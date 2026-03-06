Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

escândalo financeiro

Vorcaro trocou mensagens com Moraes no dia em que foi preso em 2025, diz jornal

O ministro nega ter recebido as mensagens e alega que tudo não passa de ilações para atingir o STF

Agência Estado

Agência Estado

06/03/2026 - 07h14
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes trocaram mensagens pelo WhatsApp durante todo o dia 17 de novembro de 2025, data em que o dono do Banco Master foi preso pela Polícia Federal, segundo informações da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Dados extraídos do celular do executivo revelam que ele prestava contas ao ministro sobre as negociações de venda do banco e sugerem diálogos a respeito do inquérito sigiloso que tramitava na Justiça Federal de Brasília.

A apuração detalha que as conversas ocorreram entre 7h19 e 20h48, pouco antes da abordagem policial no Aeroporto de Guarulhos. Para manter o sigilo, tanto Vorcaro quanto Moraes escreviam textos em seus blocos de notas, capturavam a tela e enviavam as imagens com o recurso de visualização única (entenda o modus operandi mais abaixo). Por essa razão, as respostas do ministro não estão disponíveis, mas as notas de Vorcaro permaneceram acessíveis no histórico do aparelho.

Nas mensagens citadas pela reportagem de Malu Gaspar, o banqueiro relata ter antecipado o negócio com o grupo Fictor para tentar salvá-lo e menciona que um possível vazamento de informações seria péssimo, mas poderia servir de gancho para entrar no circuito do processo. Vorcaro questionou o magistrado por duas vezes se havia alguma novidade e chegou a perguntar diretamente: "Conseguiu bloquear?".

A cronologia dos fatos indica que, enquanto falava com o ministro, o banqueiro monitorava o avanço das investigações. Segundo a PF, Vorcaro teria obtido informações sigilosas através de um acesso ilegal aos sistemas da própria corporação e tentado peticionar na 10ª Vara Federal de Brasília apenas dezoito minutos após a decretação de sua prisão, em uma tentativa de barrar medidas cautelares.

Na última comunicação registrada, às 20h48, Vorcaro respondeu a uma possível dúvida sobre os negócios e afirmou que a movimentação poderia inibir algo não detalhado. Antes de encerrar, avisou que estava indo assinar com investidores estrangeiros, momento em que Moraes reagiu apenas com um emoji de polegar levantado. O executivo acabou preso antes de decolar rumo a Malta.

Procurado pela colunista, o ministro Alexandre de Moraes afirmou, em nota, que não recebeu as mensagens e classificou as informações como uma ilação mentirosa destinada a atacar o STF. A defesa de Daniel Vorcaro preferiu não se manifestar.

O modus operandi

O banqueiro tinha o hábito de travar conversas sensíveis escrevendo no bloco de anotações e enviando um print (imagem da tela) do texto ao interlocutor como foto de visualização única.

Esse mecanismo impede a criação de um histórico de conversas em aplicativos de mensagens como o WhatsApp.

Os arquivos disponibilizados pela PF à CPI do INSS têm sete desses prints registrados no dia 17 de novembro de 2025. Nesta data, Vorcaro foi preso pela primeira vez ao tentar embarcar em Guarulhos (SP) para Dubai, por volta das 22 horas.

Um desses prints é o do rascunho do texto que foi publicado por um site acusado de "receber para divulgar informações do interesse de Vorcaro", como mostrou o Estadão.

Também há prints de mensagens que teriam sido enviadas horas antes da prisão.

"Fiz uma correria aqui pra tentar salvar. Fiz o que deu, vou anunciar parte da transação", diz um texto registrado às 17h21. O relógio do celular marca 17h22 quando o print foi feito. Esse arquivo tem, nos metadados, a anotação de que foi modificado às 15h22 UTC, equivalente às 12h22 no horário de Brasília.

Em outro print, o banqueiro escreveu: "Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?". Quando esse print foi feito o relógio do celular marcava 17h26. Já os metadados indicavam 15h26 UTC, o que seria 12h26.

Em uma outra foto da tela do bloco de notas, o banqueiro voltou a anotar: "Alguma novidade?". O relógio do celular marcava 19h58 Os metadados, 17h58 UTC.

Em um print da anotação no bloco de notas feita quando o relógio marcava 20h48 do dia 17 de novembro, Vorcaro sinaliza que está respondendo a um interlocutor:

"Foi. Seria melhor na sexta junto com os gringos mas foi o que deu pra fazer dentro da situação. Acho que pode inibir. Amanhã começam as batidas do Esteves. To indo assinar com os investidores de fora e estou online", disse. Os metadados indicam que o arquivo foi modificado às 18h48 UTC.

O banqueiro já havia feito menção a "bloqueio" em uma mensagem redigida dias antes. Em 30 de outubro de 2025, ele escreveu frases elogiosas a um interlocutor e disse que "temos so que bloquear essa sacanagem".

O texto foi registrado às 13h51, como indica o relógio do celular congelado no momento do print da tela.

"Tudo de importante no final fica no seu colo! Impressionante! Mas seu legado pro Brasil será eterno. Tenho muito orgulho e tenho certeza que cada vez mais se consolidara como a pessoa mais importante do país. Então todo sacrifício pessoal no final valerá a pena! Do meu lado, estou vendo chance real de sair ainda mais forte, e poder contribuir tb inclusive c Brasil. Temos só que bloquear essas sacanagem pq é muita gente querendo que não de certo, ainda mais agora que estão sentindo que podem não conseguir", anotou.
 

escândalo financeiro

Petista aciona PGR contra Campos Neto por omissão no Banco Master

"Relatos indicam que sinais de fragilidade, especialmente relacionados à liquidez e à qualidade de ativos, já eram detectáveis ao longo dos anos que antecederam a liquidação", diz o deputado

05/03/2026 07h06

Compartilhar
Segundo Lindbergh Farias , o crescimento da instituição financeira de Daniel Vorcaro ocorreu entre 2019 e 2024, durante a gestão de Campos Neto

Segundo Lindbergh Farias , o crescimento da instituição financeira de Daniel Vorcaro ocorreu entre 2019 e 2024, durante a gestão de Campos Neto

Continue Lendo...

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) apresentou nesta quarta-feira, 4, uma representação à Procuradoria-Geral da República (PGR) pedindo a abertura de investigação criminal contra o ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto por suposta omissão na supervisão do Banco Master.

A representação também solicita o requerimento de documentos internos do Banco Central relacionados à supervisão da instituição financeira, além do depoimento de Campos Neto e de outros servidores envolvidos nas decisões.

Procurado, Campos Neto não se manifestou até a publicação deste texto. 

Segundo Lindbergh, havia sinais de fragilidade financeira da instituição que teriam sido acompanhados pelo Banco Central ao longo dos anos sem que medidas mais duras, como intervenção ou direção fiscal, fossem adotadas. O deputado argumenta que a deterioração do banco poderia ter sido mitigada caso providências fossem tomadas antes.

"Relatos indicam que sinais de fragilidade, especialmente relacionados à liquidez e à qualidade de ativos, já eram detectáveis ao longo dos anos que antecederam a liquidação. Esses sinais, ao que se noticia, teriam sido objeto de relatórios internos e alertas técnicos, circunstância que exige investigação detalhada quanto ao tratamento dado a essas informações", sustenta o deputado.

Na petição, o parlamentar ainda cita uma reportagem do Estadão de abril do ano passado para argumentar que uma norma editada pelo BC em outubro de 2023, ainda sob a gestão Campos Neto, abriu uma brecha para que o Banco Master e outras instituições financeiras não fossem obrigadas a contabilizar o risco de carregar precatórios e direitos creditórios em seu balanço.

Com isso, o Master, que tem forte participação desses papéis entre os seus ativos, pôde continuar operando sem a necessidade de receber mais aportes por parte dos sócios ou ser obrigado a vender ativos.

"Tecnicamente, a norma do BC editada à época da presidência do ora representado, alterou os chamados ‘fatores de ponderação de risco’ (FPR) uma classificação que aumenta o risco de determinados ativos no balanço das instituições financeiras", escreveu o petista.

Campos Neto sabia dos problemas do Master, mas evitou intervir

Como mostrou o Estadão, Campos Neto tinha conhecimento dos graves problemas de liquidez enfrentados pelo Banco Master durante sua gestão à frente da autoridade monetária, mas evitou adotar medidas mais extremas contra a instituição.

O crescimento da instituição financeira de Daniel Vorcaro ocorreu entre 2019 e 2024, durante a gestão de Campos Neto. Em 7 de novembro de 2024, como revelou o Estadão, o Banco Master enviou comunicação ao Banco Central comprometendo-se a adotar medidas para melhorar recompor a saúde financeira da instituição até maio de 2025.

A manifestação foi uma resposta a um ultimato da autoridade monetária um ano antes de o banco ser liquidado pelo atual presidente do BC, Gabriel Galípolo, em novembro de 2025.

Compliance Zero

Vorcaro volta a ser preso em nova fase da operação contra o Banco Master

Esta é primeira ação autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça depois que assumiu a relatoria do caso

04/03/2026 07h13

Compartilhar
A PF apura a invasão de dispositivos informáticos praticada por uma organização criminosa ligada a Vorcaro

A PF apura a invasão de dispositivos informáticos praticada por uma organização criminosa ligada a Vorcaro

Continue Lendo...

 A Polícia Federal (PF) cumpre nesta quarta-feira, 4, a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de irregularidades na gestão do banco. É a primeira ação autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça depois que assumiu a relatoria do caso.

Vorcaro foi preso em sua residência em São Paulo, no início da manhã, e encaminhado à Superintendência da PF na capital paulista. Também há outros três mandados de prisão e quinze mandados de busca e apreensão, ainda em cumprimento.

A defesa do banqueiro foi procurada, mas ainda havia se manifestou até a publicação desta matéria.

Essa nova fase da operação apura a invasão de dispositivos informáticos praticada por uma organização criminosa ligada a Vorcaro e outros aliados dele. Também estão sob apuração os crimes de ameaça, corrupção e lavagem de dinheiro.

O ministro André Mendonça decretou o bloqueio de bens no montante de R$ 22 bilhões dos alvos.

Daniel Vorcaro havia ficado 11 dias preso em novembro, quando a primeira fase foi deflagrada por ordem da Justiça Federal de Brasília. Depois, sua defesa conseguiu levar a investigação para o Supremo Tribunal Federal. Sob relatoria de Dias Toffoli, o inquérito passou a ter atritos constantes com a Polícia Federal

Toffoli deixou o caso no mês passado, depois que a PF entregou um relatório ao Supremo contendo menções ao nome dele e conversas do ministro com Daniel Vorcaro. O inquérito, então foi redistribuído ao ministro André Mendonça, que vinha estudando o caso e autorizou a deflagração dessa nova fase da operação.
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 6046-1 de hoje, quarta-feira (04/03)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6046-1 de hoje, quarta-feira (04/03)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3628, quinta-feira (05/03)
LOTERIA

/ 12 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3628, quinta-feira (05/03)

3

Duplicação da BR-163 provoca bloqueio e pode gerar 40 demissões em posto de combustível
Entraves

/ 1 dia

Duplicação da BR-163 provoca bloqueio e pode gerar 40 demissões em posto de combustível

4

"Ministro Alexandre de Moraes, se coloque no seu lugar de juízo ou do contrário, vamos te tirar...
Giba Um

/ 2 dias

"Ministro Alexandre de Moraes, se coloque no seu lugar de juízo ou do contrário, vamos te tirar...

5

Licença não sai e obras de nova fábrica de celulose sofrem atraso
bataguassu

/ 1 dia

Licença não sai e obras de nova fábrica de celulose sofrem atraso

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Juliane Penteado

/ 8 horas

Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Problemas na faculdade
Provenzano

/ 1 dia

Problemas na faculdade
O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 1 semana

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário