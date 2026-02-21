Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MPMG analisará decisão que absolveu homem de 35 anos por estupro de menina de 12 anos

O órgão mineiro reforçou que a legislação entende qualquer relação sexual com menores de 14 anos como estupro de vulnerável

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

21/02/2026 - 18h30
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) analisará a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que absolveu um homem de 35 anos por estupro contra uma menina de 12 anos por entender que havia "vínculo consensual".

Em nota enviada ao Estadão, o MP afirma que identificou aspectos jurídicos passíveis de impugnação e adotará medidas processuais cabíveis para garantir a aplicação de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O MP reforçou que a legislação entende qualquer relação sexual com menores de 14 anos como estupro de vulnerável.

"Tal diretriz normativa visa resguardar o desenvolvimento saudável e a dignidade sexual dessa população, tratando-os como bens jurídicos indisponíveis, que se sobrepõem a qualquer interpretação fundada em suposto consentimento da vítima ou anuência familiar", completa.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais acompanha a situação. Em resposta ao Estadão, a Pasta garante que está em diálogo com o Ministério Público de Minas Gerais sobre os desdobramentos relacionados ao caso e analisará eventuais medidas.

A decisão foi proferida pela 9ª Câmara Criminal do TJMG. O órgão afirmou que o processo tramita em segredo de justiça e não se manifestará a respeito.

De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), mais de 34 mil crianças de 10 a 14 anos - majoritariamente meninas, pretas ou partas, de regiões vulneráveis - viviam em uniões conjugais no Brasil em 2022.

O Brasil se comprometeu internacionalmente a eliminar a prática, incluindo recomendações recentes do Comitê da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres para fixar a idade mínima para matrimônio em 18 anos.

Em nota, o MDHC ressalta que "quando a família não assegura essa proteção - especialmente em casos de violência sexual -, cabe ao Estado e à sociedade, incluindo os três Poderes, zelar pelos direitos da criança, não sendo admissível que a anuência familiar ou a autodeclaração de vínculo conjugal sejam usadas para relativizar violações".

O Estadão aguarda manifestação do Conselho Nacional de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

Caso gerou repercussão entre autoridades e políticos.

A deputada Erika Hilton (Psol-SP) anunciou, nas redes sociais, que apresentou denúncia ao Conselho Nacional de Justiça contra a decisão. Para a parlamentar, o TJMG "liberou a pedofilia".

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou um vídeo criticando a decisão: "Não importa se consentiu, não importa se já teve outros relacionamentos, não importa se ela disse que gosta dele. A lei é objetiva, mas o tribunal resolveu inventar uma exceção".

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) afirmou que a decisão terá impactos na sociedade. "Em um país em que a violência sexual já é uma realidade persistente, decisões assim podem gerar um efeito pedagógico negativo, porque confundem o limite do que é inaceitável e enfraquecem a confiança na proteção institucional", escreveu no X.

copa do brasil

Goleiro Bruno defende dois pênaltis, mas time do Acre é eliminado

Condenado a 22 anos pelo assassinato de Eliza Samúdio, o goleiro está em regime semi-aberto desde 2019

20/02/2026 07h15

Sem ter treinado nos dias anteriores, Bruno chegou a passar mal durante o jogo válido pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira

Sem ter treinado nos dias anteriores, Bruno chegou a passar mal durante o jogo válido pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira

Estigmatizado por ter sido condenado pela morte de Eliza Samudio, sua ex-namorada, o goleiro Bruno se transformou em atração no jogo entre Vasco-AC e Velo Clube-SP, nesta quinta-feira, no encerramento da primeira fase da Copa do Brasil.

O jogo terminou empatado por 1 a 1, com o goleiro tendo falhado no gol, mas ele se redimiu na disputa de pênaltis, quando defendeu duas cobranças e ainda converteu a quinta penalidade para os vascaínos. Mesmo assim, o time acreano perdeu a disputa por 3 a 2, sendo eliminado da competição.

Durante o jogo, Bruno despertou a atenção aos 21 minutos, não por fazer alguma defesa, mas por sentir-se mal. Uma queda de pressão deixou o goleiro no chão, acolhido por uma médica e abanado por companheiros.

