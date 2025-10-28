Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

narcotráfico

Megaoperação no Rio com 2,5 mil policiais mira traficantes do CV

Operação está acontecendo nos complexos do Alemão e da Penha. Ao menos quatro suspeitos teriam sido mortos no começo da operação

Agencia Estado

Agencia Estado

28/10/2025 - 07h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Uma megaoperação no Rio de Janeiro com 2,5 mil policiais civis e militares é realizada nesta terça-feira, 28, nos complexos do Alemão e da Penha para tentar prender integrantes do Comando Vermelho (CV). Dois homens foram presos e um fuzil apreendido, logo na chegada dos agentes pela Rua Uranos, que dá acesso ao complexo da Penha. Informações iniciais apontam a morte de pelo menos quatro suspeitos. 

"A Operação Contenção visa capturar lideranças criminosas do Rio e de outros Estados e combater a expansão territorial do Comando Vermelho. Os dois complexos abrigam 26 comunidades", disse a Polícia Civil do Rio.

A ação, que também conta com o apoio de promotores do Ministério Público Estadual, foi deflagrada a partir de mais de um ano de investigação e mandados de busca e apreensão e de prisão obtidos pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

"Ao longo do dia serão cumpridos os mandados de prisão e de busca e apreensão, obtidos na Justiça após investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes", disse a Polícia Civil do Estado.

Policiais militares do Comando de Operações Especiais e das unidades operacionais da PM da capital e região metropolitana participam das ações.

Já a Polícia Civil mobilizou agentes de todas as delegacias especializadas, distritais, da CORE, do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência.

"Estamos atuando com força máxima e de forma integrada, para deixar bem claro que quem exerce o poder é o Estado. Seguiremos firmes na luta contra o crime organizado", disse, por meio de nota, o governador Cláudio Castro.

A Operação Contenção é reforçada com tecnologia avançada, incluindo drones, dois helicópteros, 32 blindados terrestres, 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM e ambulâncias para resgate.

METANOL

Intoxicação por metanol: Brasil registra 58 casos confirmados; mortes chegam a 15

São Paulo continua sendo o Estado com o maior número de casos, seguido por Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Tocantins

25/10/2025 13h00

Compartilhar
Metanol pode estar presente em destilados como whisky, vodka e gin

Metanol pode estar presente em destilados como whisky, vodka e gin Paulo Ribas / Arquivo

Continue Lendo...

O Brasil registra 58 casos confirmados e 15 mortes por intoxicação por metanol a partir do consumo de bebidas alcoólicas. Os dados são do balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta sexta-feira, 24.

Os números apontam um salto no número de mortes em relação ao último boletim, divulgado na quarta-feira, 22, que registrava 10 óbitos - aumento de 50% em dois dias.

De acordo com a pasta, outras 50 ocorrências estão em investigação, enquanto 635 notificações suspeitas já foram descartadas.

São Paulo continua sendo o Estado com o maior número de casos: são 44 confirmações e 14 em investigação. Outros Estados com casos confirmados são Pernambuco (5 ocorrências), Paraná (6), Rio Grande do Sul (1), Mato Grosso (1) e Tocantins (1).

Em relação aos óbitos, São Paulo também lidera, com nove mortes. O Estado registrou dois óbitos nos últimos dias, assim como o Paraná. Pernambuco também teve mais uma vítima fatal da intoxicação.

Entre as mortes mais recentes está a do estudante Rafael dos Anjos Martins, que ficou internado por mais de 50 dias em coma no Hospital São Luiz, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Ele não resistiu e morreu na quinta-feira, 23.

No Paraná, um homem e uma mulher que estavam internados em Curitiba também morreram na quarta-feira, 22 - os óbitos não entraram no balanço divulgado naquele dia.

Outros nove óbitos seguem em investigação: quatro em Pernambuco, dois no Paraná, um em Minas Gerais, um no Mato Grosso do Sul e um em São Paulo. Outras 32 notificações de mortes foram descartadas.

O metanol é uma substância tóxica que não pode ser identificada pelo cheiro ou pelo sabor e não provoca alterações visíveis nas bebidas. Mesmo em pequenas quantidades, pode levar uma pessoa à morte.

Os sinais de intoxicação costumam aparecer entre seis e 72 horas após a ingestão e podem ser confundidos com os de uma ressaca. Os sintomas iniciais incluem dor de cabeça, náuseas, vômitos, sonolência, falta de coordenação, tontura e confusão mental.

Entre as consequências mais graves estão dor abdominal intensa, alterações visuais (como visão embaçada, pontos escuros, sensibilidade à luz ou cegueira súbita), dificuldade para respirar, convulsões e coma.

viagem

PF pode interromper emissão de passaporte por falta de verba

Ministério diz que medidas estão sendo adotadas para garantir serviço

25/10/2025 12h30

Compartilhar

Continue Lendo...

A Polícia Federal (PF) pode interromper a emissão de passaportes aos cidadãos brasileiros no fim deste ano por falta de verba orçamentária. 

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou, nesta sexta-feira (24), por meio de nota, que tem atuado de forma “ativa e coordenada” para assegurar a continuidade das emissões dos documentos pela Polícia Federal, instituição subordinada à pasta federal.

“A pasta acompanha de perto a situação orçamentária e mantém diálogo constante com a área econômica do Governo Federal para viabilizar os recursos necessários à manutenção do serviço,” diz a nota pública.

Esta não é a primeira vez que a emissão do documento de viagens pode ser suspensa. Em junho de 2017 e entre novembro e dezembro de 2022, a Polícia Federal suspendeu a emissão de passaportes também por falta de verba.

O Ministério da Justiça reforçou que a emissão de passaportes é um serviço essencial ao cidadão brasileiro e que todas as medidas estão sendo adotadas para evitar qualquer interrupção do atendimento à população.

O custo para emitir um passaporte comum, em 2025, é de R$ 257,25 e, em casos específicos, a taxa pode chegar a R$ 514,50.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria
Tempo

/ 17 horas

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria

2

Casal é praticamente degolado em duplo homicídio em Campo Grande
POLÍCIA

/ 1 dia

Casal é praticamente degolado em duplo homicídio em Campo Grande

3

Pivô da "queda" de desembargador é apontado como mandante de sequestro da filha
SEQUESTRO

/ 23 horas

Pivô da "queda" de desembargador é apontado como mandante de sequestro da filha

4

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira
SERVIDOR PÚBLICO

/ 19 horas

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6863, segunda-feira (27/10)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6863, segunda-feira (27/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 10 horas

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?