todos filiados ao PL.

O levantamento ouviu 2 mil eleitores com 16 anos ou mais em 519 municípios entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%.

Entre os nomes da direita, Tarcísio apresenta numericamente o melhor desempenho em um eventual segundo turno contra Lula. Segundo a pesquisa, o governador paulista soma 35% das intenções de voto, contra 43% do presidente - diferença de 8 pontos porcentuais. Na sequência vem Ratinho Jr., com 34% das intenções frente a 44% do presidente, o que amplia a diferença para 10 pontos.

A pesquisa mostrou ainda que Lula melhora o desempenho contra a família Bolsonaro. Num eventual segundo turno contra Jair Bolsonaro - cenário improvável, já que ele está inelegível -, o petista registra 47% das intenções de voto, contra 35% do ex-presidente. O mesmo porcentual é mantido contra Michelle e Eduardo Bolsonaro: enquanto Lula soma 47%, a ex-primeira-dama aparece com 34% e o deputado federal licenciado, com 32%.

O pior desempenho é o do senador Flávio Bolsonaro, que alcança apenas 32% das intenções de voto, diante de 48% de Lula. Foi também o único cenário em que o presidente não ampliou a vantagem, já que o nome do senador não constava no levantamento anterior.

Nos cenários contra outros governadores, Lula registra 46% contra 32% de Zema e contra 30% de Leite; diante de Caiado, a vantagem é de 47% a 31%.

Em relação à pesquisa anterior, publicada em julho, Lula só não cresceu acima da margem de erro no confronto com Tarcísio. O petista passou de 41% para 43%, enquanto o governador paulista caiu de 37% para 35%. A diferença entre os dois, portanto, aumentou de 4 para 8 pontos porcentuais.

No mesmo período, a maior variação ocorreu no embate entre Lula e Eduardo Leite. O governador gaúcho recuou de 36% para 30%, enquanto Lula subiu de 41% para 46%, ampliando a distância de 5 para 16 pontos.

Já a diferença entre Lula e Ronaldo Caiado passou de 9 para 16 pontos, também em favor do petista.
 

adultização de crianças

Câmara aprova PL que endurece regras sobre uso das redes por crianças

Deputados da direita só apoiaram o projeto depois de uma importante mudança, que adicionou o caráter autônomo da autoridade nacional fiscalizadora

21/08/2025 07h36

Compartilhar
Aprovação aconteceu por votação simbólica, já que a oposição acabou recuando sobre o tema e acabou apoiando o projeto depois de mudanças no texto

Aprovação aconteceu por votação simbólica, já que a oposição acabou recuando sobre o tema e acabou apoiando o projeto depois de mudanças no texto

Continue Lendo...

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira, 20, o projeto de lei chamado de "ECA Digital" - referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente, como reação ao vídeo do influenciador Felca, que denunciou a adultização de menores e como algoritmo estimula a interação de pedófilos nas redes.

A proposta, aprovada em votação simbólica, agora volta ao Senado Federal para dar o crivo final nas mudanças feitas na outra Casa

O texto prevê mecanismos para combater conteúdos de exploração sexual infantojuvenil em ambiente digital. E cria regulações para o uso de redes e jogos online para crianças e adolescentes. Uma autoridade autônoma do governo seria responsável pela aplicação da lei, criar novas regras e aplicar sanções.

Essa proposta tem o patrocínio do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de líderes do Centrão e do governo. "O projeto é um exemplo de que, quando o Congresso ouve a sociedade, ouve especialistas e sintoniza com as questões que afetam as famílias, todos ganham", disse João Brant, secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Motta anunciou que apoiaria essa proposição após reunião com representantes da sociedade civil. Presentes nesse encontro dizem que o presidente da Câmara ficou especialmente sensibilizado ao conversar com a juíza da Vara da Infância do Rio de Janeiro, Vanessa Cavalieri. Ela expôs a Motta alguns casos que tem de lidar ao tratar de crimes contra crianças e adolescentes.

A oposição, anteriormente contra o texto, mudou de posição após um novo relatório publicado pelo relator, Jadyel Alencar (Republicanos-PI), em que ele fez acenos ao grupo. A principal mudança foi adicionar o caráter autônomo dessa autoridade nacional fiscalizadora.

Oposicionistas eram temerosos de que o Poder Executivo teria o poder de fazer esse controle, o que, para eles, implicaria em ataques à liberdade de expressão nas redes.

Veja o que diz o projeto de lei do "ECA Digital":

Principais diretrizes

O texto que veio do Senado diz que fornecedores de produtores ou serviços de tecnologia da informação de provável uso por crianças e adolescentes devem tomar medidas para conter o acesso e exposição de menores a exploração e abuso sexual, violência física, bullying virtual e assédio de crianças e adolescentes, promoção de jogos de azar e outros produtos para maiores de idade, publicidade predatória, entre outros.

Empresas devem tomar medidas razoáveis para evitar expor crianças a conteúdos pornográficos

Empresas do meio digital que fornecem produto ou serviço que pode ser usado por crianças devem "tomar medidas razoáveis desde a concepção e ao longo da operação de suas aplicações" para prevenir e mitigar riscos de acesso, recomendação ou facilitação de contato de crianças e adolescentes com conteúdos que envolvam exploração e abuso sexual, violência física, intimidação virtual, assédio, indução ao uso de drogas, automutilação ou suicídio, promoção e comercializçaão de jogos de azar, bets, bebidas alcoólicas, narcóticos e demais produtos restritos para menores de idade, conteúdo pornográfico e publicidade predatória.

