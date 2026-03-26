Espaços culturais de Campo Grande terão novos horários

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A partir desta quinta-feira, as unidades culturais de Campo Grande irão ter novos horários de funcionamento. Com objetivo de equilibrar a oferta das atividades na Capital, os horários em sua maioria vão de segunda à sábado.

Por meio do Diário Oficial (Diogrande) de hoje, a Fundação Municipal de Cultura (FUNDAC) divulgou os novos horários de seis locais e busca atender o público em regime de escala com variações entre dias úteis e finais de semana.

Entre as unidades que atualizaram os horários estão a Casa de Cultura, o Memorial da Cultura Indígena, a Morada dos Baís, o Museu José Antônio Pereira, a Plataforma Cultural e a Praça Ary Coelho.

A novidade é com base no Decreto nº 16.556/2026, que estabelece diretrizes para adequação dos horários de funcionamento dos serviços públicos municipais. Além de alguns aderirem os sábados, outros ampliaram durante a semana, para que o público tenha mais opções de acesso e também para obter padronização das atividades culturais.

A proposta é manter o sistema regular dentro das diretrizes de economia e organização dos serviços municipais da categoria.

Confira os horários:

> Casa de Cultura

Segunda a sexta-feira: 9h às 18h

Sábado: 9h às 12h

> Memorial da Cultura Indígena

Segunda, quarta e sexta: 7h30 às 13h30

Terça e quinta: 7h30 às 17h30

Sábado: 8h às 12h

> Morada dos Baís

Terça a sexta-feira: 7h às 17h

Sábado: 8h às 12h

> Museu José Antônio Pereira

Terça a sexta-feira: 9h às 17h

Sábado e domingo: 13h às 17h

> Plataforma Cultural

Segunda a sexta-feira: 6h às 18h

Sábado: 14h às 18h

> Praça Ary Coelho

Segunda a sábado: 7h às 18h

Domingos e feriados: fechado

Os horários podem ser ajustados conforme a necessidade.

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