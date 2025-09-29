Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Paralisação

Acidente fatal na BR-163 causa 6km de congestionamento em Campo Grande

Via segue interditada desde às 12h30 em virtude de uma colisão entre dois caminhões

Alison Silva e Laura Brasil

Alison Silva e Laura Brasil

29/09/2025 - 14h55
Um acidente grave envolvendo duas carretas provocou a morte de um caminhoneiro, deixou outro ferido e causou congestionamento de 6 km — sendo 4 km no sentido norte e 2 km no sentido sul — no viaduto da BR-163, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande, no início da tarde desta segunda-feira (29).

A colisão frontal aconteceu por volta das 13h20 e resultou em incêndio e explosão, deixando uma das cabines pendurada no viaduto. Segundo o Corpo de Bombeiros, há suspeita da participação de um terceiro caminhão, hipótese que será investigada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Civil.

A vítima fatal teria por volta de 67 anos e tentado desviar de um veículo que desrespeitou a sinalização de parada, existente na alça de acesso da rodovia. Ao perder o controle, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com outra carreta. Com o impacto, a cabine foi destruída e o motorista ficou preso às ferragens.

“Quando houve a colisão, a cabine foi deformada. Então a vítima não conseguiu sair. Ela ficou presa, ficou retida, às ferragens. E aí veio o fogo. A gente ainda não teve acesso ainda ao corpo, porque está prensado. Então logo a perícia libera e a gente vai fazer o afastamento das carretas”, explicou o Tenente Luan Luiz Rodrigues Nogueira, do Corpo de Bombeiros.

As equipes controlaram as chamas e confirmaram que o condutor morreu carbonizado. Até o momento, os bombeiros aguardam a liberação da perícia para retirar o corpo.

O outro caminhoneiro, que transportava soja, foi socorrido consciente e orientado, com fratura no úmero (osso de um dos braços). A carga se espalhou pela pista. As carretas envolvidas transportavam fertilizante e adubo, que também ficaram espalhados na rodovia.

No local, atuam equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária Motiva Pantanal, da PRF e da Polícia Militar, responsáveis pelo resgate, combate às chamas, segurança viária e liberação da pista.

Em ambos os sentidos, há possibilidade de desvio cerca de 500 metros à frente do local do acidente. 

 

Nota da concessionária

Em comunicado, a Motiva Pantanal, concessionária responsável pela administração da BR-163, informou que suas equipes foram mobilizadas imediatamente após o acidente para auxiliar no atendimento às vítimas, no combate ao incêndio e na sinalização do trecho. A empresa reforçou que segue trabalhando em conjunto com as autoridades competentes para garantir a segurança dos usuários e a liberação da via o mais rápido possível.

SAÚDE

Campo Grande tem R$27 milhões bloqueados no setor da saúde

Do total, mais de R$20 milhões foram destinados a cirurgias não realizadas

29/09/2025 16h50

Audiência pública divulgou o relatório do 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2025

Audiência pública divulgou o relatório do 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2025 Câmara Municipal

De janeiro a agosto deste ano, Campo Grande já teve mais de R$ 27 milhões sequestrados no setor da saúde. A causa foram os descumprimentos judiciais, sendo a maioria cirurgias não-executadas. Os dados da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) referentes ao 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2025 foram apresentados em audiência pública na Câmara Municipal.

De acordo com o relatório, dos R$27.231.581,86 bloqueados judicialmente, R$20.391.288,52 foram destinados a cirurgias. Na sequência, os maiores valores para cumprir as demandas judicializadas são de R$2 milhões em "Home Care" (atendimento domiciliar), e medicamentos em torno de R$1,3 milhão.

Audiência pública divulgou o relatório do 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2025

Segundo o vereador Jean Ferreira, os R$ 20 milhões destinados a cirurgias ortopédicas determinadas por decisões judiciais foram realizadas em hospitais particulares. Nestes casos, normalmente, o custo é até dez vezes acima do valor pago normalmente pelo SUS.

Jean questionou também sobre os valores orçamentários aplicados na saúde. Ele justifica que já foram aplicados 33,47% dos recursos próprios na saúde, sendo R$ 550 milhões a mais do que o previsto pela legislação. Acrescentou ainda que o montante direcionado ao setor é sempre superior ao estipulado na Constituição, que é de 15% do orçamento.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconcelos questionou sobre o planejamento da Sesau para compra regular de fraldas e dietas, diante dos altos gastos decorrentes da judicialização, que acaba resultando em valores mais altos. Ele também cobrou documentos solicitados à Sesau com dados, os quais não foram enviados ao Conselho.

Representante do Ministério da Saúde em Campo Grande, Ronaldo Souza, falou que o recurso aplicado teria que ser R$ 1,4 bilhão por quadrimestre, porém apenas R$ 526 milhões foram pagos. “Existe um déficit de aplicação dos recursos previstos e isso vai refletir no atendimento das pessoas”, disse. 

Ele questionou também sobre os 41% anunciados pela prefeitura no relatório, que somam os repasses federais e os recursos que estão apenas empenhados. “Não existe falta de recursos, precisamos que a gestão seja efetiva”, complementou.

Cidades

Prefeitura de Corumbá herda casarão centenário e será obrigada a mantê-lo

Não foram encontrados registros de proprietários ou herdeiros que possam assumir as responsabilidades do prédio

29/09/2025 15h30

Imóvel estava há 115 anos ser ter atualização na matrícula

Imóvel estava há 115 anos ser ter atualização na matrícula Divulgação

A Prefeitura de Corumbá agora é obrigada, a partir de um decisão judicial, a manter e cuidar de um casarão abandonado há mais de um século no Centro do município.

A decisão foi proferida no âmbito de uma ação civil pública, após ser constatado o abandono do imóvel e do evidente risco à saúde pública.

O imóvel em questão, localizado na Rua Treze de Junho, 1520, não tinha a matrícula atualizada desde 1910. Também não foram encontradas informações sobre o proprietário, herdeiros ou representantes legais.

Segundo informações levantadas pelo Ministério Público Estadual (MPMS) durante procedimento para solicitar a limpeza da casa pela prefeitura, o imóvel está em condições de total abandono e havia se tornado abrigo de moradores de rua e usuários de drogas, acumulando lixo, mato, mau cheiro, além de favorecer a proliferação de vetores de doenças e de animais peçonhentos.

Por conta do estado de limpeza do imóvel, a 2ª Promotoria de Justiça de Corumbá oficiou o Município, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando a limpeza e higienização do imóvel, lacração do local para impedir invasões, condenação solidária dos réus, e determinação para que o Município inicie processo de desapropriação urbanística por interesse social, com base na função social da propriedade.

A Justiça concedeu tutela de urgência, determinando que a administração municipal realizasse a limpeza e a lacração do imóvel, medida que foi cumprida pela Prefeitura. Posteriormente, o Município requereu a extinção da ação, alegando perda do objeto por já ter realizado a limpeza inicial.

No entanto, a 3ª Vara Cível de Corumbá julgou procedentes os pedidos do MPMS e decidiu que o Município tem responsabilidade contínua de manter o imóvel limpo e lacrado, realizar ações permanentes de fiscalização, averbar a sentença na matrícula do imóvel, criando registro formal da situação, e analisar a viabilidade jurídica da desapropriação urbanística.