No primeiro tempo ele só fez uma defesa, aos 36 minutos, num chute cruzado de Rodrigues Alves. No lance seguinte, o Vasco abriu o placar com Jean. O Velo Clube voltou melhor no segundo tempo e empatou com Ruan, aos 17 minutos.

O jogador paulista recebeu a bola sozinho e arriscou de fora da área, acertando o canto esquerdo do goleiro. Ele saltou tarde e não alcançou a bola. Certamente impediria o gol nos seus ‘melhores dias’ de Flamengo.

No intervalo do jogo, Bruno foi entrevistado pela TV da Federação do Acre, que transmitiu a partida e com alta audiência, com pico de 38 mil visitantes online. "Primeiramente, agradeço a Deus por estar aqui. Segundo, é bom estar num lar e ser acolhido desde 2020. A diferença é que, em 2020, estávamos na pandemia e hoje temos essa torcida que está incentivando a nossa equipe. A gente joga contra uma grande equipe. Optamos por uma formação mais fechada, explorando os contra-ataques, e fico feliz por nosso time ter feito o gol, isso aumenta nossa responsabilidade. Temos uma equipe muito traiçoeira do outro lado. Agora é aumentar o nível de concentração, fazer o segundo gol e buscar nossa sonhada classificação.".

Esta é a segunda passagem de Bruno pelo Acre. Em 2020, ele defendeu o Rio Branco-AC no Campeonato Acreano e na Série D do Brasileiro, disputando 18 jogos e marcando um gol, no empate por 1 a 1 com o Bragantino-PA, na Arena Acreana. O atual salário dele seria de R$ 15 mil.

Bruno chegou ao Acre no domingo e se apresentou no dia seguinte no Campo da Fazendinha, sendo regularizado no BID da CBF na quarta-feira. Antes disso, o atleta esteve no Rio de Janeiro para cumprir exigências do livramento condicional e compareceu à Justiça no dia 11 de fevereiro.

O ex-goleiro do Flamengo, Bruno foi condenado a 22 anos pelo homicídio triplamente qualificado da modelo Eliza Samudio, mãe de seu filho, ocorrido em 2010. Ele foi condenado em 2013, ficou preso até 2019, quando passou a gozar do regime semiaberto, cumprindo o resto da pena em liberdade condicional.
 

escânda financeiro

CPMI do INSS antecipa depoimento de Daniel Vorcaro para segunda-feira

Incialmene estava previsto que ele fosse ouvido no dia 5. Depois, foi marcado para o dia 26. Agora ocorreu nova alteração

19/02/2026 07h43

Daniel Vorcaro, ex-controlador do banco Master, chegou a ser preso por suspeitas de fraudes no sistema financeiro

Daniel Vorcaro, ex-controlador do banco Master, chegou a ser preso por suspeitas de fraudes no sistema financeiro

Presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), anunciou a antecipação do depoimento do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para segunda-feira, 23, às 16h, no Senado Federal. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 18, nas redes sociais do senador.

Inicialmente previsto para o dia 5 deste mês, o depoimento havia sido adiado para a próxima quinta-feira, 26, em razão de um problema de saúde alegado pela defesa de Vorcaro. Desta vez, a oitiva foi antecipada, segundo o parlamentar, para garantir "prioridade absoluta aos trabalhos" da CPMI, que apura supostas irregularidades envolvendo empréstimos consignados e prejuízos a beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Quando anunciou o adiamento, Viana afirmou, em entrevista coletiva, que pode determinar a condução coercitiva caso Vorcaro não compareça.

"Agiremos como a Constituição nos garante. Isso foi conversado com o ministro Dias Toffoli, do STF, que ele terá de vir à CPMI. Isso está acertado. Ele virá por boa vontade. Se não vier, usarei da minha autoridade como presidente da comissão para trazê-lo aqui", declarou o senador na ocasião.

No comunicado desta quarta-feira, Viana reiterou que o foco da CPMI é a investigação de irregularidades envolvendo empréstimos consignados e os prejuízos causados aos beneficiários. "O nosso compromisso é com o Brasil. É com as viúvas, órfãos e aposentados do nosso país que foram lesados justamente por quem mais deveria defendê-los", afirmou.

O senador também disse que a comissão atuará "com firmeza, responsabilidade e celeridade, colocando a verdade acima de qualquer disputa política e a justiça acima de qualquer interesse circunstancial".

