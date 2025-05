Abertura do 'Maio Amarelo' é marcada por 1.ª morte no trânsito em 2025

Plano de zerar óbitos caiu por terra com a morte da motociclista Aline Souza Cândida, de 25 anos, após derrapar na areia e ser atropela por um ônibus no bairro Jardim Los Angeles. - Marcelo Victor/ Correio do Estado

Durante a manhã de hoje (05) houve abertura da Campanha do Maio Amarelo na praça Ary Coelho, no centro De Campo Grande, edição de 2025 que fica marcada pela primeira morte no trânsito da Capital neste ano, o que vai na contramão do desejo do Executivo local de zerar os óbitos causados por acidentes.

Dados repassados pelo Executivo mostram que, no intervalo dos primeiros quatro meses do ano, Campo Grande registra uma média decrescente de mortes por acidentes registradas no período, sendo 12 óbitos em 2023 que caíram para apenas quatro no ano passado.

Ainda durante o evento a prefeita, Adriane Lopes, declarou a intenção do grupo integrado de forças locais de zerar as mortes no trânsito em Campo Grande esse ano, plano que caiu por terra com a morte da motociclista Aline Souza Cândida, de 25 anos, morta após derrapar na areia e ser atropela por um ônibus no bairro Jardim Los Angeles.

"Se Campo Grande com essa redução já é referência, nós queremos ainda mais zerar o número de mortes, tendo em vista que a saúde pública não suporta mais o número elevado de acidentes e de mortes na nossa cidade", disse Adriane em discurso.

Em análise dos números absolutos, em 2023 foram registrados 4.592 acidentes com vítimas, sendo 75 mortes totais registradas nesse intervalo de 12 meses. Já em 2024 Campo Grande registrou um total de 4479 acidentes com vítimas, sendo 74 óbitos anotados nesses chamados sinistros fatais.

Conforme dados compilados pelo Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT) e Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), as avenidas Afonso Pena, Ernesto Geisel e Eduardo Elias Zahran com a rua Rui Barbosa apareciam no ranking das principais vias com acidentes.

Atualmente, porém, em compilado até o fim do ano de 2024, os seguintes trechos respondem pela maior concentração de acidentes.

Av. dos Cafezais

Av. Cônsul Assaf Trad

Rua Fraiburgo, nas Moreninhas

Rua Zulmira Borba, no Nova Lima

Maio Amarelo

O chamado Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT), é responsável por organizar as ações do Maio Amarelo, mobilizando representantes das mais variadas esferas, desde o Conselho Comunitário de Segurança da Área Central, Guarda Municipal e órgãos diretamente ligados à gestão e fiscalização do trânsito.

Com abertura da Campanha feita na Praça Ary Coelho, a ação em Campo Grande é mais uma entre as diversas espalhadas pelo território brasileiro que compõem os esforços nacionais para o chamado Maio Amarelo.

"Pedi que essa campanha fosse realizada no centro da cidade para que as pessoas pudessem, vai ter blitz, várias semáforos e regiões da cidade... para ter alguém passando de ônibus ou caminhando e notar que a conscientização já começa hoje aqui nesse trabalho", disse a prefeita na ocasião.

Além disso, porém, Adriane Lopes reforça o peso de Campo Grande ser escolhida como sede do evento nacional de segurança no trânsito, marcado para 27 de maio, que deve marcar o encerramento da campanha.

Seguindo o tema "Desacelere... Seu bem maior é a vida”, Campo Grande prepara diversas ações para esse mês, desde mobilizações em frentes de escolas, avenidas e semáforos, com a prefeita ressaltando alguns pontos que precisam ser observados pela população.

"A gente traz essa campanha de conscientização para quem está transitando não só no veículo, mas de bicicleta, a pé, a consciência do cuidado com Então nós vamos seguir fortalecendo esta campanha durante todo o mês de maio e fazendo do Maio Amarelo em Campo Grande mais uma vez uma campanha que seja referência para o país, conclui.

