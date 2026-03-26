Espaços culturais de Campo Grande terão novos horários

A partir desta quinta-feira, as unidades culturais de Campo Grande irão ter novos horários de funcionamento. Com objetivo de equilibrar a oferta das atividades na Capital, os horários em sua maioria vão de segunda à sábado.
Por meio do Diário Oficial (Diogrande) de hoje, a Fundação Municipal de Cultura (FUNDAC) divulgou os novos horários de seis locais e busca atender o público em regime de escala com variações entre dias úteis e finais de semana.
Entre as unidades que atualizaram os horários estão a Casa de Cultura, o Memorial da Cultura Indígena, a Morada dos Baís, o Museu José Antônio Pereira, a Plataforma Cultural e a Praça Ary Coelho.
A novidade é com base no Decreto nº 16.556/2026, que estabelece diretrizes para adequação dos horários de funcionamento dos serviços públicos municipais. Além de alguns aderirem os sábados, outros ampliaram durante a semana, para que o público tenha mais opções de acesso e também para obter padronização das atividades culturais.
A proposta é manter o sistema regular dentro das diretrizes de economia e organização dos serviços municipais da categoria.
Confira os horários:
> Casa de Cultura
- Segunda a sexta-feira: 9h às 18h
- Sábado: 9h às 12h
> Memorial da Cultura Indígena
- Segunda, quarta e sexta: 7h30 às 13h30
- Terça e quinta: 7h30 às 17h30
- Sábado: 8h às 12h
> Morada dos Baís
- Terça a sexta-feira: 7h às 17h
- Sábado: 8h às 12h
> Museu José Antônio Pereira
- Terça a sexta-feira: 9h às 17h
- Sábado e domingo: 13h às 17h
> Plataforma Cultural
- Segunda a sexta-feira: 6h às 18h
- Sábado: 14h às 18h
> Praça Ary Coelho
- Segunda a sábado: 7h às 18h
- Domingos e feriados: fechado
Os horários podem ser ajustados conforme a necessidade.