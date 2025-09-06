Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

FARTURA

Acuada, Assembleia adia licitação do plenário de R$ 107 milhões

Propostas seriam abertas nesta segunda-feira (8), mas por conta da "grande quantidade de pedidos de esclarecimentos e impugnações", a data foi adiada

Neri Kaspary

Neri Kaspary

06/09/2025 - 17h20
Alheios à crise financeira pela qual passam os cofres estaduais e aos debates sobre o “tombamento” do Parque dos Poderes e todo o seu entorno, os deputados estaduais seguem firmes no propósito de destinar em torno de R$ 107 milhões para construir um novo plenário e bloco administrativo junto ao prédio onde hoje funciona a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. 

E se não bastassem as polêmicas “macro”, a construção também está envolvida em embates menores. Prova disso é que neste sábado (6) o comando a Assembleia publicou edital informando que a abertura das propostas foi adiada para o próximo dia 16. A data inicial era esta segunda-feira (8).

De acordo com este edital, “ A Assembleia Legislativa, através da Gerência de Licitação, torna público a prorrogação da data de abertura da licitação abaixo, tendo em vista a grande quantidade de pedidos de esclarecimentos e impugnações que foram respondidas apenas em 04/09/2025”. 

O projeto do novo prédio foi anunciado em março e o edital, que prevê valor máximo de R$ 107.826.097,09, foi lançado em julho deste ano. Além deste montante, a Assembleia também destinou mais de R$ 34 milhões para construção de um estacionamento vertical, que terá capacidade para 600 vagas. As primeiras 140 serão liberadas nesta segunda-feira (8).

Este adiamento na abertura do certame não é o primeiro atraso. Pela previsão inicial, o prédio já deveria estar a todo vapor. “A obra deverá ser iniciada em junho e prepara o Poder Legislativo para os próximos anos. É um sonho, pois o avanço representa não apenas uma melhoria estrutural, mas um reflexo do compromisso dos deputados estaduais com a inovação e a eficiência no serviço público”, disse o presidente  da Casa, Gerson Claro (PP), no dia 27 de março. 

O projeto do novo prédio prevê a construção de uma nova estrutura sobre o estacionamento privativo atualmente existente na Alems. Serão 11,4 mil metros quadrados de área construída. O novo plenário terá capacidade para cerca de 700 pessoas, mais que o dobro do atual, que comporta  300. 

O comando da Assembleia alega que seu plenário é pequeno e vez ou outra é obrigada a utilizar o plenário do Centro de Convenções Rubens Gil de Camil (Palácio Popular da Cultura), que fica a pouco mais de um quilômetro da Casa de Leis.  

O novo prédio terá visual completamente diferente daquilo que é visto no Parque dos Poderes. De acordo com a proposta, a nova estrutura terá formato circular, rompendo com o padrão de linhas retas em praticamente todas as construções públicas da região. 

O projeto arquitetônico inclui o plenário principal com galerias públicas, mesa diretora com acessos privativos, salas técnicas de taquigrafia, cerimonial e assessoria, estúdios da TV e Rádio, com salas de corte, switcher, sonorização e apoio à transmissão. 

Estão previstos ainda sala VIP, sala médica com acessibilidade, salas de imprensa, recepção com triagem e controle eletrônico de acesso, sanitários acessíveis em todos os pavimentos, e outros espaços.

PALÁCIO DO TJ

Em 2023, outro grande projeto de construção no Parque dos Poderes foi alvo de polêmicas - a construção do novo Palácio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que, antes mesmo de sair do papel, já havia custado quase R$ 4 milhões. 

Na época, o então presidente do Tribunal, o desembargador Sérgio Fernandes Martins, alegou a necessidade de um espaço maior para o Tribunal, que comportava 37 desembargadores e já apresentava falta de espaço.

O projeto encarou processos para evitar novas construções no Parque dos Poderes por se tratar de grande parte de áreas protegidas. 

