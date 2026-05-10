Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIAS

Resultado da Loteria Federal 6064-0 de ontem, sábado (09/05) veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

10/05/2026 - 07h34
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 6064-0 da Loteria Federal na noite deste sábado, 9 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. 

  • 5º prêmio: Florianópolis/SC    R$ 20.503,00
  • 4º prêmio: São João Batista/SC  -  R$ 25.000,00
  • 3º prêmio: Mococa/SP -  R$ 30.000,00
  • 2º prêmio: Monte Aprazível/SP-  R$ 35.000,00
  • 1º Prêmio: Guarulhos/SP -  R$ 500.000,00  

Resultado da extração 06063-1:

5º prêmio: 76807

4º prêmio: 40482

3º prêmio: 93893

2º prêmio: 13857

1º prêmio: 55590

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3006, sábado (09/05): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/05/2026 07h45

Compartilhar
Confira resultado do concurso da Mega Sena

Confira resultado do concurso da Mega Sena Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3006 da Mega-Sena na noite deste sábado, 2 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$43 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 39 apostas ganhadoras, (R$ 59.801,78 cada); 
  • 4 acertos - 2.904 apostas ganhadoras, (R$ 1.323,82 cada).

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 3006 são:

  • 45 - 48 - 42 - 60 - 50 - 25

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3007

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 12 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 3007. O valor da premiação está estimado em R$ 45 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2389, sábado (09/05): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/05/2026 07h40

Compartilhar
Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2389 da Timemania na noite deste sábado, 09 de maio de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 24 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 11 apostas ganhadoras, (R$ 21.958,47 cada);
  • 5 acertos - 250 apostas ganhadoras, (R$ 1.380,24 cada);
  • 4 acertos - 4.491 apostas ganhadoras, (R$ 10,50 cada); 
  • 3 acertos - 42.290 apostas ganhadoras, (R$ 3,50 cada). 

Time do Coração

  • ATHLETIC CLUB /MG - 10.263 apostas ganhadoras, R$ 8,50 cada

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2389 são:

  • 06 - 47 - 36 - 56 - 04 - 63 - 13
  • Time do Coração: 07 (Athletic Club - MG)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2390

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 12 de maio, a partir das 21 horas, pelo concurso 2390. O valor da premiação está esitmado em R$25,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 6064-0 de hoje, sábado (09/05)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Loteria Federal 6064-0 de hoje, sábado (09/05)

2

Preço da celulose e minério despenca e ricaços perdem bilhões em MS
BATISTA E FEFFER

/ 23 horas

Preço da celulose e minério despenca e ricaços perdem bilhões em MS

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3680, sexta-feira (08/05)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3680, sexta-feira (08/05)

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3681, sábado (09/05)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3681, sábado (09/05)

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3006, sábado (09/05)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3006, sábado (09/05)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas
Imóvel Financiado em Atraso?
Leandro Provenzano

/ 3 dias

Imóvel Financiado em Atraso?
Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/04/2026

Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta
Leandro Provenzano

/ 30/04/2026

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta