Preservação de biomas em terras indígenas é 31% maior, diz ISA

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Imagens divulgadas em redes sociais mostram a formação de uma nuvem funil sobre o lago do Guaíba

Um caminhão baú que estava sobre uma ponte do Guaíba chegou a tombar por conta da força do vento

Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, foi bastante atingida pelas fortes chuvas que caíram nesta segunda-feira, 31, no Sul do País. Em seis horas, a cidade registrou 60 milímetros de precipitação e os ventos chegaram a 111 km/h na região do Aeroporto Salgado Filho, informou a prefeitura e a Defesa Civil. A empresa de meteorologia Metsul afirma apurar se houve um tornado sobre o Rio Guaiba.

A tempestade provocou alagamentos no Hospital de Pronto Socorro, bloqueios de ruas e avenidas por quedas de árvores e falta de energia em estações de água, o que compromete a distribuição do serviço em todas as regiões do município, informou a administração municipal.

As ETAs Belém Novo, Ilhas, Menino Deus, Moinhos de Vento e São João permaneciam sem luz ate 21 horas - e a única que funcionava até este horário era o Sistema Tristeza. Um caminhão chegou a tombar com a força do vento em cima da nova ponte do Guaíba, que liga a capital à região metropolitana.

"Devido às fortes chuvas, a recepção do Hospital de Pronto Socorro sofreu alagamento por conta da ventania e do grande volume de água. Também houve infiltração no 2º andar da Pediatria. A equipe de manutenção já atua no local, e a empresa de engenharia trabalha no telhado para solucionar a situação o mais rápido possível", informou a prefeitura.

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu alerta na manhã desta segunda para o risco de chuvas intensas e ventos fortes para esta segunda e terça-feira, 31 e 1°. O órgão chegou a prever uma precipitação com acumulados de "40 a 50 milímetros".

Em nota no início da noite desta segunda, a Defesa Civil do Estado publicou um alerta de chuvas, ventos fortes, raios granizos e alagamentos na regiões leste e norte do Estado gaúcho até 22 horas. "Se estiver em casa, feche bem portas e janelas. Durante os temporais, retire da tomada os eletroeletrônicos. Abrigue animais e mantenha-os em segurança", informou o órgão.

"Determinei que a Defesa Civil Estadual, a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Civil reforcem imediatamente as equipes nas ruas para apoiar as ações de desobstrução de vias, assistência à população e demais medidas necessárias para minimizar os impactos do temporal", disse o governador Eduardo Leite (PSDB) nas redes sociais.

A previsão é de que as chuvas permaneçam nesta terça-feira, nos períodos da manhã e da tarde.

Possível presença de tornado

Conforme Estael Sias, meteorologista do site Metsul, as tempestades são resultados da formação e uma "bolha de ar quente", que se formou sobre a região metropolitana de Porto Alegre e vales, o que antecipou a chegada da instabilidade gerada por uma frente fria que se aproxima.

"O ar quente foi combustível para intensificar a passagem das nuvens de tempestades", disse Estael Sias, em texto publicado no site da Metsul.

De acordo com a empresa de meteorologia, as áreas de instabilidade ganharam força por volta das 17h, quando avançaram pelo ar quente nos vales e na região metropolitana da capital gaúcha. "Como resultado, fortes tempestades atingiram a Grande Porto Alegre com vendavais de mais de 100 km/h".

A Metsul diz que ainda analisa os mapas e dados para entender as razões das fortes chuvas da tarde desta segunda, mas que, ao analisar um vídeo, é possível dizer em primeira análise que foi registrada uma tromba d’água, isto é, um tornado dentro Rio Guaíba.

"Tornado ou tromba d´água é uma nuvem funil que desce de uma nuvem de tempestade", descreve. "Esse tipo de nuvem possui rotação e suga tudo o que encontra pelo caminho", acrescentou a meteorologista.