Caso fosse aprovada, a obra teria seu início em 2025. Porém, o atual presidente do TJ, Dorival Pavan, já deixou claro novo palácio estava “fora de cogitação”

VACAS MAGRAS

Embora fisicamente próxima da Governadoria, a Assembleia Legislativa parece estar em outra órbita ao anunciar R$ 107 milhões para um novo "palácio". 

No dia 4 de agosto, o governador Eduardo Riedel assinou decreto que definiu corte de 25% nos gastos da administração pública estadual. A iniciativa visa controlar despesas públicas para garantir o equilíbrio fiscal do Estado, conforme anunciou o chefe do Executivo.

A medida foi anunciada em meio a um cenário de queda na arrecadação. Nos quatro primeiros meses de 2025, por exemplo, a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), principal fonte de receita do Estado, ficou em R$ 5,13 bilhões.

O valor representa um crescimento nominal de 3,07% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram arrecadados R$ 4,95 bilhões. No entanto, a inflação acumulada no período ficou em torno de 5%, o que indica uma queda real no poder de compra da arrecadação estadual.

 

Canonização do 1º santo millennial ocorre neste domingo no Vaticano

Um dos milagres do beato Carlo Acutis ocorreu em Campo Grande no ano de 2013

06/09/2025 11h15

Canonização de Carlo Acutis foi marcada para 7 de setembro

Canonização de Carlo Acutis foi marcada para 7 de setembro Divulgação

A canonização do beato Carlo Acutis ocorre neste domingo (7), no Vaticano. O adolescente, morto aos 15 anos de idade, após um quadro agudo de leucemia, ficou popularmente conhecido como padroeiro da internet, já que usava as redes para evangelizar. Carlo será o primeiro santo da geração millennial, que inclui todos os nascidos entre as décadas de 1980 e 1990.

Agendada para as 10h no horário local (5h no horário de Brasília), a cerimônia será presidida pelo papa Leão XIV, a primeira desde que assumiu seu pontificado, em maio deste ano. 

A canonização de Carlo Acutis será realizada após 5 meses de espera, já que havia sido inicialmente marcada para 27 de abril, durante o Jubileu dos Adolescentes, mas foi adiada em razão da morte do papa Francisco.

Francisco já havia citado Carlo como exemplo para a juventude, por unir fé, simplicidade e conexão com o mundo contemporâneo. 

“Não se acomodou numa imobilidade confortável, mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis. Seu testemunho mostra aos jovens de hoje que a verdadeira felicidade se encontra pondo Deus em primeiro lugar e servindo-O nos irmãos”, disse o papa Francisco.

Biografia

Carlo Acutis nasceu em Londres em 1991, mas cresceu em Milão, na Itália. Gostava de jogar videogame e criar sites e, segundo o Vaticano, também era apaixonado pela Eucaristia e por Nossa Senhora. Iniciou a vivência da fé católica cedo, aos 7 anos, fez a primeira comunhão e, desde então, passou a assistir à missa todos os dias, além de ajudar necessitados doando roupas e alimentos.

Na adolescência, graças aos conhecimentos de engenharia da computação, criou um site dedicado a divulgar milagres eucarísticos espalhados pelo mundo e aparições de Maria aprovadas pela Igreja Católica. Após sua morte por leucemia, em outubro de 2006, uma grande quantidade de pessoas em situação de vulnerabilidade, ajudadas por Carlo, compareceram ao funeral.

Milagres

O reconhecimento da santidade de Carlo veio a partir de dois milagres atribuídos ao jovem. O primeiro, que levou à beatificação, ocorreu em 2013, em solo brasileiro, na capital sul-mato-grossense Campo Grande. À época, o menino Matheus Vianna, com 3 anos de idade, sofria de uma doença congênita no pâncreas e foi curado sem nenhum tipo de respaldo científico ao tocar uma relíquia de Carlo.

O segundo milagre, de acordo com o Vaticano, refere-se à sobrevivência e rápida recuperação de Valéria Valverde, da Costa Rica. Em 2022, a jovem, então com 21 anos, estudava em Florença, na Itália, quando sofreu um grave acidente de bicicleta. A mãe de Valéria fez uma peregrinação à cidade de Assis para rezar pela cura da filha no túmulo de Carlo. No mesmo dia, a jovem começou a respirar sem aparelhos.

