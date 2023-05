INSS divulga lista de aprovados em concurso com 1 milhão de inscritos

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) oficializou nessa quinta-feira (4) o resultado final do concurso realizado no ano passado, com mil vagas para técnico do seguro social em todo o país. Destas vagas, 22 foram destinadas para preenchimento em Mato Grosso do Sul.

Visite o site (https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-21-inss-de-3-de-maio-de-2023concurso-publico-para-o-provimento-de-vagas-no-cargo-de-tecnico-do-seguro-social-481085279) para ver o resultado do processo seletivo, que teve a inscrição de mais de um milhão de candidatos.

A relação foi divulgada no Diário Oficial da União e mostra as notas nas duas questões da prova discursiva, a pontuação no curso de formação e a classificação final com a soma dos pontos na prova discursiva, no curso de formação e na prova objetiva.

O processo seletivo foi dividido em duas etapas. Em 27 de novembro de 2022, foi aplicada uma prova objetiva com 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos.



O resultado desta etapa foi divulgado em dezembro do ano passado. Em janeiro de 2023, os candidatos passaram por avaliação biopsicossocial e participaram de um curso de formação entre março e abril, que terminou com a realização de uma prova discursiva com duas questões.

O cargo de técnico do seguro social exige ensino médio completo e tem salário de até R$ 5.905,79 para jornada de 40 horas semanais.

Essa remuneração inicial bruta corresponde ao valor do vencimento básico de R$ 712,61, mais a GAE (Gratificação de Atividade Executiva), de R$ 1.140,18, a GDASS (Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social), que poderá chegar a R$ 3.595, além de auxílio-alimentação de R$ 458.

As mil vagas foram distribuídas por 97 gerências executivas do INSS localizadas em todo o país. Do total, 702 postos foram abertos para ampla concorrência, 98 para pessoas com deficiência e 200 para candidatos negros.

FALHAS NO CONCURSO

A realização do concurso do INSS foi marcada por uma sequência de falhas, como o atraso na divulgação dos locais de prova. A procura para se inscrever foi tão grande que o site da organizadora saiu do ar e foi necessário prorrogar o período de inscrições por mais um dia.

No Twitter, candidatos também relataram dificuldade para conseguir fazer a inscrição por problemas para recuperar a senha, fazer um novo cadastro ou apresentar o pedido de isenção à organizadora da seleção.

As provas para os candidatos que concorrem à gerência executiva de Guarulhos (Grande São Paulo) tiveram que ser canceladas e refeitas, após confusão e atraso na chegada do material. Os exames foram remarcados para dezembro de 2022.

Essa foi a terceira vez em que a Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) organiza o processo seletivo do INSS.



