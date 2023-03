Ações pontuais não resolvem enchentes em Campo Grande, aponta especialista

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

A nomeação dele e de mais 19 superintendentes de outros estados foi publicada hoje no Diário Oficial da União

Mesmo excluído da lista dos nomes do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de Mato Grosso do Sul (SinPRF/MS) enviada ao Governo federal para ocupar o cargo de Superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Estado, João Paulo Pinheiro Bueno foi nomeado hoje (13) pelo Governo federal para a função.

O nome dele e de mais 19 superintendentes estaduais foram divulgados no Diário Oficial da União. As nomeações são assinadas por Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Em Janeiro deste ano o SinPRF/MS fez assembleia para escolher os agentes para a superintendência regional da corporação. O documento foi entregue à bancada federal sul-mato-grossense e ao Diretório Nacional do PT.

Na lista apresentada constavam cinco nomes. O mais votado foi Waldir do Nascimento, com 63 votos; Alexandre de Araújo, com 38; Rafael Charão, com 17; Marcos Pires, com nove; e Robinson Araújo, com três.

Entretanto, João Paulo Pinheiro Bueno acabou de fora da lista porque sua candidatura foi feita uma hora antes da abertura da votação online, o que impossibilitou a inclusão de seu nome entre os concorrentes.

Como o ministério não é obrigado a seguir a lista com as indicações, João Paulo Pinheiro acabou sendo o escolhido hoje, com a publicação de seu nome do Diário Oficial da União.

Dias após o sindicato da categoria no Estado ter escolhido os nomes para superintendente da PRF, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 19 de janeiro, fez mudanças no comando da Polícia Federal e da PRF.

No primeiro caso, trocando 18 superintendentes regionais. Já na PRF, houve mais alterações: 26 superintendentes perderam o cargo à época, sendo substituídos por agentes que ficaram no cargo de forma temporária. Em Mato Grosso do Sul foi nomeado para a Superintendência-Executiva: Augusmar Vieira Melo, que ficou exercendo, na prática, a função de Superintendente.

A demora na nomeação definitiva da PRF foi motivada pela checagem se há a possibilidade de colocar na função um bolsonarista. Para tanto, foram analisados seus currículos pela Casa Civil e de suas eventuais posições político-partidárias.



PRF “maculada”

Em 8 de fevereiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, deu posse ao novo diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira. E a questão ideológica foi colocada no discurso do novo chefe.

“Nos últimos anos, atos isolados – alguns que eu considero abomináveis – lançaram sobre a PRF o véu da desconfiança. A reputação lapidada ao longo de décadas, de repente, viu-se atingida e maculada”, disse Oliveira, ao afirmar que a corporação precisa resgatar sua essência.

“Por isso, relembrando Luther King, a PRF se defronta com a feroz urgência do agora; precisamos fazer o que fazemos de melhor e resgatar nossa essência de polícia cidadã.”

