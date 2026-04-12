Dois apostadores ganham mais de R$ 169 mil na Mega-Sena em MS

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Dois apostadores de Mato Grosso do Sul acertaram cinco dezenas da Mega-Sena e ganharam, no total, mais de R$ 169 mil. Eles ficaram a um número de fazer a sena, que não teve acertadores e acumulou em R$ 45 milhões para o próximo sorteio.

As apostas de Mato Grosso do Sul que faturaram a quina da Mega-Sena foram feitas em Campo Grande e Vicentina.

A de Campo Grande foi uma aposta com 8 números, o que gerou uma premiação de R$ 126.924,21, pois quantos mais números apostados, mais o prêmio aumenta. O valor do jogo com 8 números é de R$ 168.

Já a aposta de Vicentina foi um jogo normal com seis dezenas, no valor de R$ 6, e o sortudo vai levar um prêmio de R$ 42.308,07.

Ambos os jogos foram simples, ou seja, apenas um apostador, e não em bolão, realizados presencialmente em casas lotéricas.

O sorteio do concurso 2995 foi na noite desse sábado (12). Os números sorteados foram: 08 - 29 -42 - 49 - 50 - 58.

Em todo o Brasil, foram 54 apostas ganhadoras da quina, enquanto outros 2.889 apostadores fizeram a quadra e vão levar R$ 1.303,52 cada.

Os números da Mega-Sena 2995 são:

08 - 49 - 58 - 29 - 50 - 42

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2996

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 14 de abril, a partir das 20h, pelo concurso 2996. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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