Urna eletrônica terá nova voz para eleitores cegos ou com baixa visão

RANKING

O brasileiro mais rico em 2024 é Eduardo Saverin, dono de uma fortuna de US$ 28 bilhões

Do 2.781 bilionários no mundo, número recorde divulgado nesta segunda-feira (1º) no ranking anual da revista Forbes, 69 são brasileiros. A cifra coloca o Brasil como o sétimo país que mais abriga bilionários no mundo, que somam US$ 231 bilhões em patrimônio líquido.

O brasileiro mais rico em 2024 é Eduardo Saverin, dono de uma fortuna de US$ 28 bilhões (em torno de R$ 140 bilhões, na atual cotação). Ele é mais conhecido por ser um dos cinco fundadores do Facebook, ao lado de Mark Zuckerberg, e por investir em empresas de tecnologia ao redor do mundo. No ranking global, ele ocupa a 60ª posição.

Em sequência vem Vicky Safra, viúva de Joseph Safra, fundador do banco que leva o sobrenome da família, com US$ 20,6 bilhões (R$ 103 bilhões).

O desenrolar da divisão da herança bilionária, que se arrasta desde a morte do banqueiro, em 2020, tem sido guardado a sete chaves. Em novembro do ano passado, conforme informou a Folha de S.Paulo, a família contratou um rabino para tentar costurar um acordo entre a viúva e os filhos de Joseph: Alberto, Jacob, David e Esther.

Com exceção da nova liderança de Saverin, que desbancou a família Safra, a lista da Forbes mostra poucas alterações em relação à de 2023.

O terceiro lugar é de Jorge Paulo Lemann, de patrimônio líquido estimado em US$ 16,4 bilhões (R$ 82 bilhões), seguido por Marcel Herrmann Telles, com US$ 10,9 bilhões (R$ 54,5 bilhões), e Carlos Alberto Sicupira, com US$ 8,9 bilhões (R$ 44,5 bilhões). Os três são os fundadores do 3G Capital, grupo de investidores por trás de empresas como Americanas e Ambev.

Em sexto e sétimo lugar, vêm os dois herdeiros da família Moreira Salles, controladora do Itaú Unibanco: os irmãos Fernando Roberto, com US$ 7,6 bilhões (R$ 38,3 bilhões), e Pedro, com US$ 7,1 bilhões (R$ 35,8 bilhões).

O oitavo lugar é de André Esteves, fundador do BTG Pactual, dono de uma fortuna de US$ 6,6 bilhões (R$ 33,4 bilhões). Ele é seguido por Alexandre Behring, com US$ 6,3 bilhões (R$ 31,9 bilhões), que também fundou o grupo 3G Capital. Fecha a lista Miguel Krigsner, fundador d’O Boticário, com US$ 5,7 bilhões (R$ 28,7 bilhões).

BILIONÁRIA MAIS JOVEM DO MUNDO É BRASILEIRA

Livia Voigt, de 19 anos, é uma das novas caras do ranking global da Forbes. A estudante de psicologia é a bilionária mais jovem do mundo, com patrimônio de US$ 1,1 bilhão (R$ 5,5 bilhões) –e brasileira.

Ela e a irmã mais velha, Dora Voigt, são netas de Werner Ricardo Voigt, falecido bilionário cofundador da Weg, fabricante catarinense de motores, transformadores, geradores de energia e equipamentos elétricos. Cada uma detém 3,1% das ações da empresa. Dora, 26, também aparece na lista da Forbes com o mesmo valor de patrimônio.

Livia é dois meses mais nova que o italiano Clemente Del Vecchio, que perdeu o posto de mais jovem da lista para a catarinense neste ano. Dono de uma fortuna de US$ 4,7 bilhões (R$ 23,7 bilhões), ele é um dos herdeiros da Luxottica, maior fabricante de óculos do mundo e dona da marca Ray-Ban.