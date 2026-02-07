Inquérito apura elo de político paulista com PMs que protegiam chefes do PCC

Uma mensagem do 3º sargento da reserva da PM Nereu Aparecido Alves indica, segundo inquérito policial militar (IPM), a proximidade do grupo de policiais liderado pelo capitão Alexandre Paulino Vieira com o então presidente da Câmara dos vereadores de São Paulo, Milton Leite (União Brasil). Alexandre é apontado em investigação da Corregedoria da PM que deu origem à Operação Kratos, deflagrada no último dia 4, como líder de um esquema de segurança de diretores da empresa de ônibus Transwolff, ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

O ex-vereador afirmou ao Estadão que não conhece o sargento Nereu. Disse ainda que sua escolta sempre foi feita pela Assessoria Militar da Câmara e que nunca se envolveu na escala dos policiais que o acompanhavam. Milton Leite negou categoricamente qualquer vínculo com esquema de proteção à empresários atrelados ao PCC.

Foi na casa do sargento Nereu que a Corregedoria da PM apreendeu uma mala com R$ 1 milhão em dinheiro vivo durante as buscas da Operação Kratos. Nereu e o capitão foram presos na operação, assim como o sargento Alexandre Aleixo Romano Cezário.

Outros quatro PMs são investigados sob suspeita de fazerem parte da organização criminosa, entre eles o tenente-coronel José Henrique Martins Flores, um subtenente, um sargento e um cabo.

O Estadão busca contato com a defesa dos policiais. O espaço está aberto.

Leite sempre negou veementemente qualquer ligação com os empresários investigados ou com o esquema de proteção à Transwolff. Ele deixou a legislatura municipal em dezembro de 2024 após sete mandatos consecutivos, que somaram 28 anos no Palácio Anchieta, sede da Câmara.

A mensagem do terceiro-sargento Nereu Aparecido Alves, resgatada pela Corregedoria, que indica relações próximas do grupo de policiais liderado pelo capitão Alexandre Paulino Vieira, aconteceu no dia 18 de agosto de 2023. E estava registrada no telefone celular do empresário Cícero de Oliveira, o Té, da Transwolff, um dos alvos da Operação Fim da Linha, que investigou a cooptação de parte do transporte público de São Paulo pela facção.

Nereu, segundo a Corregedoria da PM, avisa Té que estaria "cumprindo uma agenda e que iria demorar, pois estava na inauguração da escola com o nome da mãe do ‘chefe Milton’".

Segundo a Corregedoria, "Milton a que se refere é o ex-vereador Milton Leite, do União Brasil, e a escola em questão é o Centro de Educação Infantil Nathalia Pereira da Silva". O nome do centro é uma homenagem à mãe do ex-vereador.

A Corregedoria mostra no Inquérito Policial Militar que o evento contou com a presença do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Na conversa, o sargento diz ao empresário Té, que estava com o "celular do chefe", por isso ele não atendeu. E afirma que "o capitão" lhe passou o aparelho. Na época, Nereu já estava na reserva, portanto, não haveria, em tese, ligação entre ele e a Assessoria Militar da Câmara dos Vereadores, onde o capitão trabalhava.

Na tarde desta sexta-feira, 6, o vereador Ricardo Teixeira (União), atual presidente da Câmara dos Vereadores, pediu à Secretaria da Segurança Pública que avalie a necessidade de reformulação da Assessoria Militar da Casa, dando autonomia para a substituir os atuais e indicar novos para o setor.

Em 2023, o Ministério Público de São Paulo obteve na 2.ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital a quebra do sigilo bancário do então presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo. A medida havia sido obtida no âmbito das investigações sobre a empresa Transwolff.

A desconfiança da Promotoria era de que Leite tivesse tido um papel relevante nos crimes que eram investigados em torno da empresa e de seus diretores.

O ex-vereador era próximo de Pandora - presidente da Transwolff, que teve a prisão preventiva decretada durante a Operação Fim da Linha, em 9 de abril de 2024. Na oportunidade, o Gaeco - braço da Promotoria que combate o crime organizado - apresentou denúncia por associação criminosa e lavagem de dinheiro do PCC contra Pandora e outros nove réus, mas não incluiu o então vereador entre os acusados.

De acordo com a investigação da Corregedoria, o 3.º sargento Nereu era considerado braço-direito do capitão Alexandre na gestão do contrato de segurança com a Transwolff. Ele também é apontado nos autos como um dos PMs empregados na segurança pessoal do empresário Luiz Carlos Efigênio Pacheco, o Pandora, bem como efetuaria depósitos em dinheiro em bancos a pedido de outro investigado no caso, Cícero de Oliveira, o "Té".

"É possível que Nereu tenha realizado serviço de escolta de valores até o banco", escreveu o corregedor Fábio Sérgio do Amaral.

A investigação analisou mensagens de WhatsApp entre Té e o sargento Nereu e constatou que eles mantiveram conversas entre os dias 12 de setembro de 2020 e 8 de abril de 2024, um dia antes da deflagração da Operação Fim da Linha, quando o celular de Té foi apreendido.

Segundo a investigação, ficou provada a existência de uma "relação de afetividade" entre Cícero e o sargento Nereu, quando o empresário se utiliza da tratativa "amigo" ao se dirigir ao PM".

"Percebe-se também que o militar inativo realiza serviço de segurança e escolta para o empresário", destacou o corregedor da PM.

A Corregedoria queria saber por que um policial na reserva estaria acompanhando Milton Leite e o trataria como "chefe"? Na época da mensagem, o capitão era o chefe da Assessoria Militar da Câmara dos Vereadores. Os investigadores querem saber se a segurança do ex-vereador usava policiais da reserva e quem contratou Nereu.

A presença de Nereu na proteção aos diretores da Transwolff teria sido detectada já em mensagens de 2020. Em uma delas, Té disse estar chateado com "os últimos acontecimentos que acabaram envolvendo o nome dos policiais da Rota e a empresa Transwolff, o que teria sido motivo para o comandante da Rota afastar os policiais militares do serviço".

Entre eles estava Nereu, que pediu passagem para a reserva depois que a relação dos PMs foi descoberta pela primeira vez no contexto da Operação Sharks, desencadeada pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) para investigar a lavagem de dinheiro da cúpula do PCC.

Para a Corregedoria, ficou comprovado que Té contratava os policiais militares da Rota, e que havia, de fato, desconforto institucional por esses militares prestarem serviços de segurança para a Transwolff. Mas, mesmo depois da primeira fase da Operação Sharks, os policiais continuaram escoltando os diretores da empresa.

Em outro áudio, segundo a Corregedoria, ficou claro que Nereu também fez segurança para Pandora. "À época dos fatos, (Pandora) já havia sido denunciado na primeira fase da Operação Sharks, em razão de envolvimento com o PCC", afirma a Corregedoria.

Os corregedores concluiram, ao pedir a prisão de Nereu e de outros PMs. "Uma das beiradas externas desse problema, que não é mais somente uma questão de segurança pública, mas de toda a sociedade, é justamente a necessidade de superar a proteção institucionalizada que os criminosos recebem de agentes do Estado, em especial de policiais militares. Aliás, bom lembrar que não existe crime organizado sem cooptação e infiltração de agentes".

Em nota, quando a Operação Kratos foi deflagrada na última quarta, 4, a Câmara dos Vereadores de São Paulo informou que dos policiais mencionados "apenas o capitão Alexandre Paulino Vieira atua na Assessoria Policial Militar da Câmara Municipal de São Paulo". Ressaltou que o capitão era integrante do órgão desde outubro de 2014, "ou seja, atuou ininterruptamente nas gestões de cinco presidentes".

Segundo a Casa, o cargo do capitão "é de confiança e, nas atribuições relacionadas à Assessoria Militar na Câmara, não há nenhum registro que o desabone".

"O sargento Nereu não atuou na Assessoria da Polícia Militar da Câmara Municipal de São Paulo. A escolta dos presidentes da Câmara é feita exclusivamente pelo efetivo da Assessoria Militar e a escala de trabalho é de competência exclusiva do comando da referida assessoria."

E concluiu: "Os outros dois PMs presos, inclusive o que guardava dinheiro em espécie segundo a imprensa, não são nem nunca foram servidores da Assessoria Militar da Câmara".

COM A PALAVRA, MILTON LEITE

