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Dois apostadores ganham mais de R$ 169 mil na Mega-Sena em MS

Eles ficaram a uma dezena de fazer a sena e levaram o prêmio referente a quina; Confira se você foi o ganhador

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

12/04/2026 - 15h01
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Dois apostadores de Mato Grosso do Sul acertaram cinco dezenas da Mega-Sena e ganharam, no total, mais de R$ 169 mil. Eles ficaram a um número de fazer a sena, que não teve acertadores e acumulou em R$ 45 milhões para o próximo sorteio.

As apostas de Mato Grosso do Sul que faturaram a quina da Mega-Sena foram feitas em Campo Grande e Vicentina.

A de Campo Grande foi uma aposta com 8 números, o que gerou uma premiação de R$ 126.924,21, pois quantos mais números apostados, mais o prêmio aumenta. O valor do jogo com 8 números é de R$ 168.

Já a aposta de Vicentina foi um jogo normal com seis dezenas, no valor de R$ 6, e o sortudo vai levar um prêmio de R$ 42.308,07.

Ambos os jogos foram simples, ou seja, apenas um apostador, e não em bolão, realizados presencialmente em casas lotéricas.

O sorteio do concurso 2995 foi na noite desse sábado (12). Os números sorteados foram: 08 - 29 -42 - 49 - 50 - 58.

Em todo o Brasil, foram 54 apostas ganhadoras da quina, enquanto outros 2.889 apostadores fizeram a quadra e vão levar R$ 1.303,52 cada.

Os números da Mega-Sena 2995 são:

  • 08 - 49 - 58 - 29 - 50 - 42

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2996

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 14 de abril, a partir das 20h, pelo concurso 2996. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1200, sábado (11/04)

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

11/04/2026 20h22

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Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1200 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 11 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 700 mil.

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1200 são:

  • 21 - 16 - 01 - 25 - 24 - 27 - 15
  • Mês da sorte: Maio (05)

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1201

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 14 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 1201. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIA

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 345, sábado (11/04)

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

11/04/2026 20h19

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Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 345 da + Milionária na noite deste sábado, 11 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 34,5 milhões.

Confira o resultado da + Milionária de hoje!

Os números da + Milionária 345 são:

  • 27 - 19 - 25 - 20 - 41 - 38
  • Trevos sorteados: 4 e 1

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 346

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 15 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 346. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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