Essas empresas ainda devem garantir que o design de seus produtos deve evitar o uso compulsivo de produtos ou serviços por menores. No caso de jogos online que possibilitem o uso de conversa por texto, áudio ou vídeo, crianças e adolescentes só poderão usar esses espaços de diálogo com pessoas da mesma faixa etária.

Plataformas devem criar mecanismos confiáveis de verificação da idade de seus usuários

O projeto de lei diz que empresas que produzirem conteúdo, produto ou serviço proibido para menores de 18 anos devem adotar medidas eficazes para impedir o acesso de crianças e adolescentes. É proibida autodeclaração do próprio usuário neste caso.

Além disso, as empresas terão de tomar medidas para fazer a verificação de idade de seus usuários e criar mecanismos para que os pais possam supervisionar o acesso de menores a apps e conteúdos. Pessoas com 16 anos ou menos só podem ter perfil em rede social se essa conta estiver vinculada à identificação de um de seus responsáveis legais.

Empresas devem fornecer ferramentais fáceis de usar para pais fazerem supervisão

Os pais de crianças e adolescentes devem ter acesso a ferramentas acessíveis e de fácil uso para poder supervisionar a atividade de seus filhos na internet. As empresas também são obrigadas a fornecer informações existentes para o exercício da supervisão parental.

Segundo o texto, essas ferramentas deverão permitir aos pais ou responsáveis:

- Visualização, configuração e gerenciamento de opções de conta e privacidade do perfil do menor de idade;

- Restrição de compras e transações financeiras;

- Identificar perfil de adultos que interagem com a criança ou adolescente;

- Acessar métricas como tempo de uso do produto ou serviço;

- Ativar ou desativar salvaguardas por meio de controles acessíveis e adequados; e

- Dispor de informações e opções de controle em língua portuguesa.

Vídeo de Felca incentivou de criação de artigo anti-adultização

O relator do texto incluiu um artigo que veda a monetização e o impulsionamento de conteúdos que retratem crianças e adolescentes "de forma erotizada ou sexualmente sugestiva ou em contexto próprio do universo sexual adulto". Jadyel Alencar disse ter feito isso após o vídeo de Felca. "A inclusão responde a uma grave preocupação social recentemente exposta pelo influenciador Felca", afirmou.

Mecanismos de denúncia devem estar disponíveis, e empresas devem guardar informações

Empresas devem comunicar conteúdos de aparente exploração, abuso sexual, sequestro e aliciamento detectados em seus produtos ou serviços, direta ou indiretamente, às autoridades nacionais e internacionais competentes. Essas empresas também devem fazer relatórios sobre conteúdos de exploração a menores e reter informações, por seis meses, sobre esses tipos de conteúdo.

Plataformas, jogos ou serviços que tiverem mais de um milhão de usuários menores de idade também devem fazer relatórios semestrais explicando os canais disponíveis para denúncias e os processos de apuração, quantas denúncias receberam, medidas adotadas para identificar contas infantis em redes sociais e aprimoramentos para aferir consentimento dos pais.

Alguns conteúdos podem ser removidos imediatamente sem ordem judicial

Conteúdos que violem gravemente os direitos de crianças e adolescentes, como assédio, exploração sexual, incentivo à automutilação e drogas, devem ser removidos assim que a empresa for comunicada dessa publicação pela vítima, por seus representantes, pelo Ministério Público ou por entidades representativas de defesa dos direitos de crianças e adolescentes, independentemente de ordem judicial.

Outro trecho do texto proíbe o uso abusivo de ferramentas de denúncia com o objetivo de coibir censura ou perseguição, podendo até esse usuário responder judicialmente se detectada infração penal. Esses dois trechos foram incluídos pelo relator para conquistar o apoio da oposição.

Autoridade nacional autônoma será responsável por fiscalizar cumprimento da lei

O texto estabelece que uma autoridade nacional autônoma é a responsável por garantir a vigência da lei. Ela seria responsável por fiscalizar o cumprimento, aplicar sanções e até criar novas regras. Para conquistar o apoio da oposição, Alencar incluiu um trecho em que proíbe que regulamentação possa permitir em mecanismos de "vigilância massiva" e criar "práticas contra os direitos fundamentais à liberdade de expressão" e à privacidade e deu ênfase ao caráter autônomo dessa autoridade.

Sanções para empresas que descumprirem lei podem gerar multa que às dezenas de milhões

Os descumpridores de regras estão sujeitos a quatro possíveis penas. São estas:

- Advertência para adoção de medidas corretivas em até 30 dias;

- Multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil. Caso não haja faturamento, a multa passa a ser de R$ 10 a até R$ 1 mil por usuário, podendo chegar a até R$ 50 milhões;

- Suspensão temporária das atividades; ou

- Proibição da atividade.

Determinará o nível da pena, além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a gravidade da infração, reincidência, capacidade econômica do infrator e o impacto coletivo que tal provedor possui.
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3476, sexta-feira (22/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 12 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3476, sexta-feira (22/08): veja o rateio

2

Resultado da Quina, concurso 6807, sexta-feira (22/08)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina, concurso 6807, sexta-feira (22/08)

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6807, sexta-feira (22/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 12 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6807, sexta-feira (22/08): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3476, sexta-feira (22/08)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3476, sexta-feira (22/08)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6808, sábado (23/08)
loteria

/ 2 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6808, sábado (23/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 5 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira