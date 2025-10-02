Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

maracutaia

Quadrilha que fraudava CNU é alvo de operação da Polícia Federal

Fraudes aconteceram no Enem dos concursos de 2024, na Polícias Civis de Pernambuco e Alagoas, UFPB, Caixa e BB

AGENCIA BRASIL

02/10/2025 - 07h43
A Operação Última Fase foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (2) pela Polícia Federal (PF) para combater um grupo criminoso especializado em fraudar concursos públicos. As investigações tiveram o apoio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

De acordo com a PF, as fraudes ocorreram no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) de 2024 em exames das “Polícias Civis de Pernambuco e Alagoas, Universidade Federal da Paraíba, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil”.

Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, três de prisão preventiva e diversas medidas cautelares que incluem afastamento de cargos públicos e sequestro de bens, em endereços ligados os investigados nos estados da Paraíba, de Pernambuco e Alagoas. As ações contam com o apoio do Ministério Público Federal (MPF) na Paraíba.

“Os investigados foram excluídos dos processos seletivos, afastados dos cargos públicos já ocupados e poderão responder pelos crimes de fraude em certame de interesse público, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de documento público”, informou a PF. 

CONTROLE DA JOGATINA

Fazenda exige que bets bloqueiem beneficiários de Bolsa Família e BPC

Bets terão de consultar o Sistema de Gestão de Apostas (Sigap) para verificar se o CPF dos apostadores consta na base de dados de beneficiários dos programas sociais

01/10/2025 07h44

Ministério da Fazenda publicou resolução porque o Supremo Tribunal Federal já havia determinado controle maior sobre aqueles que fazem apostas rotineiramente

Ministério da Fazenda publicou resolução porque o Supremo Tribunal Federal já havia determinado controle maior sobre aqueles que fazem apostas rotineiramente

Cumprindo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) ainda do ano passado, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda publicou uma instrução normativa com as diretrizes para que os operadores de bets impeçam o cadastro ou bloqueiem o uso dos sistemas por beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

De acordo com o texto, publicado no Diário Oficial da União (DOU), as bets devem consultar o Sistema de Gestão de Apostas (Sigap) para verificar se os apostadores constam na base de dados de beneficiários dos programas sociais. Essa consulta por CPF é obrigatória sempre que os usuários abrirem cadastros nos sites de apostas e no primeiro login do dia.

"Além das consultas previstas, os agentes operadores de apostas deverão realizar consultas ao Sigap a cada quinze dias, no mínimo, de todos os usuários cadastrados em seus sistemas de apostas, com o objetivo de identificar aqueles que eventualmente tenham ingressado na base de dados de pessoa beneficiária dos programas sociais de que trata esta Instrução Normativa", completa o texto.

Quando um beneficiário de programas sociais for detectado, as bets têm até três dias para encerrar a respectiva conta de usuário, com a devolução dos recursos em conta. "Os agentes operadores de apostas devem implementar os procedimentos previstos nesta Instrução Normativa no prazo de até trinta dias, contado de sua publicação."

pernambuco

Criança de 5 anos sobrevive a acidente e passa dois dias ao lado pais mortos

Acidente aconteceu no sábado e a menina foi localizada na segunda-feira próximo ao carro, apenas com escoriações

01/10/2025 07h36

Suspeita inicial é de que o carro com as três pessoas tenha atingido um cavalo na pista e depois capotado em uma ribanceira

Suspeita inicial é de que o carro com as três pessoas tenha atingido um cavalo na pista e depois capotado em uma ribanceira

Uma criança de 5 anos sobreviveu a um grave acidente e permaneceu cerca de dois dias ao lado dos corpos dos pais, às margens da BR-424, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Os três estavam desaparecidos desde o último sábado, 27, quando saíram de carro da zona rural de Garanhuns, a 230 quilômetros do Recife.

A criança foi encontrada no início da tarde de segunda-feira, 29, cerca de dois dias após o acidente, ao lado das ferragens onde os corpos do casal ficaram presos.

Após ouvir o choro, moradores da região relataram ter encontrado a criança com escoriações e em estado de choque. Ela teria permanecido cerca de dois dias no local até ser encontrada. Com escoriações pelo corpo, a criança foi encaminhada ao Hospital Dom Moura para avaliação médica e não teria sofrido ferimentos graves.

Também foi encontrado o corpo de um cavalo próximo ao local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a principal suspeita é de que o carro da família tenha colidido contra o animal na pista e capotado até parar em um matagal de difícil acesso e baixa visibilidade.

O acidente aconteceu no quilômetro 95, conhecido como Curva da Laranjeira, que tem registros recorrentes de acidentes com mortes. Os graves acidentes na Curva da Laranjeira, entre Garanhuns e Bom Conselho, são problemas antigos e já foram tema de discussão na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Segundo a PRF, o carro tinha cadeirinha infantil. Para efetuar o resgate, um guincho precisou içar o automóvel. A Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE) confirmou que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. As vítimas foram identificadas como Jobson de Lima, 31 anos, pedreiro, e Priscila Bezerra Costa, 33 anos, vendedora. O Corpo de Bombeiros, o Instituto de Criminalística e a Polícia Militar de Pernambuco também estiveram no local.
 

