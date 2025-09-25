Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

Brasil

Tarcísio visita Bolsonaro e diz ter preocupação e consideração ao ex-presidente

Governador de São Paulo ainda negou que Bolsonaro tenha lhe dado aval para concorrer à Presidência da República no ano que vem

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

25/09/2025 - 20h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou nesta quinta-feira, 25, que irá visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na próxima segunda-feira, 29, após a autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo Tarcísio, trata-se de algo que ele "fará sempre".

"Vou visitar um amigo e prestar solidariedade a ele. É uma coisa que eu vou fazer sempre, porque tenho preocupação e consideração com uma pessoa que sempre foi muito importante para mim", disse o governador. Ao ser questionado se iria abordar a pauta da anistia no encontro com o capitão reformado, Tarcísio desconversou.

O chefe do Executivo paulista também negou que Bolsonaro tenha lhe dado aval para concorrer à Presidência da República no ano que vem e reafirmou que pretende disputar a reeleição em São Paulo. Embora negue publicamente, Tarcísio é o candidato favorito de setores do Centrão e da elite financeira do País ao cargo.

Depois de cancelar uma viagem a Brasília em 15 de setembro, o governador pediu autorização ao STF para visitar o ex-presidente no dia 16. Moraes autorizou o encontro, mas apenas para a próxima segunda-feira, 29. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, após descumprir medidas cautelares impostas pelo STF. Neste mês, ele foi condenado por tentativa de golpe de Estado pela Primeira Turma do Supremo.

Tarcísio falou com jornalistas após a inauguração das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) Cabuçu e Fortaleza, em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo.

carbono oculto

Esquema de venda de combustível adulterado ligado ao PCC é alvo de nova operação

Operação do MPSP e da Receita Federal cumpre 25 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira

25/09/2025 07h15

Compartilhar
Participam da operação 64 servidores da Receita Federal e 28 do Ministério Público de São Paulo e cerca de 100 PMs

Participam da operação 64 servidores da Receita Federal e 28 do Ministério Público de São Paulo e cerca de 100 PMs

Continue Lendo...

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), e a Polícia Militar deflagraram na manhã desta quinta-feira, 25, uma nova operação para desmantelar um esquema de exploração de jogos de azar e comércio de combustíveis adulterados, com utilização de empresa de pagamentos para lavagem de dinheiro, tendo a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC).

A Operação Spare também conta com a participação da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado. São cumpridos 25 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo (19), Santo André (2), Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco.

Participam da operação 64 servidores da Receita Federal e 28 do Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio do Gaeco, além de representantes da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz/SP) e cerca de 100 policiais militares.

De acordo com o MP, a fintech, por meio da qual a organização criminosa movimenta milhões de reais, é a mesma utilizada pelos alvos da Operação Carbono Oculto, realizada em 28 de agosto.

"Quando foi desmontado um intrincado esquema colocado em prática por organizações criminosas investigadas de participação fraudulenta no setor de combustível, com infiltração de integrantes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC), lesando não apenas os consumidores que abastecem seus veículos, mas toda uma cadeia econômica", disse o órgão estadual.

Conforme o MP, as investigações começaram com a apreensão de máquinas de cartão em jogos ilegais em Santos, ligadas a postos de combustíveis. Análises financeiras mostraram que os valores eram enviados para uma fintech, usada para esconder a origem e destino ilegais do dinheiro.

"Com o aprofundamento das investigações, foi possível identificar uma complexa rede de pessoas físicas e jurídicas envolvidas na movimentação dos valores ilícitos", disse o MP.

Vínculos também foram descobertos entre a organização criminosa e empresas de hotelaria, postos de combustível e instituições de pagamento, que mantinham contabilidades paralelas para dificultar o rastreamento dos recursos financeiros, de acordo com a investigação.

Operação Carbono Oculto

Em 28 de agosto, o MP e a polícia realizaram a maior operação já deflagrada contra a infiltração do crime organizado na economia formal do País. A ação teve como alvo empresas, corretoras e fundos de investimentos situados na Avenida Faria Lima, principal centro financeiro do País.

De acordo com as autoridades, a principal instituição de pagamentos investigada, a BK Bank, registrou R$ 17,7 bilhões em movimentações financeiras suspeitas. Em nota, na época, o BK Bank informou que foi surpreendido com a operação e que "conduz todas as suas atividades com total transparência, observando rigorosos padrões de compliance".
 

SOBERANIA

Motta barra Eduardo Bolsonaro como líder da Minoria e abre espaço para cassação

Caso fosse nomeado líder da Minoria, Eduardo não precisaria justificar as ausências

23/09/2025 07h23

Compartilhar
Em março, Eduardo anunciou que se licenciaria do cargo por 120 dias para permanecer nos EUA

Em março, Eduardo anunciou que se licenciaria do cargo por 120 dias para permanecer nos EUA

Continue Lendo...

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), barrou a indicação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como líder da Minoria. A oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) articulou a indicação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao posto em uma tentativa de blindá-lo de uma cassação por acúmulo de faltas.

O parlamentar está nos Estados Unidos em busca de sanções ao Brasil e foi denunciado nessa segunda-feira, 22, por coação no curso do processo. Enquanto líder da Minoria, Eduardo não precisaria justificar as ausências.

Ao barrar a indicação, Motta baseou-se em um parecer da Secretaria-Geral da Presidência. Segundo o documento, a ausência do território nacional é incompatível com o exercício das atribuições de uma liderança.

"A ausência de comunicação prévia sobre o afastamento do território nacional, como ocorre no caso em análise, constitui, por si só, uma violação ao dever funcional do parlamentar. Mais do que isso, essa omissão impede que a ausência à Casa seja enquadrada em qualquer hipótese de excepcionalidade que autorize o registro de presença à distância", afirmou o parecer da Secretaria-Geral da Presidência.

Na semana passada, ao ser informado sobre a manobra da oposição, Motta já havia adiantado que o caso era "atípico" e que passaria por uma análise antes de ser oficializado.

Em março, Eduardo anunciou que se licenciaria do cargo por 120 dias para permanecer nos Estados Unidos, onde buscaria sanções contra "violadores dos direitos humanos".

Desde então, fez lobby por punições do governo americano contra o Brasil, como tarifas adicionais, revogação de vistos de autoridades e a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A licença encerrou-se em julho. Desde então, as faltas do parlamentares passaram a ser contabilizadas.

Em paralelo à contagem das faltas, tramita no Conselho de Ética da Casa uma representação do PT que pode cassá-lo.

Nesta segunda, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou Eduardo e o influenciador Paulo Figueiredo por coação no curso do processo da trama golpista, no qual Jair Bolsonaro e mais sete réus foram condenados por tentativa de golpe de Estado.

No mesmo dia, a mulher de Moraes tornou-se alvo da Magnitsky, e o advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, teve o visto revogado pelo governo de Donald Trump.


 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Concurso da Polícia Civil publica 84% dos candidatos como 'reprovados e ausentes'
MATO GROSSO DO SUL

/ 11 horas

Concurso da Polícia Civil publica 84% dos candidatos como 'reprovados e ausentes'

2

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)

3

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 288, quarta-feira (24/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 12 horas

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 288, quarta-feira (24/09): veja o rateio

4

Resultado da Loteria Federal extração 06003-8, quarta-feira (24/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 12 horas

Resultado da Loteria Federal extração 06003-8, quarta-feira (24/09): veja o rateio

5

Queixadas na pista podem ter provocado acidente aéreo no Pantanal
TRAGÉDIA

/ 1 dia

Queixadas na pista podem ter provocado acidente aéreo no Pantanal

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 21 horas

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros