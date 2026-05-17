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Prefeitura compra usina por quase R$ 1 milhão, abandona e vende abaixo do preço de mercado

Equipamento de R$ 900 mil ficou parado por três anos e acabou vendido abaixo do valor para empreiteira com contratos milionários em Rio Brilhante

DA REDAÇÃO

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17/05/2026 - 14h13
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Em outubro de 2021, a Prefeitura de Rio Brilhante, no sul do Mato Grosso do Sul, gastou R$ 900 mil de dinheiro público para comprar uma usina de asfalto. A promessa era que com o equipamento próprio, o município economizaria 40% nos custos de pavimentação, segundo publicações com o prefeito Lucas Foroni (PP) amplamente divulgadas. 

Quatro anos depois, a usina nunca tinha funcionado. Estava ao relento, no Parque Industrial da cidade, coberta com lonas, partes espalhadas em dois lotes separados, tudo registrado por técnicos do Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS) em vistoria realizada em 2023. A promessa de autonomia tinha virado uma peça de museu enferrujado.

Em 23 de abril de 2025, a usina foi a leilão por R$ 850 mil, cinquenta mil a menos do valor pago. Um único licitante fez uma única oferta: R$ 851 mil.

A empresa arrematante era do ramo de usinagem de asfalto e tinha contratos ativos de R$ 16,5 milhões com a Prefeitura, com outro cnpj, do mesmo proprietário, Bruno Cezar de Souza Trindade.

A empreiteira tem mais de R$ 150 milhões em contratos com o governo do EStado, incluindo obras no Pantanal e também o Pólo Industrial em Rio Brilhante, bancado pela Seilog. 

Usina enferruja ao relento

A Usina de Asfalto foi fornecida pela empresa MARGUI MAQUINAS EIRELI, com sede em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. 

O contrato, assinado em 14 de junho de 2021 pelo então Secretário Municipal de Infraestrutura Paulo Cesar Alves, previa entrega em até 90 dias, garantia de 12 meses e treinamento operacional de no mínimo 10 dias.  

E o equipamento ficou parado.

Quando o Ministério Público abriu Inquérito Civil para investigar a ociosidade e desperdício de verba pública, a Prefeitura se justificou dizendo que as licitações para aquisição dos insumos necessários para operar a usina, massa asfáltica, ligante betuminoso e agregados, tinham ido a deserto. Sem matéria-prima, sem usina funcionando.

A Procuradoria-Geral do Município admitiu, em ofício ao MP datado de 4 de julho de 2024, que a disponibilidade de insumos no mercado regional “poderia e deveria ter sido previamente verificada, mormente no Estudo Técnico Preliminar”, o documento de planejamento que é obrigatório antes de qualquer aquisição pública de grande porte.

Ou seja, a Prefeitura de Rio Brilhante comprou primeiro, verificou a viabilidade depois, e descobriu que não havia viabilidade. O Município confessou uma falha de planejamento que deveria ter impedido a compra.

MP assina acordo com prefeito em 2024

Em 13 de agosto de 2024, depois de quase um ano de investigação, o Promotor de Justiça Alexandre Rosa Luz assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Prefeito Lucas Centenaro Foroni.

O TAC impunha três obrigações principais: em 30 dias, provar que medidas de conservação haviam sido adotadas; em 120 dias, demonstrar viabilidade de consórcio com outros municípios ou iniciar processo de alienação do bem; em 15 dias, instaurar sindicância para apurar a responsabilidade dos agentes públicos envolvidos.

O MP consignou no TAC que, naquele momento, ‘inexistiam elementos que demonstrassem ação ou omissão dolosa’, o padrão exigido pela Lei de Improbidade Administrativa desde a reforma de 2021. 

O documento preservava expressamente o direito do MP de ajuizar ação civil pública, abrir inquérito criminal e propor ação penal a qualquer tempo. O que ocorreu em abril de 2025 mudaria o cenário de forma decisiva.

Arremate da usina

Em 26 de março de 2025, a Prefeitura publicou o Edital do Leilão Eletrônico 001/2025. O Lote 11 era a usina de asfalto e o edital a descrevia em estado de conservação ‘BOM’, com valor estimado de R$ 850 mil. 

A arrematante foi a AVANTE USINAGEM DE ASFALTO LTDA, empresa irmã da Avance Construtora, empresa com contrato milionário para “prestação de serviços para manutenção e conservação de diversas estradas, pavimentadas e não pavimentadas, da malha rodoviária da regional de Rio Brilhante”. 

A sessão do leilão aconteceu em 23 de abril de 2025 e houve um único participante. Um único lance. O valor: R$ 851 mil, exatamente mil reais acima do mínimo estabelecido e R$ 49 mil a menos do que a prefeitura havia pagado. Corrigida pelo IPCA, a perda patrimonial real é estimada entre R$ 230 mil e R$ 427 mil, dependendo da metodologia de cálculo adotada.

A isso some-se o contrato de R$ 16,5 milhões assinado com a AVANTE em março de 2024, para pavimentação e manutenção de vias, exatamente o que a usina deveria ter feito. 

O contrato foi firmado cinco meses antes do TAC que determinaria a alienação do bem. A AVANTE, portanto, estava prestando o serviço que a usina deveria substituir enquanto o MP investigava por que a usina não funcionava. E seis meses depois do TAC, arremataria a própria usina.

Quando o Promotor Alexandre Rosa Luz assinou o TAC em agosto de 2024, ele não sabia que, sete meses depois, a usina seria arrematada por uma empresa do setor com contratos ativos no município, por R$ 1.000 acima do valor mínimo, sem concorrentes.

Prefeitura e AVANTE foram procuradas e não responderam até o fechamento desta reportagem.

POLÍCIA

PF e Interpol prendem em Dubai hacker do caso Banco Master

Victor Lima Sedlmaier é um dos investigados na Operação Compliance Zero, que apura o escândalo financeiro bilionário envolvendo o Banco Master e seu ex-dono Daniel Vorcaro

16/05/2026 19h00

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O hacker era considerado foragido da Justiça já que havia um mandado de prisão contra ele expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O hacker era considerado foragido da Justiça já que havia um mandado de prisão contra ele expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Reprodução/Redes Sociais

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Neste sábado (16) a Polícia Federal (PF) prendeu o hacker Victor Lima Sedlmaier, um dos investigados na Operação Compliance Zero, que apura o escândalo financeiro bilionário envolvendo o Banco Master e seu ex-dono Daniel Vorcaro. 

O hacker era considerado foragido da Justiça já que havia um mandado de prisão contra ele expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi capturado em Dubai, em uma ação conjunta da PF, da Interpol e da polícia local.

Em nota, a PF disse que acionou mecanismos de cooperação policial internacional junto às autoridades dos Emirados Árabes Unidos onde o hacker tentava entrar.

"A partir da atuação conjunta, foi determinada a não admissão do investigado no país e sua imediata deportação ao Brasil", disse a PF em nota.

Investigado no âmbito da 6ª fase da Operação Compliance Zero, Seldmaier foi preso após desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Desencadeada na quinta-feira (14), a 6ª fase da Operação Compliance Zero prendeu Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro. Segundo a PF, ele desempenhava papel central no gerenciamento do grupo denominado A Turma, apontado como milícia pessoal do ex-banqueiro. 

Os principais alvos da última fase da operação foram os grupos denominados A Turma e Os Meninos. Segundo relatório encaminhado pela PF ao STF, ambos eram formados por agentes que realizavam ações de monitoramento e intimidação de desafetos de Henrique e Daniel Vorcaro. 

No caso de Seldmaier, ele é suspeito de integrar o grupo Os meninos, especializado em ataques cibernéticos, invasões telemáticas, derrubada de perfis e monitoramento digital ilegal, atuando em benefício de Daniel Vorcaro.

“Em síntese, o que se extrai, nesta fase, é que HENRIQUE MOURA VORCARO não apenas se beneficiava dos serviços ilícitos da Turma, mas os solicitava, os fomentava financeiramente e permanecia em contato com seus operadores mesmo após o avanço ostensivo das investigações, revelando vínculo funcional intenso, contemporâneo e indispensável à manutenção do grupo criminoso”, descreve o ministro do STF André Mendonça, que autorizou a prisão. 

A existência dessa milícia pessoal foi descoberta pela PF a partir de mensagens extraídas do celular do próprio Vorcaro.

As evidências sobre as atividades ilícitas do grupo se avolumaram com o avanço das investigações, incluindo conversas obtidas no celular do policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva, que foi preso no dia 4 de março na 3ª fase na Operação Compliance Zero, em Belo Horizonte. Por determinação da Justiça, ele foi transferido do sistema prisional em Minas Gerais para uma penitenciária federal de segurança máxima, dado seu protagonismo e ingerência sobre A Turma. 

 

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MATO GROSSO DO SUL

Ministério assina R$1 milhão contra agrotóxicos após morte de bebês em MS

Acordo assinado neste sábado para combater a contaminação terá duração de um ano três áreas já aparecem como candidatas naturais graças à gravidade dos casos locais

16/05/2026 18h00

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Gabinete de Crise Guarani Kaiowá elaborou relatório recente que aponta para uma

Gabinete de Crise Guarani Kaiowá elaborou relatório recente que aponta para uma "rotina de contaminação" em 51 territórios indígenas.  Reprodução/Divulgação

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Durante agenda na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), o chefe do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), Luiz Henrique Eloy Amado, assinou hoje (16) um Termo de Execução Descentralizada (TED) com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em uma investida contra agrotóxicos após serem constatadas mortes de bebês por contaminação em Mato Grosso do Sul.

