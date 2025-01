PF aumentou em 70% apreensões contra crime organizado, diz Lewandowski

PROTEÍNA ANIMAL

Empresa está avaliada em R$ 1,9 bilhão e chegada da JBS ao setor deve ser fundamental para aumentar as exportações do setor

A JBS anunciou nesta segunda-feira (27) o ingresso no segmento de ovos com um investimento para ter 50% das ações com direito a voto da Mantiqueira Alimentos, em negócio que avalia toda a empresa em R$ 1,9 bilhão.

Com o investimento, a JBS terá o controle compartilhado da Mantiqueira com o sócio fundador, Leandro Pinto.

A Mantiqueira Alimentos possui mais de 3.000 funcionários, capacidade estática de 17,5 milhões de aves em postura e recria, 4 bilhões de ovos produzidos por ano e foco em produção de ovos de galinhas livres desde 2020, de acordo com a JBS.

Com instalações produtivas em seis estados, a empresa também exporta para América do Sul, Ásia, África e Oriente Médio.

A operação precisa do aval do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e a definição quanto ao total investido pela JBS no negócio ainda depende do fechamento da operação.

Segundo as empresas, a operação estabelece que o valor do investimento será definido pelas regras comuns a este tipo de negócio, tendo por base o valor total da Mantiqueira.

A JBS destacou ainda que, nos últimos anos, a Mantiqueira investiu no fortalecimento de suas marcas, como Happy Eggs e a Fazenda da Toca.

"Este acordo representará para a JBS o ingresso no setor de ovos e reforça sua plataforma global diversificada por geografias e por proteínas", disse a empresa, em fato relevante.

À reportagem o diretor financeiro da Mantiqueira Brasil, Fábio Leite, confirmou que a Mantiqueira irá se transformar em S.A (sociedade anônima) e que o acordo já está definido e aprovado por ambas as partes, apenas devendo aguardar a aprovação dos órgãos competentes.

Depois disso, será definido o valor final da transação, o que deve ocorrer em até 90 dias.

"A Mantiqueira Agropecuária que ficará sob o controle integral da família Cunha, já operava separadamente. Porém, algumas áreas prestavam serviços para os negócios de grãos e pecuária. Até lá a prestação de serviço segue normalmente respeitando a amizade, carinho e respeito existente entre a família Cunha e família Pinto", diz Leite.

A empresa negou a existência de outras propostas anteriores de compra de participação feitas pela JBS.

Segundo a JBS, além de representar para a JBS o ingresso no setor de ovos, o acordo reforça sua plataforma global diversificada.

Atualmente, a companhia já atua em bovinos, frangos, suínos, aquacultura (salmão) e proteínas alternativas (plant-based e cultivada).

De acordo com Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS, o investimento é parte da estratégia de longo prazo da companhia, que prevê a diversificação de seu portfólio, com a entrada novos segmentos de proteína e o investimento em negócios de marca com valor agregado.

A Mantiqueira Brasil classificou o acordo como "um passo decisivo" em sua expansão para os mercados internos e externos e para construir "a maior plataforma de produção e comercialização de ovos do mundo".

Em nota, o fundador e presidente do conselho da Mantiqueira Brasil, Leandro Pinto, disse que a sociedade é um movimento natural e estratégico.

"Teremos mais acesso às oportunidades dos mercados, além de obtermos conhecimento necessário para nos tornarmos um competidor relevante fora do país."

"Nossa atuação será decisiva para reafirmar o potencial do país como fornecedor global e não poderia ser diferente", diz Márcio Utsch, presidente da Mantiqueira Brasil.

Segundo a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), em 2024, a produção de ovos no país foi de 57,6 bilhões de unidades -alta de 9,8% em relação a 2023. Enquanto isso, a produção de carne suína e de frango tiveram aumentos de 3,8% e 1,1%, respectivamente.

Para 2025, o setor projeta produzir até 59 bilhões de unidades de ovos, o que representaria um aumento de 2,4% ante o ano anterior.

As exportações brasileiras (entre in natura e processados) totalizaram 18.469 toneladas em 2024, número 27,3% menor em relação ao ano anterior, com 25.404 toneladas.

Já as receitas das exportações de 2024 totalizaram US$ 39,2 milhões (R$ 232,3 milhões), número 37,9% menor em relação ao mesmo período do ano anterior, com US$ 63,2 milhões (R$ 374,6 milhões), também de acordo com a associação.

(Informações da Folhapress)