Cidades

GOVERNO FEDERAL

Ações contra violência à mulher prendem 138 pessoas em Mato Grosso do Sul

Prisões ocorreram durante ações nacionais coordenadas pelo Governo Federal e pela PRF para localizar agressores e cumprir mandados judiciais

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

08/03/2026 - 17h30
Operações coordenadas pelo Governo Federal para combater a violência contra mulheres e meninas resultaram na prisão de 138 pessoas em Mato Grosso do Sul nas últimas semanas. As detenções ocorreram durante duas ações nacionais que mobilizaram forças de segurança em todo o país.

No estado, 121 prisões foram realizadas no âmbito da Operação Mulher Segura, realizada entre 19 de fevereiro e 5 de março em parceria com as secretarias estaduais de segurança pública. Já a Operação Alerta Lilás II, conduzida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre 9 de fevereiro e 5 de março, resultou na prisão de outras 17 pessoas com mandados relacionados a crimes de violência contra mulheres.

As duas iniciativas integram o Pacto Brasil entre os Três Poderes para Enfrentamento do Feminicídio, que reúne ações do Executivo, Legislativo e Judiciário com foco na prevenção da violência, proteção das vítimas e responsabilização de agressores.

Em nível nacional, as operações resultaram na prisão de 5.238 suspeitos por crimes ligados à violência de gênero. Na Operação Mulher Segura foram registradas 4.936 detenções, sendo 3.199 em flagrante e 1.737 em cumprimento de mandados judiciais. Já na Operação Alerta Lilás II foram presas 302 pessoas em flagrante ou por ordem judicial.

Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), a Operação Mulher Segura mobilizou 38.564 agentes de segurança em 26 unidades da federação com exceção do Paraná, que já realizava operação semelhante no mesmo período.

Durante 15 dias de ações, foram utilizadas 14.796 viaturas em 2.050 municípios brasileiros. No período, as equipes realizaram mais de 42 mil diligências, acompanharam 18.002 medidas protetivas de urgência e prestaram atendimento a 24.337 vítimas.

Além das ações policiais, a operação também incluiu iniciativas preventivas. Foram promovidas 1.802 campanhas de conscientização que alcançaram cerca de 2,2 milhões de pessoas em todo o país.

Para reforçar o efetivo empregado nas ações, o Ministério da Justiça destinou aproximadamente R$ 2,6 milhões para pagamento de diárias de policiais. A mobilização também integra o Projeto VIPS – Vulnerabilizados Institucionalmente Protegidos e Seguros, voltado à proteção de grupos em situação de vulnerabilidade.

Paralelamente, a Polícia Rodoviária Federal intensificou ações de inteligência e fiscalização nas rodovias federais durante a Operação Alerta Lilás II, considerada pela corporação a maior mobilização da história da instituição voltada à proteção de mulheres.

Segundo a PRF, 39,4% das ocorrências tiveram participação direta de atividades de inteligência, enquanto os demais casos foram registrados em flagrantes realizados por equipes operacionais.

As operações também fazem parte do plano de trabalho apresentado pelo Comitê Interinstitucional de Gestão do Pacto Brasil para Enfrentamento do Feminicídio. Entre as medidas previstas estão mutirões nacionais para cumprimento de mandados de prisão de agressores, fortalecimento da rede de atendimento às vítimas e ampliação da integração entre órgãos de segurança e justiça.

Feminicídios em Mato Grosso do Sul

Apesar das ações de repressão e prevenção, Mato Grosso do Sul enfrenta um cenário preocupante em relação à violência contra mulheres. Entre 16 de janeiro e 6 de março, seis mulheres foram assassinadas em diferentes municípios sul-mato-grossenses. Os casos envolvem, em sua maioria, companheiros, ex-companheiros ou familiares das vítimas.

O caso mais recente ocorreu em Anastácio, onde Leise Aparecida Cruz, de 40 anos, foi encontrada morta dentro de casa. O marido, Edson Campos Delgado, inicialmente alegou ter encontrado a esposa sem vida, mas acabou confessando que a asfixiou.

