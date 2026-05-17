Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

Tarifas

Lula diz em entrevista ao Washington Post que relação com Trump pode evitar novas tarifas

O presidente brasileiro se encontrou com o americano no último dia 7, na Casa Branca

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

17/05/2026 - 19h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista ao The Washington Post, que sua relação pessoal com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode ajudar a atrair investimento americano ao País, evitar mais tarifas e sanções, e garantir respeito à democracia brasileira.

“Se eu consegui fazer o Trump rir, posso conseguir outras coisas também”, disse Lula, ao jornal. “Não dá para simplesmente desistir”, completou. O presidente brasileiro se encontrou com o americano no último dia 7, na Casa Branca.

Na entrevista, Lula falou também sobre o conflito entre Estados Unidos e Irã, e reafirmou sua posição. “Trump sabe que sou contra a guerra com o Irã, discordo da intervenção dele na Venezuela e condeno o genocídio que está acontecendo na Palestina”, disse.

No entanto, ponderou que as divergências políticas com o americano não interferem na relação com ele como chefe de Estado. “O que eu quero é que ele trate o Brasil com respeito, entendendo que eu sou o presidente democraticamente eleito aqui.”

Lula afirmou que entregou a Trump uma cópia do acordo nuclear de 2010 que Brasil e Turquia negociaram com o Irã, documento que foi rejeitado pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Trump disse que leria o documento, segundo Lula, e o brasileiro se ofereceu para ajudar a facilitar o diálogo, mas eles não discutiram passos adicionais. A intenção de Lula, segundo a entrevista, era mostrar a Trump que “não é verdade que o Irã esteja novamente tentando construir uma bomba atômica”.

O presidente brasileiro ainda disse que não está tentando criar uma divisão entre Trump e Bolsonaro, mas vê o estreitamento das relações com o republicano como uma espécie de força para neutralizar ações da família Bolsonaro sobre o País no exterior.

A entrevista lembra que Eduardo Bolsonaro, segundo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, mudou-se para os Estados Unidos no ano passado para convencer Trump de que seu pai estava sendo perseguido.

“Eu nunca pediria ao Trump para não gostar do Bolsonaro. Isso é problema dele”, disse Lula. “Eu não preciso fazer esforço nenhum para ele saber que sou melhor que Bolsonaro. Ele já sabe disso.”

escândalo master

Campanha de Flávio pede ao STF apuração sobre vazamento de conversas com Vorcaro

Aliados do pré-candidato a presidente entendem que ocorreu vazamento seletivo de informações, mas não negam a veracidade do cotenúdo

16/05/2026 07h15

Compartilhar
Inicialmente o senador Flávio Bolsonaro negou o patrocínio, mas horas depois admitiu ter recebido do dinheiro para supostamente custar o filme sobre seu pai

Inicialmente o senador Flávio Bolsonaro negou o patrocínio, mas horas depois admitiu ter recebido do dinheiro para supostamente custar o filme sobre seu pai

Continue Lendo...

O coordenador da campanha à Presidência de Flávio Bolsonaro (PL), senador Rogério Marinho (PL-RN), se encontrou nesta quinta-feira, 14, com o ministro relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, e pediu apuração dos vazamentos das conversas com Daniel Vorcaro.

Nesta quarta-feira, 13, o site Intercept Brasil revelou que o filho de Jair Bolsonaro (PL) negociou com o dono do Banco Master o pagamento de R$ 134 milhões para "patrocinar" um filme sobre a vida do ex-presidente.

"Disse a ele que estamos preocupados com o vazamento seletivo contra Flávio e com a maneira como as coisas estão acontecendo, gerando insegurança sobre os rumos da investigação. Há quase 7 terabytes de informações sobre o caso Master. Pedimos que esse vazamento seja apurado", declarou Marinho à CNN Brasil.

De acordo com Marinho, Mendonça respondeu que iria apurar. O Estadão entrou em contato com o gabinete do ministro para confirmar essa informação e aguarda retorno.

Segundo a reportagem, as negociações para que Vorcaro bancasse o filme foram feitas por Flávio Bolsonaro e outros intermediários, como o deputado federal Mário Frias (PL-SP) e o deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro.

O Estadão confirmou com fontes que têm acesso à investigação que os diálogos de Flávio Bolsonaro com Vorcaro divulgados pelo Intercept Brasil são autênticos. Eles fazem parte da extração do conteúdo do primeiro telefone celular do banqueiro, apreendido pela Polícia Federal na primeira fase da Operação Compliance Zero.

Após a divulgação dos áudios, Flávio foi para a residência onde funciona o comitê de sua pré-campanha à Presidência da República se encontrar com Marinho, com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e a advogada da equipe, Maria Claudia Bucchianeri.

No final da tarde, Flávio divulgou uma nota admitindo que cobrou dinheiro de Vorcaro, mas negando ter cometido qualquer ato ilícito. "No nosso caso, o que aconteceu foi um filho, procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público. Zero de lei Rouanet", diz a nota.

O Intercept Brasil divulgou um áudio em que o senador pede dinheiro para o dono do Banco Master para pagar despesas com o filme Dark Horse.

"Fico sem graça de ficar te cobrando, mas é que está em um momento muito decisivo do filme e como tem muita parcela para trás, está todo mundo tenso, preocupado", diz Flávio no áudio divulgado.

Nas mensagens obtidas pelo Intercept, Flávio Bolsonaro escreve ainda a Vorcaro: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs"

A mensagem teria sido enviada no dia 16 de novembro de 2025, três meses depois do escândalo do Banco Master vir à tona. No dia seguinte, Vorcaro foi preso por suspeita de operações fraudulentas envolvendo o banco. O Master foi liquidado no dia18 de novembro de 2025.

sem refino

Operação da PF contra fraude bilionária mira ex-governador do RJ

Agentes da PF recolheram uma série de documentos no apartamento de Cláudio Castro, que renunciou ao mandado no final de março

15/05/2026 07h37

Compartilhar
Na operação que mirou Cláudio Castro foi determinado o bloqueio de cerca de R$ 52 bilhões

Na operação que mirou Cláudio Castro foi determinado o bloqueio de cerca de R$ 52 bilhões

Continue Lendo...

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (15) a Operação Sem Refino. O objetivo é apurar a atuação de um conglomerado econômico do ramo de combustíveis suspeito de utilizar estrutura societária e financeira para ocultação patrimonial, dissimulação de bens e evasão de recursos ao exterior. Um dos alvos é o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e sete medidas de afastamento de função pública nos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e no Distrito Federal, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). Agentes da PF recolheram uma série de documentos no apartamento do ex-governador. 

Também foi determinada a inclusão de um dos investigados na Difusão Vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), além do bloqueio de cerca de R$ 52 bilhões em ativos financeiros e a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas.

A operação contou com apoio técnico da Receita Federal.

Em nota, a corporação informou que as investigações apuram possíveis fraudes fiscais, ocultação patrimonial e inconsistências relacionadas à operação de refinaria vinculada ao grupo.

“A investigação integra as apurações conduzidas pela Polícia Federal no âmbito da ADPF [Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental] 635/RJ, relacionada à atuação de organizações criminosas e suas conexões com agentes públicos no estado do Rio de Janeiro”, destacou a PF.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Rumo encerra a concessão da Malha Oeste com dívida bilionária
ABANDONO

/ 1 dia

Rumo encerra a concessão da Malha Oeste com dívida bilionária

2

Resultado da Loteria Federal 06066-6 de hoje, sábado (16/05)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 06066-6 de hoje, sábado (16/05)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3687, sábado (16/05)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3687, sábado (16/05)

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3009, sábado (16/05)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3009, sábado (16/05)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 7027, sábado (16/05)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7027, sábado (16/05)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Será que nunca vamos nos aposentar?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Será que nunca vamos nos aposentar?
Imóvel Irregular no Brasil
Leandro Provenzano

/ 3 dias

Imóvel Irregular no Brasil

Imóvel Irregular no Brasil
Leandro Provenzano

/ 3 dias

Imóvel Irregular no Brasil
Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 08/05/2026

Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas