Brasil

corrupção

STF julga deputados do PL suspeitos de cobrarem propina no orçamento secreto

Josimar Maranhãozinho (PL-MA) e Pastor Gil (PL-MA), além do ex-deputado Bosco Costa (PL-SE) começam a ser julgados nesta terça-feira (10)

Agencia Estado

Agencia Estado

10/03/2026 - 07h34
Em meio à queda de braço entre Congresso e Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a transparência do Orçamento indicado por deputados e senadores, a Primeira Turma da Corte começa a julgar nesta terça-feira, 10, a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra os deputados federais Josimar Maranhãozinho (PL-MA) e Pastor Gil (PL-MA), além do ex-deputado Bosco Costa (PL-SE), acusados de integrar um esquema criminoso relacionado à destinação de R$ 6,67 milhões em emendas parlamentares. Será o primeiro julgamento na Corte sobre desvios de emendas do orçamento secreto, esquema revelado pelo Estadão.

Segundo a acusação, eles teriam solicitado, em 2020, ao então prefeito de São José de Ribamar (MA), José Eudes, o pagamento de R$ 1,6 milhão - equivalente a 25% do valor das emendas - como propina.

Os parlamentares negam irregularidades relacionadas às emendas e, à época do oferecimento da denúncia, pediram o arquivamento da ação por falta de provas.

A acusação da PGR, que imputou aos réus os crimes de organização criminosa e corrupção passiva, foi recebida pela Primeira Turma do Supremo em março de 2025.

Para o Ministério Público, "o núcleo central da organização era composto pelos deputados Josimar, Pastor Gil e Bosco Costa, responsáveis pelo envio das emendas", sendo que Josimar "ostentava a posição de liderança e, nessa condição, coordenava a destinação dos recursos patrocinados pelos demais congressistas".

Também responde ao processo João Batista Magalhães, assessor parlamentar e lobista acusado de monitorar a liberação de emendas e recrutar prefeitos para o esquema; Thalles Andrade Costa, filho de Bosco Costa, e apontado como responsável por intermediar a negociação das emendas ligadas ao pai; Antônio José Silva Rocha, ex-prefeito de Água Doce do Maranhão, acusado de auxiliar na solicitação de propina ao então prefeito de São José de Ribamar, José Eudes; além dos assessores Adones Nunes Martins e Abraão Nunes Martins Neto, apontados como participantes das investidas para solicitar propina do prefeito, atuando na cobrança dos valores em nome do grupo.

Cronograma do julgamento

Para o julgamento, a Primeira Turma reservou três sessões. A primeira está marcada para as 9h desta terça, a segunda para as 14h e, se necessário, uma terceira sessão poderá ocorrer às 9h da quarta, 11.

Após a abertura da sessão pelo presidente da Turma, Flávio Dino, o processo será chamado a julgamento e o relator da ação penal, ministro Cristiano Zanin, fará a leitura do relatório, com um resumo do caso, o histórico processual, as alegações da acusação e das defesas, bem como os crimes imputados.

Em seguida, o subprocurador-geral da República, Paulo Vasconcelos Jacobina, terá 60 minutos para se manifestar em nome da PGR, prazo que pode ser ampliado em razão da quantidade de réus. Na sequência, os advogados de defesa terão até uma hora cada para as sustentações orais.

Concluídas as sustentações, terá início a votação. Após o voto do relator, manifestam-se os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

As investigações tiveram início a partir de uma notícia-crime apresentada pelo ex-prefeito José Eudes. Ele negou participação em qualquer negociação envolvendo emendas parlamentares e relatou cobranças e intimidações que teriam sido feitas pelos integrantes do grupo.

PGR quer condenação e perda de mandatos

A Procuradoria afirma que as provas são "irrefutáveis" e que a autoria e a materialidade dos crimes estão comprovadas por diálogos e documentos obtidos na investigação.

"Embora os deputados Josimar e Bosco Costa tenham negado a autoria das emendas, aproveitando-se da baixa transparência dos dados públicos sobre a procedência desses recursos, as provas confirmam serem eles os responsáveis pelas destinações", diz a PGR.

Além da condenação, a PGR pede a perda dos mandatos e o pagamento de uma indenização por danos morais coletivos.
 

CASO MASTER

Defesa de Vorcaro cobra acesso a dados de celular do banqueiro para 'análise independente'

O requerimento foi protocolado ainda em 16 de fevereiro, no STF, mas a defesa avalia que agora ele ganhou "especial relevância" após a divulgação de conversas dela

07/03/2026 21h00

Daniel Vorcaro

Daniel Vorcaro Foto: Divulgação

A defesa do empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master, cobrou, neste sábado, 7, acesso à perícia realizada em dispositivos eletrônicos e aos dados brutos extraídos do aparelho celular dele para fazer uma "análise independente".

O requerimento foi protocolado ainda em 16 de fevereiro, no Supremo Tribunal Federal (STF), mas a defesa avalia que agora ele ganhou "especial relevância" após a divulgação de conversas dela. Entre elas, uma com o ministro Alexandre de Moraes, do STF

Na sexta-feira, 6, Moraes negou que tenha recebido mensagens de Vorcaro que tratavam de negociações do banco, enviadas em 17 de novembro de 2025, dia da primeiro prisão do banqueiro. A existência de um diálogo naquela data foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pelo Estadão. O ministro, porém, não esclareceu o que conversou com o investigado e apresentou um argumento com lacunas.

Após a manifestação de Moraes, a defesa de Vorcaro afirmou, em comunicado divulgado neste sábado, que está preocupada com a "preservação da integridade do material" e com "eventual manuseio precipitado ou tecnicamente inadequado das informações"

A equipe de advogados quer acesso à perícia, aos dados brutos extraídos dos dispositivos, às imagens forenses completas, aos laudos periciais, aos registros técnicos de extração e aos códigos de verificação que asseguram a integridade das evidências.

"O objetivo é permitir a análise independente por assistente técnico da defesa, conforme previsto na legislação processual, garantindo que a prova digital seja examinada com transparência, integridade e respeito ao devido processo legal, inclusive para avaliar a licitude dos procedimentos utilizados na obtenção dessas provas", destacou.

Daniel Vorcaro é investigado por fraude bancária e foi preso novamente na última quarta-feira, 4, após a Polícia Federal detectar indícios que o dono do Banco Master ordenou a invasão a sistemas de informática do Ministério Público Federal para obter cópia de documentos sigilosos de investigações contra ele, o monitoramento de adversários e até mesmo ações violentas contra quem considerava adversários.

DESAPARECIDA

Psicóloga brasileira some na Inglaterra; Itamaraty acompanha o caso

Vitória Barreto está desaparecida desde o último dia 3

07/03/2026 16h30

Itamaraty acompanha desaparecimento de psicóloga brasileira na Inglaterra

Itamaraty acompanha desaparecimento de psicóloga brasileira na Inglaterra Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, 30 anos, está desaparecida na Inglaterra desde o último dia 3. Nas redes sociais, amigos e familiares relatam que ela foi vista pela última vez no campus da Universidade de Essex, perto de Londres. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou à Agência Brasil que acompanha o caso.

No comunicado, o Itamaraty destacou que monitora o desaparecimento da brasileira por meio do Consulado-Geral do Brasil na capital britânica e que mantém contato com as autoridades locais e com a família de Vitória, “a quem tem sido prestada a assistência consular devida”.

A polícia de Essex informou que Vitória foi vista pela última vez embarcando em um ônibus por volta das 13h (horário local) da última terça-feira e desembarcando 30 minutos depois na região da marina de Brightlingsea.

“Estamos preocupados e precisamos encontrá-la para garantir sua segurança”, destacou a corporação.

Ainda segundo a polícia, Vitória usava um casaco escuro, um suéter de gola alta azul, uma calça jeans de cor clara e um tênis preto e carregava uma bolsa branca de ombro com a frase “People over profit”. A orientação é que qualquer pessoa no país com informações sobre a brasileira ligue para o número 999.

Amigos e familiares solicitaram às autoridades locais reforço, sobretudo, nas buscas marinhas, já que o último sinal emitido pelo celular de Vitória indicou uma localização no mar, próximo às docas onde ela teria desaparecido. Pessoas próximas à brasileira relatam preocupação, inclusive, diante das baixas temperaturas registradas na região.

Em nota, o Conselho Regional de Psicologia do Ceará manifestou solidariedade à família, aos amigos e colegas de Vitória diante do desaparecimento da psicóloga. Segundo a entidade, a brasileira atua no Projeto 4 Varas, iniciativa reconhecida nacionalmente por suas práticas comunitárias e pela promoção no cuidado à saúde mental.

“Neste momento de apreensão, o conselho se une em apoio à família e às pessoas próximas, na esperança de que a profissional seja encontrada em segurança. Também reforça a importância da mobilização coletiva, da circulação responsável de informações e da colaboração com as autoridades competentes para contribuir com as buscas.”