Também no dia 6 de março morreu Liliane de Souza Bonfim Duarte, de 52 anos, que estava internada após ser agredida com golpes de marreta pelo marido em Três Lagoas.

Dias antes, em 25 de fevereiro, a jovem Beatriz Benevides da Silva, de 18 anos, foi assassinada pelo namorado no mesmo município. O suspeito procurou a polícia após o crime e confessou o feminicídio.

Em 22 de fevereiro, Nilza de Almeida Lima, de 50 anos, foi morta a facadas em Coxim. O principal suspeito é o filho da vítima, de 22 anos.

Já em 24 de janeiro, a aposentada Rosana Candia Ohara, de 62 anos, foi morta a pauladas pelo marido em Corumbá. O crime foi presenciado por um vizinho que tentou intervir, mas não conseguiu impedir as agressões.

O primeiro feminicídio do ano ocorreu em 16 de janeiro, na aldeia Damakue, em Bela Vista. Josefa dos Santos, de 44 anos, foi morta a tiros pelo marido, que depois tirou a própria vida.

PELA PRIMEIRA VEZ NO BRASIL

Campo Grande sedia 'exercício de guerra' contra desastres com militares de 15 países

A Força Aérea Brasileira (FAB) participará com aeronaves como o KC-390 Millennium, H-60L Black Hawk, SC-105 Amazonas, C-98 Caravan e drones RQ-900

08/03/2026 15h30

O treinamento também contará com a participação da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro

O treinamento também contará com a participação da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro Divulgação/ FAB

A Base Aérea de Campo Grande será palco, entre os dias 16 e 27 de março, do Exercício Multinacional Cooperación XI, treinamento que reunirá forças aéreas de 15 países das Américas para simulações de resposta a desastres, principalmente incêndios florestais.

Esta será a primeira vez que o Brasil sediará a atividade organizada no âmbito do Sistema de Cooperação entre as Forças Aéreas Americanas (SICOFAA). A confirmação das delegações ocorreu durante a Final Planning Conference (FPC), realizada entre os dias 23 e 27 de fevereiro.

Além do Brasil, participarão forças aéreas ou instituições equivalentes da Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai.

Ao longo das duas semanas de atividades, centenas de militares e diversas aeronaves serão mobilizados para missões simuladas de transporte logístico, busca e salvamento e combate a incêndios, operando a partir da Base Aérea da Capital sul-mato-grossense.

O treinamento ocorre em um contexto internacional de instabilidade e crises humanitárias em diferentes partes do mundo, o que tem reforçado a importância da cooperação entre países para respostas rápidas a desastres e emergências.

No cenário fictício do exercício, os participantes deverão atuar diante de grandes incêndios florestais, com foco no aprimoramento do sistema de Comando e Controle (C2), mecanismo que organiza e coordena a atuação das forças envolvidas em operações complexas.

O objetivo é fortalecer a capacidade de resposta conjunta a emergências e ampliar a cooperação entre os países do continente em missões de ajuda humanitária.

De acordo com o coordenador do exercício, coronel aviador Bruno Pedra, a tomada rápida de decisões é um dos principais pontos trabalhados no treinamento.

"O Exercício tem como foco o Comando e Controle para que possamos empregar o poder aeroespacial com rapidez e salvar mais vidas. No momento inicial, é muito importante que as decisões sejam corretas, mesmo com pouco tempo e, mais ainda, com a segurança jurídica adequada", explicou.

Aeronaves e forças envolvidas

A Força Aérea Brasileira (FAB) participará com aeronaves como o KC-390 Millennium, H-60L Black Hawk, SC-105 Amazonas, C-98 Caravan e drones RQ-900.

O treinamento também contará com a participação da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro, que empregarão helicópteros para reforçar as ações simuladas de emergência.

Entre os países participantes, estão previstas aeronaves como os cargueiros C-130 Hercules da Argentina e do Canadá, o C-295 da Colômbia, o C-27 do Peru e aeronaves KC-130 do Uruguai, além de helicópteros e drones utilizados em missões de resgate e monitoramento.

