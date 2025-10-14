Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

buzeira

Influenciador é preso em operação da PF contra tráfico internacional

As medidas judiciais incluem o bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 630 milhões, segundo informações da PF

Agência Estado

Agência Estado

14/10/2025 - 07h18
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Polícia Federal (PF) faz nesta terça-feira, 14, uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas. Alvo da ação, o influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, o Buzeira, foi preso preventivamente. O irmão dele também foi detido, conforme apurou o Estadão. Procuradas, as defesas não foram localizadas.

Estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Carros de luxo também foram apreendidos.

Batizada de Narco Bet, a operação conta com o apoio da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt - BKA), responsável pela execução de medida cautelar de prisão em razão de um dos investigados ter sido localizado em território alemão

"É um desdobramento da Operação Narco Vela, que teve como foco a repressão ao tráfico de entorpecentes por via marítima a partir do litoral brasileiro", disse a PF.

Conforme a ação, uma parte dos valores investigados foi direcionada para empresas de apostas eletrônicas, conhecidas como bets.

De acordo com a PF, as investigações indicam que o grupo criminoso utilizava técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro, com movimentações financeiras em criptomoedas e remessas internacionais, voltadas à ocultação da origem ilícita dos valores e à dissimulação patrimonial.

"As medidas judiciais incluem ainda o bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 630 milhões, visando à descapitalização da organização criminosa e à reparação de danos decorrentes das atividades ilícitas", disse a Polícia Federal.

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, com evidências de atividades além das fronteiras nacionais, conforme a investigação.

investigação

Mãe e filha morrem após comerem bolo envenenado em SP

Uma adolescente de 16 anos comeu fatia menor do bolo, ficou internada durante vários dias e conseguiu sobreviver

11/10/2025 20h10

Compartilhar
Ana Maria de Jesus, de 52 anos, e a filha Larissa de Jesus Castilho, de 21, comeram o bolo há cerca de dois meses

Ana Maria de Jesus, de 52 anos, e a filha Larissa de Jesus Castilho, de 21, comeram o bolo há cerca de dois meses

Continue Lendo...

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de Ana Maria de Jesus, de 52 anos, e de sua filha Larissa de Jesus Castilho, de 21, após as duas comerem um bolo de aniversário envenenado no bairro do Ipiranga, zona sul da capital.

Uma adolescente de 16 anos, também da família, sobreviveu após ser hospitalizada. Agentes cumpriram mandados de busca na última quarta-feira, 8, como parte das investigações.

O bolo foi entregue na casa de Ana Maria no dia seguinte à comemoração de um aniversário de família. Horas depois, ela e as filhas comeram o doce e começaram a passar mal. Larissa teve uma piora súbita e morreu em casa.

Ana Maria foi internada em estado grave e morreu quase dois meses após o envenenamento, em decorrência de complicações. Já a adolescente de 16 anos, que havia ingerido uma pequena porção do bolo, também passou mal, foi socorrida a tempo e sobreviveu.

De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o caso é investigado como duplo homicídio e tentativa de homicídio qualificado por envenenamento.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que mandados de busca foram cumpridos na última quarta-feira, 8, e que diligências seguem em andamento para esclarecer o crime.

Brasil

STF dá 24 meses para Congresso editar lei que proteja trabalhador frente à automação

Ministros reconheceram, por unanimidade, a omissão do Legislativo em editar lei para efetivar esse direito, que é previsto na Constituição

09/10/2025 21h00

Compartilhar
Sessão plenária desta quinta-feira

Sessão plenária desta quinta-feira Gustavo Moreno/STF

Continue Lendo...

O Supremo Tribunal Federal (STF) deu 24 meses para o Congresso regulamentar a proteção ao trabalhador diante da substituição do trabalho humano pela tecnologia. Os ministros reconheceram, por unanimidade, a omissão do Legislativo em editar lei para efetivar esse direito, que é previsto na Constituição. O julgamento foi encerrado nesta quinta-feira, 9.

O tema foi julgado a partir de ação movida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em 2022, na gestão de Augusto Aras. "Decorridos mais de 33 anos desde a promulgação da Constituição Federal, não houve ainda a edição de lei federal que regulamente o art. 7º, XXVII, da Carta da República, o que se traduz em défice na tutela do direito fundamental à proteção em face da automação previsto no dispositivo constitucional", apontou Aras na petição.

O relator, Luís Roberto Barroso, havia votado para reconhecer a omissão, mas sem fixar um prazo para a atuação do Legislativo. Ele mudou seu voto após os demais ministros optarem por definir um limite de 24 meses. Barroso sugeriu que o Congresso edite uma regulação que promova a capacitação dos trabalhadores e redes de proteção social.

Mesmo se o Congresso não editar a norma regulamentadora, a decisão abre caminho para que trabalhadores que se sentirem prejudicados em face da automação acionem a Justiça para fazer valer seu direito à proteção. Esse ponto foi levantado pelo ministro Alexandre de Moraes e pela ministra Cármen Lúcia.

Os ministros também pontuaram que, se o prazo vencer sem a devida regulamentação, o Supremo poderá agir. "O mais desejado é que o Congresso regulamente, mas mesmo na ausência de regulação no prazo estipulado, o Supremo não invadiria competência do Congresso regulamentando", disse Moraes. "Poderia estabelecer alguns pontos importantes protetivos que serviriam para todas ou grande parte das categorias", completou.

Na petição ao Supremo, a PGR menciona um estudo de 2017 da Consultoria McKinsey que estima a perda de até 50% dos postos de trabalho no Brasil devido à automação, à utilização da tecnologia da informação e à inteligência artificial. A ação também aponta que a pandemia de covid-19 acelerou esse processo ao exigir que as empresas adotassem novas tecnologias para manter a produção sem desrespeitar as regras sanitárias.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado mantém assinatura com XP mesmo com judicialização
ROTA DA CELULOSE

/ 24 minutos

Estado mantém assinatura com XP mesmo com judicialização

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3511, segunda-feira (13/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 34 minutos

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3511, segunda-feira (13/10): veja o rateio

3

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 758, segunda-feira (13/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 36 minutos

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 758, segunda-feira (13/10): veja o rateio

4

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2872, segunda-feira (13/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 38 minutos

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2872, segunda-feira (13/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 9 horas

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?