Entenda

De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o processo de canonização na Igreja Católica Apostólica Romana, que leva à declaração de uma pessoa como santa, envolve diversas etapas, incluindo a investigação da vida e das virtudes do candidato, a comprovação de milagres e a proclamação formal pelo papa.

A primeira fase é a diocesana. Nela, o bispo local inicia a investigação da vida do candidato, analisando sua fama de santidade e recolhendo testemunhos e documentos. Na segunda fase, intitulada romana, o processo é enviado ao Vaticano, onde peritos teólogos e médicos analisam a documentação e os milagres atribuídos ao candidato.

Na terceira fase, conhecida como beatificação, ocorre a comprovação de um milagre atribuído à intercessão do candidato, permitindo que ele receba o título de beato ou bem-aventurado. Para a quarta e última fase, a canonização, é necessário um segundo milagre, que deve ocorrer após a beatificação. Com a comprovação do milagre, o papa proclama a pessoa santa e sua devoção é reconhecida em toda a Igreja.

TRÂNSITO

Confira as vias que estarão interditadas neste fim de semana para o desfile cívico de 7 e setembro

A recomendação da Agetran é que os motoristas e pedestres busquem rotas alternativas

06/09/2025 10h30

Confira quais ruas serão interditadas neste fim de semana

Confira quais ruas serão interditadas neste fim de semana Agetran

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou uma lista com os locais de Campo Grande que estarão interditados neste final de semana para a realização do desfile cívico militar, que acontecerá no domingo (7), em comemoração ao Dia da Independência. 

A recomendação da Agetran é que os motoristas e pedestres evitem transitar pelas áreas interditadas e que planejem rotas alternativas, a fim de evitar transtornos. 

Confira abaixo os locais interditados, além dos dias e horários de começo e fim das interdições:

06/09/2025 - (Sábado), a partir das 15h

  • Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
  • Av. Afonso Pena x R. 14 de Julho
  • Av. Afonso Pena x R. Rui Barbosa
  • R. 13 de Maio x R. Dom Aquino
  • R. 13 de Maio x R. Barão do Rio Branco

07/09/2025 - (Domingo), a partir das 5h

  • R.  14 de Julho x R. Eça de Queiroz
  • R.  14 de Julho x Tv. Guia Lopes
  • R.  14 de Julho x Tv. Cel. Mario Peixoto
  • R.  14 de Julho x Tv. Camões
  • R.  14 de Julho x Tv. Cel Edgard Gomes
  • R.  14 de Julho x R. Gal Melo
  • R.  13 de Maio x Av. Mato Grosso
  • Av. Mato Grosso x Av. Calógeras
  • Av. Mato Grosso x R. Rui Barbosa
  • Av. Calógeras x R. Antonio Maria Coelho
  • R. 14 de Julho x R. Maracaju
  • R. 14 de Julho x R. Mal. C. M. Rondon
  • R. 14 de Julho x R. Barão do Rio Branco
  • R. 14 de Julho x Av. Fernando C. da Costa
  • R. 13 de Maio x Av. Fernando C. da Costa
  • Av. Calógeras x R. Sete de Setembro
  • Av. Calógeras x R. 26 de Agosto
  • R. Rui Barbosa x Av. Fernando C. da Costa
  • R. Rui Barbosa x R. 15 de Novembro
  • R. Rui Barbosa x R. Dom Aquino
  • R. Rui Barbosa x R. Maracaju
  • R. Rui Barbosa x Av. Mato Grosso.

Nesse sentido, a Agência Municipal de Trânsito ainda orienta para as rotas alternativas. Confira:

  • R. Eça de Queiroz; 
  • Av. Ernesto Geisel;
  • Av. Fernando C. da Costa(sentido centro/bairro); 
  • Av. Calógeras; 
  • R. Rui Barbosa   