Histórico do exercício

A última edição operacional do Cooperación ocorreu em 2023, no Peru, com atividades realizadas na Base Aérea de Callao, em Lima.

Na ocasião, o treinamento simulou dois cenários de desastre natural. Na primeira semana, as equipes responderam a um terremoto de magnitude 8,5 na escala Richter, com impacto em diversas cidades peruanas. Já na segunda semana, o exercício simulou enchentes provocadas pelo fenômeno climático El Niño, com chuvas intensas e deslizamentos de terra.

Durante as atividades, foram executadas missões de evacuação aeromédica, busca e resgate, transporte logístico e combate a incêndios, além do envio de ajuda humanitária a regiões afetadas.

Ao final da edição realizada no Peru, o Brasil recebeu oficialmente a bandeira do SICOFAA, confirmando Campo Grande como sede do próximo exercício multinacional, que agora será realizado em março de 2026.

águas de março

Alerta de tempestade reforça chegada de frente fria em MS

Em duas horas, a temperatura na Capital despencou 6°C devido à chegada das chuvas

08/03/2026 14h30

Chuvas são esperadas durante toda a semana em MS

Chuvas são esperadas durante toda a semana em MS FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Após uma onda de calor, altas temperaturas e períodos sem chuva, Mato Grosso do Sul entrou em alerta para chuvas intensas a partir deste domingo (8). 

Os alertas de perigo e perigo potencial emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforçam a previsão do tempo que indica a chegada de uma frente fria vinda da região Sul do País, que deve derrubar as temperaturas em várias regiões a partir de segunda-feira (9). 

Com maior concentração na região norte do Estado, os maiores acumulados de chuva devem acontecer entre os dias 9 e 13 de março, consequência da grande quantidade de ar quente e úmido na região. 

No entanto, os alertas para chuvas intensas abrangem todos os municípios sul-mato-grossenses, com risco de acumulados de até 100 milímetros diários, acompanhados de rajadas de vento entre 60 e 100 km/h. 

Há risco de alagamentos, descargas elétricas, corte de energia elétrica e queda de galhos em todo território, a princípio, até a próxima terça-feira (10). 

As orientações do Inmet são de não se abrigar embaixo de árvores ou placas de propaganda em caso de vendaval e desligar aparelhos elétricos em casos de tempestade, pois pode haver descarga de energia. 

As condições estão atreladas à formação de um novo ciclone no extremo sul da América do Sul, com efeitos que já começaram a ser sentidos nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina neste final de semana. 

A frente fria formada a partir deste ciclone avançou em direção ao norte, chegando no Paraná, Mato Grosso do Sul e grande parte da região Sudeste.

Consequência disso, é a chuva que começou no início desta tarde em várias cidades de MS, como na Capital, onde a chuva já derrubou árvores e alagamentos em bairros como no Jardim Noroeste.

Em menos de uma hora, já choveu um acumulado de 14,6 milímetros em Campo Grande, e a temperatura despencou de 29,5ºC  para 22,3ºC em duas horas. 

A chegada das chuvas ajuda a diminuir a temperatura. Em Campo Grande, onde a máxima chegou a 34ºC no último sábado, a maior temperatura ao longo da próxima semana não deve ultrapassar os 27ºC. 

As condições são esperadas ao longo de toda a semana. 

Frente fria

Grande parte do Brasil deve sentir os efeitos do avanço da massa de ar frio causado pelo ciclone. A partir deste domingo, a frente fria avança para o oceano, com impactos maiores sentidos no Rio Grande do Sul. 

Na região Sudeste do País, as chuvas tendem a aumentar ao longo da semana, como em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, as chuvas são esperadas especialmente no Triângulo Mineiro. 

Assim como em Mato Grosso do Sul, os avisos de chuvas intensas cobrem todos os  estados do País, com exceção de Alagoas e Sergipe.
 


 

