Ações preventivas começam a ser tomadas, mais de 30 dias após morte de empresário no Procon

AÇÃO APRESSADA

Máquinas correm contra o relógio e o mau tempo para "entulhar" buraco aberto no fim de semana, que isolou e restringiu acesso de quem mora na região

Nesta terça-feira (14), o que se observa na região da cratera da Chácara dos Poderes - aberta pelas chuvas do fim de semana -, são máquinas pesadas fazendo o trabalho de "entulhar" o buraco enquanto correm contra o tempo (e o mau tempo), para concluir a ação antes da próxima chuva.

Com vídeo mostrando a aflição dos moradores, ainda no sábado (11) o Correio do Estado noticiou a abertura da cratera e acompanha a situação, tanto com os moradores quanto com o poder público. Em visita hoje (14) ao local, foi possível observar que as máquinas seguem ativas mesmo com ameaça de chuva.

Como detalha o assessor executivo do gabinete da prefeita, Marcos Alex Azevedo Melo (ex-vereador Alex do PT, que já não pertence ao partido), a necessidade do momento é liberar o acesso para os moradores da região de forma urgente.

"Tem essa [passagem] e a outra, mas de certa forma, traz incômodo porque o pessoal tem que se deslocar até lá. Mas estamos tentando hoje liberar o acesso, mas de maneira responsável", comenta ele.

Conforme a Prefeitura, as obras pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), começaram nas estradas SE1 (onde árvores foram derrubadas na cratera aberta pela chuva) e NE2. No local, escavadeiras e retroescavadeiras atuam de forma acelerada para tapar o buraco e reerguer a estrada.

"Estamos tentando a liberação de, pelo menos, uma parte. Com todo cuidado para não precipitar. A pressa é inimiga da perfeição, mas, de qualquer forma, já estamos atuando na área para resolver", expõe Marcos Alex.

Obra que resolveria

Como evidenciou o Correio do Estado, na edição impressa desta terça-feira (14), uma obra para a região, que não saiu do papel, poderia ser a solução que não veio para amenizar o impacto da chuva no Chácara dos Poderes, após a empresa Relevo Engenharia vencer licitação de R$ 9,4 milhões.

Com intervenções avaliadas em R$ 9.406.691,60, o projeto previa implantação de:

4 km de drenagem

Dois piscinões (com capacidade de reter 10 milhões de litros de água), e

1,4 km de asfalto (da Rua Urupês, no Jardim Noroeste, até a Estrada EW-1, um dos acessos ao Chácara dos Poderes, que também teria um trecho asfaltado).

Ainda, o pacote deveria servir para recuperar o Córrego Pedregulho. Para Alex, esse é o momento de trazer de volta a vontade por solução definitiva.

"Buscar informações e entender razões pela qual não andou. Se houve alguma ação judicial; algum recurso; se o processo licitatório foi concluído. Vou atrás para resolver isso", complementa ele.

Por fim, um dos trabalhadores do local, que prefere não se identificar, diz que está ali para dar o máximo para resolver a situação, apesar de faltar otimismo diante do mau tempo e do retrospecto dos estragos.

"Tem que acreditar no que estamos fazendo, mas não depende só de nós. A gente executa o que o engenheiro planeja e o que determinam. Mas aqui a chuva vem forte e em abundância, é complicado e difícil isso dar certo", finaliza ele. **(Colaborou Ketlen Gomes)

Assine o Correio do Estado