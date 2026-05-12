Tarcísio diz que vítimas de explosão causada pela Sabesp serão ressarcidos

Informação inicial indica que explosão ocorreu depois que operários a serviço da Sabesp perfuraram a tubulação de gás

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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comprometeu-se a ressarcir os prejuízos dos moradores atingidos pela explosão ocorrida nesta segunda-feira, 11, no Jaguaré, bairro da zona oeste da capital paulista. O acidente causou a morte de uma pessoa e deixou outras três feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 10 imóveis foram interditados e 36 foram atingidos indiretamente. Há um total aproximado de 160 pessoas desalojadas e já foram cadastradas 73 famílias até o momento, afirma a corporação.

"Convoquei reunião imediata com as empresas envolvidas, no Palácio dos Bandeirantes, para discutir a pronta resposta e o acolhimento de todos os afetados pela explosão", afirmou Tarcísio.

"Nossa prioridade neste momento é garantir o rápido alojamento e acolhimento daqueles que tiveram suas casas impactadas, além da segurança de todos e de seus pertences. Todos terão seus prejuízos ressarcidos e suas residências devidamente recuperadas", declarou o governador em publicação feita na noite desta segunda-feira na rede social X, antigo Twitter.

O acidente ocorreu na comunidade Senhora das Virtudes II, em uma área próxima à Rua Dr. Benedito de Moraes Leme e à Rua Piraúba, atrás do Condomínio Morada do Parque.

Informações iniciais indicam que a explosão pode ter sido provocada por um vazamento identificado durante uma obra realizada pela recém privatizada Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na região, possivelmente após o rompimento de uma tubulação durante escavações. As causas, no entanto, ainda serão confirmadas pela perícia.

Em nota conjunta, a Comgás, responsável pela distribuição de gás, e a Sabesp informaram que o acidente aconteceu durante uma obra de remanejamento de tubulação de água, quando uma rede de gás foi atingida. "As empresas adotaram imediatamente todos os protocolos de segurança", disseram.

As companhias anunciaram a disponibilização de R$ 2 mil para os moradores que precisaram deixar suas casas e informaram que os desabrigados serão encaminhados para hotéis. Segundo Sabesp e Comgás, o valor será uma ajuda de custo emergencial até a conclusão do levantamento completo dos prejuízos.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) informou que equipes técnicas fiscalizaram a atuação das concessionárias e que abrirá, em conjunto com as autoridades, uma investigação para apurar as causas do acidente

"A Arsesp solicitará às concessionárias todos os documentos e registros operacionais relacionados à prestação dos serviços no local, bem como informações específicas sobre a manutenção realizada no endereço nesta segunda-feira", informou a agência, que afirmou ainda que poderá punir as empresas caso sejam identificadas irregularidades.

Moradores relataram forte cheiro de gás na região antes da explosão. "Ficou cinco horas vazando gás. Começou às 13h e depois explodiu às 17h", contou Ednaldo dos Santos Vieira Filho, que teve a casa atingida.

A explosão deixou um cenário de destruição, com pilhas de destroços, e causou pânico entre os moradores, que enfrentaram a perda de imóveis e o temor de terem parentes ou animais de estimação entre as vítimas.

Uma pessoa foi encontrada morta sob os escombros. Entre os três sobreviventes, uma vítima foi resgatada por moradores, outra pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma terceira pelo Corpo de Bombeiros, que seguiu realizando buscas por possíveis vítimas até por volta das 21h30.

Segundo relatos, o impacto arremessou pessoas e provocou a quebra de vidros de prédios vizinhos. Moradores de um edifício ao lado precisaram deixar o local por precaução, mas posteriormente receberam autorização para retornar.