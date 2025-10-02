Quadrilha que fraudava CNU é alvo de operação da Polícia Federal

pernambuco

Acidente aconteceu no sábado e a menina foi localizada na segunda-feira próximo ao carro, apenas com escoriações

Suspeita inicial é de que o carro com as três pessoas tenha atingido um cavalo na pista e depois capotado em uma ribanceira

Uma criança de 5 anos sobreviveu a um grave acidente e permaneceu cerca de dois dias ao lado dos corpos dos pais, às margens da BR-424, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Os três estavam desaparecidos desde o último sábado, 27, quando saíram de carro da zona rural de Garanhuns, a 230 quilômetros do Recife.

A criança foi encontrada no início da tarde de segunda-feira, 29, cerca de dois dias após o acidente, ao lado das ferragens onde os corpos do casal ficaram presos.

Após ouvir o choro, moradores da região relataram ter encontrado a criança com escoriações e em estado de choque. Ela teria permanecido cerca de dois dias no local até ser encontrada. Com escoriações pelo corpo, a criança foi encaminhada ao Hospital Dom Moura para avaliação médica e não teria sofrido ferimentos graves.

Também foi encontrado o corpo de um cavalo próximo ao local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a principal suspeita é de que o carro da família tenha colidido contra o animal na pista e capotado até parar em um matagal de difícil acesso e baixa visibilidade.

O acidente aconteceu no quilômetro 95, conhecido como Curva da Laranjeira, que tem registros recorrentes de acidentes com mortes. Os graves acidentes na Curva da Laranjeira, entre Garanhuns e Bom Conselho, são problemas antigos e já foram tema de discussão na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Segundo a PRF, o carro tinha cadeirinha infantil. Para efetuar o resgate, um guincho precisou içar o automóvel. A Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE) confirmou que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. As vítimas foram identificadas como Jobson de Lima, 31 anos, pedreiro, e Priscila Bezerra Costa, 33 anos, vendedora. O Corpo de Bombeiros, o Instituto de Criminalística e a Polícia Militar de Pernambuco também estiveram no local.

