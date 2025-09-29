Acidente fatal na BR-163 causa 6km de congestionamento em Campo Grande

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um acidente grave envolvendo duas carretas provocou a morte de um caminhoneiro, deixou outro ferido e causou congestionamento de 6 km — sendo 4 km no sentido norte e 2 km no sentido sul — no viaduto da BR-163, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande, no início da tarde desta segunda-feira (29).

A colisão frontal aconteceu por volta das 13h20 e resultou em incêndio e explosão, deixando uma das cabines pendurada no viaduto. Segundo o Corpo de Bombeiros, há suspeita da participação de um terceiro caminhão, hipótese que será investigada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Civil.

A vítima fatal teria por volta de 67 anos e tentado desviar de um veículo que desrespeitou a sinalização de parada, existente na alça de acesso da rodovia. Ao perder o controle, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com outra carreta. Com o impacto, a cabine foi destruída e o motorista ficou preso às ferragens.

“Quando houve a colisão, a cabine foi deformada. Então a vítima não conseguiu sair. Ela ficou presa, ficou retida, às ferragens. E aí veio o fogo. A gente ainda não teve acesso ainda ao corpo, porque está prensado. Então logo a perícia libera e a gente vai fazer o afastamento das carretas”, explicou o Tenente Luan Luiz Rodrigues Nogueira, do Corpo de Bombeiros.

As equipes controlaram as chamas e confirmaram que o condutor morreu carbonizado. Até o momento, os bombeiros aguardam a liberação da perícia para retirar o corpo.

O outro caminhoneiro, que transportava soja, foi socorrido consciente e orientado, com fratura no úmero (osso de um dos braços). A carga se espalhou pela pista. As carretas envolvidas transportavam fertilizante e adubo, que também ficaram espalhados na rodovia.

No local, atuam equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária Motiva Pantanal, da PRF e da Polícia Militar, responsáveis pelo resgate, combate às chamas, segurança viária e liberação da pista.

Em ambos os sentidos, há possibilidade de desvio cerca de 500 metros à frente do local do acidente.

Nota da concessionária

Em comunicado, a Motiva Pantanal, concessionária responsável pela administração da BR-163, informou que suas equipes foram mobilizadas imediatamente após o acidente para auxiliar no atendimento às vítimas, no combate ao incêndio e na sinalização do trecho. A empresa reforçou que segue trabalhando em conjunto com as autoridades competentes para garantir a segurança dos usuários e a liberação da via o mais rápido possível.