Essa parceria em acordo de cerca de um milhão de reais é voltada para combater a contaminação por agrotóxicos em terras Guarani e Kaiowá, institucionalizando um monitoramento técnico e vigilância popular no Estado. 

Com a terceira maior população indígena do Brasil, Mato Grosso do Sul é lar de oito etnias principais: 

  • Guarani Kaiowá,
  • Guarani Ñandeva,
  • Terena,
  • Kadiwéu,
  • Kinikinau,
  • Guató,
  • Ofaié e
  • Atikum.

Somando um valor total de R$1.146.880, o acordo assinado neste sábado na Faculdade Intercultural Indígena (FAIND) terá duração de um ano e deve ser encerrado apenas em maio de 2027. 

O objetivo da parceria é justamente focar no apoio técnico-científico e operacional para enfrentar os danos ambientais que já são considerados graves em Terras Indígenas (TIs, ou "tekohas") do MS, bem como os agravos de saúde que são decorrentes da contaminação por agrotóxicos. 

Esses cenários estão sendo observados em territórios Guarani e Kaiowá, mais ao sul do Estado, com os óbitos de bebês de três meses registrados na tekoha Jopara, em Coronel Sapucaia, município localizado a quase 400 quilômetros da Capital.

Conforme relatos, ambas as mortes foram resultados de um mesmo quadro clínico, em que os moradores relataram episódios de "vômitos, diarreia e cefaleia imediatamente após pulverização em lavouras vizinhas". 

Com todos esses sintomas compatíveis com um diagnóstico de intoxicação aguda por agrotóxicos, vale lembrar que ainda em abril de 2025 houve o registro de uma morte na Terra Indígena Guassuty, em Aral Moreira-MS. 

Nesse caso, diante da falta de oferta de água potável, a vítima em questão ingeriu a bebida que estaria armazenada em galão de agrotóxico, o que ainda é considerado uma "prática comum". 

Poder público

Coordenado pelo MPI, o chamado Gabinete de Crise Guarani Kaiowá elaborou relatório recente que aponta para uma "rotina de contaminação" em 51 territórios indígenas. 

Conforme os números, mais de sessenta por cento (60,8%) das áreas registram moradores apresentando sintomas de intoxicação, com crianças e gestantes sendo as principais vítimas. 

Denúncias apontam que agrotóxicos são usados contra as comunidades em pelo menos cinco territórios distintos, nesse caso intencionalmente como arma química. Pelo menos 64,7% das áreas recebem agrotóxicos diretamente no solo, enquanto a pulverização aérea é diagnosticada em 27,5% do território.

Quanto ao plano de trabalho, as frentes de ação devem se organizar entre: 

  1. Capacitação em Vigilância Popular em Saúde
  2. Planos de Supressão da Exposição

Na capacitação, que terá o investimento de 795 mil reais, o foco estará no treinamento dos povos originários por profissionais da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI/MS) e gestores do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O intuito seria justamente oferecer a expertise para que eles reconheçam os sinais de intoxicação ainda em um estágio precoce, estabelecendo além disso o chamado Nexo Epidemiológico (ou NTEP - Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário), metodologia do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que usa dados estatísticos para mapear quais doenças tendem a ser mais frequentes em determinados setores econômicos.

Já para os Planos de Supressão da Exposição serão voltados R$451.880, para desenvolver estratégias em pelo menos três territórios críticos, objetivando a redução ou eliminação do contato com agrotóxicos. 

"As ações incluem diagnóstico de rotas de exposição, pulverização aérea/terrestre, contaminação de águas e solo, mapeamento de áreas vulneráveis e definição de medidas emergenciais e estruturantes", cita nota enviada pela assessoria do chefe do MPI.

Cabe frisar que ainda é necessário um mapeamento final da situação, que por sua vez é feito através de seminários participativos com lideranças. Ainda assim, três áreas já aparecem como candidatas naturais graças à gravidade dos casos locais, sendo: 

  • Tekoha Jopara (Coronel Sapucaia/MS)| local dos dois óbitos de bebês.
  • TI Guassuty (Aral Moreira/MS)| do falecimento por ingestão acidental, onde há galões de agrotóxicos próximos a poços d’água.
  • TI Guyraroká (Caarapó/MS)| que têm Medida Cautelar nº 458-19 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), que obriga o Estado brasileiro a mitigar riscos de pulverização.

Caberá ao Ministério a tarefa do suporte financeiro e da fiscalização administrativa, enquanto a Fiocruz, por sua vez, ficará encarregada pela execução das metas técnicas. 

Esse termo autoriza ainda a "sub descentralização" para fundações de apoio (Lei nº 8.958/94), ou seja, permitindo o repasse de recursos a instituições parceiras por parte da Fiocruz, sem precisar de novos instrumentos junto ao Ministério dos Povos Indígenas, garantindo uma execução agilizada. 

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