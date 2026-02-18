Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CARNAVAL

Acadêmicos de Niterói cai após desfile polêmico; entenda o que pesou contra a escola

O quesito que a escola teve menor pontuação foi em fantasias. O enredo, que conta a história de Lula, foi considerado o pior entre todas as 12 escolas

AGÊNCIA ESTADO

AGÊNCIA ESTADO

18/02/2026 - 17h24
A escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no desfile do Grupo Especial do carnaval carioca, foi rebaixada para a Série Ouro, o segundo escalão do desfile, após apuração das notas dos jurados do torneio nesta Quarta-Feira de Cinzas. A Viradouro foi a campeã, com um enredo que homenageou o mestre de bateria Moacyr da Silva Pinto, o Mestre Ciça.

Apesar de ter tido uma repercussão com os louvores ao petista e as críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os apoiadores dele, como conservadores enlatados e o Bolsonaro como um palhaço preso entre grades, a Acadêmicos de Niterói ficou atrás em todos os quesitos pontuados pelos jurados do carnaval carioca.

O quesito que a escola teve menor pontuação foi em fantasias. O enredo, que conta a história de Lula, foi considerado o pior entre todas as 12 escolas. Outros pontos onde a Acadêmicos de Niterói ficou muito atrás das outras agremiações foram alegoria e adereços, bateria, mestre-sala e porta-bandeira.

O desfile que homenageou Lula foi alvo de ações da oposição à Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou um pedido do Partido Novo que pretendia barrar o desfile da Acadêmicos de Niterói, acusando Lula, o PT e a agremiação de propaganda eleitoral antecipada e abuso de poder. O entendimento da Corte foi o de que não é possível reconhecer abuso de poder de forma preventiva, antes da ocorrência dos fatos e da formalização de eventual candidatura.

Mesmo assim, a presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, afirmou que o desfile da agremiação parecia ser um "cenário de areia movediça". A ministra também afirmou que a Corte não estava dando um "salvo-conduto" para o cometimento de crimes eleitorais

"Não me parece ser um cenário de areias claras. Me parece um cenário de areia movediça. Quem entra, entra sem saber o final. Não pode haver propaganda eleitoral antecipada. O tribunal é claro. (...). Hoje, consideramos a falta de requisitos legais, por isso, indeferimos a liminar, mas a Justiça eleitoral não está dando salvo-conduto para quem quer que seja", complementou

Os pontos mais criticados pela oposição a Lula foram o surgimento de alegorias contendo o número "13", utilizado pelo PT nas urnas e a ida de Lula até a passarela do Sambódromo da Sapucaí para cumprimentar integrantes da escola de samba. Até o momento, novas ações judiciais contra o desfile não foram incluídas no sistema da Justiça Eleitoral.

O rebaixamento da Acadêmicos de Niterói é um revés para a iniciativa de Lula em prestigiar o desfile, ocorrido no último domingo, 15. Enquanto o governo buscou capitalizar os elogios à Lula e as críticas a Bolsonaro, agora a situação se inverteu e os políticos que fazem oposição a Lula devem explorar a repercussão do descenso da agremiação que, pela primeira vez, homenageou um presidente em exercício e candidato à reeleição em ano eleitoral.

Com o samba-enredo intitulado como "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", a Acadêmicos de Niterói fez odes a Lula, contando a história do presidente desde a ida a São Paulo como retirante, a vida como liderança sindical e a chegada à Presidência da República. Programas sociais e críticas a oposicionistas também foram explorados pela agremiação rebaixada.

PRESOS EM FLAGRANTE

Dupla pagou garrafa de bebida para homens invadirem e roubarem casa alugada

Os autores afirmaram que foram autorizados pelos donos da casa a subtrairem qualquer objeto do local, já que o inquilino não estava pagando o aluguel

18/02/2026 18h05

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Cepol

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Cepol FOTO: Arquivo

Na tarde desta terça-feira (17), a equipe de Força Tática da Polícia Militar prendeu três indivíduos, identificados como Daniel de Lucena Guedes, Alex Sander Alves dos Santos e Rudyclei de Moura, no bairro Jardim São Conrado, enquanto os autores furtavam uma residência.

Ao chegar no local, os militares fizeram uma varredura no terreno baldio que fica ao lado da residência, quando localizaram e abordaram Daniel nos fundos da propriedade, roubando duas cadeiras de nylon. O homem utilizou uma escada para pular o muro da casa e evitar o sistema de segurança.

Os policiais encontraram os outros dois envolvidos em um terreno baldio que fica em frente a residência. Alex Sander, ao notar a aproximação da equipe, passou a simular que realizava a limpeza do local. Rudyclei foi localizado e abordado nos fundos da propriedade, onde se encontrava escondido e deitado em um sofá velho, atrás de uma árvore.

Em entrevista, Rudyclei e Alex Sander relataram que um indivíduo em uma motocicleta branca, juntamente
com uma mulher de bicicleta que dizia ser a proprietária do imóvel, aproximaram-se deles, e informaram que o morador da residência não estaria pagando o aluguel.

Segundo o relato, como o imóvel estaria desocupado naquele momento, o homem na motocicleta deu a eles uma garrafa de bebida alcoólica como forma de pagamento para que invadissem o imóvel e deu autorização para roubarem quaisquer objetos.

Além das cadeiras de nylon, Daniel também tentou roubar uma roda de carro, porém quando percebeu a aproximação da equipe policial, pulou novamente para fora do quintal, buscando se esconder entre as folhagens do terreno baldio.

A vítima compareceu ao local e relatou que, ao perceber que sua residência estava sendo invadida, acionou
imediatamente o serviço de emergência pelo número 190. Por meio das imagens captadas pelas câmeras de
segurança, foi confirmada a entrada de Daniel na residência, bem como a permanência e movimentação de Alex Sander e Rudyclei em frente ao imóvel momentos antes da invasão.

Os autores foram conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol (DEPAC/Cepol) para as providências legais cabíveis. O crime imposto foi o furto qualificado com abuso de confiança e mediante concurso de pessoas.

Previsão

Mato Grosso do Sul entra em alerta para tempestades até sexta-feira

As temperaturas altas tendem a recuar, dando lugar a pancadas de chuva até a próxima segunda-feira (23)

18/02/2026 17h15

Pancadas de chuva são comuns nessa época de verão

Pancadas de chuva são comuns nessa época de verão FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul entrou, mais uma vez, na rota de tempestades até o final dessa semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para o Estado, sendo um de perigo potencial de tempestade e outro de perigo, concentrado especialmente nas regiões Sudoeste, Pantaneira, Central, Cone-Sul e Grande Dourados. 

Os alertas têm início nesta quinta-feira (19) às 10 horas da manhã e se estendem até o o mesmo horário de sexta-feira (20). Em todos os municípios do Estado, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos podendo chegar até 60 km/h. 

Já em 59 municípios sul-mato-grossenses, os volumes de chuva podem ultrapassar os 100 milímetros diários com ventos intensos podendo chegar a 100 km/h com queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e estragos em plantações. 

Pancadas de chuva são comuns nessa época de verãoFonte: Inmet

As altas temperaturas no Estado nos últimos dias, causadas pela circulação anticiclônica em médios níveis da atmosfera, tendem a diminuir pela perda da intensidade do fenômeno, permitindo o retorno gradual das chuvas. 

Segundo a previsão divulgada pelo Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), na quinta-feira e na sexta-feira são esperadas pancadas de chuvas e aumento da nebulosidade ao longo do dia em diversas regiões. I

Isso porque o aquecimento diurno e a disponibilidade de umidade na atmosfera tendem a favorecer a formação de instabilidades, especialmente na região centro-sul do Estado, podendo ocorrer chuvas com descargas elétricas e rajadas de vento na região. 

Já nas regiões pantaneiras e sudoeste, as temperaturas tendem a continuar altas, podendo chegar a 38ºC, atrelados a baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20% e 40%. 

No final de semana, a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade ao longo dos dias, com condições favoráveis à pancadas de chuva típicas de verão. Em pontos isolados, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades, com possibilidade de acumulados significativos, podendo ultrapassar os 40 milímetros em 24 horas. 

Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, são esperadas mínimas entre 21°C e 23°C e máximas podendo chegar a 35°C. 

Nas regiões Pantaneira e Sudoeste, as mínimas chegam a 23°C e as máximas chegam a 36°C. 

Já no Bolsão, Norte e Leste do Estado, as mínimas variam entre 21°C e 24°C e as máximas esperadas chegam a 34°C. 

Na Capital, o final de semana deve ser de temperaturas amenas, com máxima de 30°C e previsão de chuva todos os dias até a próxima segunda-feira (23). 
 

