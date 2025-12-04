Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CALÚNIA E DIFAMAÇÃO

Acusado de armar protesto, Marquinhos entra na justiça contra Adriane

A defesa ressalta ainda que as falas de Adriane foram feitas ao vivo, com grande alcance, ampliando o dano causado à imagem do vereador

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

04/12/2025 - 12h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O vereador e ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PDT), ingressou com uma queixa-crime no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul contra a prefeita Adriane Lopes (PP), após ser acusado por ela de contratar manifestantes para tumultuar a inauguração do Natal dos Sonhos no último sábado (29), na Rua 14 de Julho. A ação protocolada pede responsabilização criminal da chefe do Executivo pelos crimes de calúnia e difamação.

A denúncia judicial ocorre dois dias após Adriane afirmar, ao vivo, no programa Tribuna Livre, da FM 95.7, que o protesto registrado durante o evento teria sido organizado por grupos pagos por Marquinhos e pela ex-deputada Rose Modesto (União Brasil). Segundo a prefeita, o objetivo seria “tumultuar eventos públicos” e promover ataques “coordenados” contra sua gestão.

Na entrevista, Adriane declarou que a equipe da prefeitura foi “surpreendida” por um grupo que, segundo ela, teria sido levado em ônibus e agiria de forma organizada para prejudicar atos oficiais. A prefeita afirmou ainda que os responsáveis pelo tumulto seriam “manifestantes contratados pelo Marquinhos Trad e pela Rose Modesto”.

A prefeita também relatou que haveria pessoas armadas entre os manifestantes, inclusive indivíduos “com mais de 50 passagens pela polícia”. Segundo Adriane, o grupo teria sido mobilizado por um professor que “orquestrou” a ação levando “bandidos” ao evento natalino.

Ao defender a atuação da Guarda Civil Metropolitana, disse que o papel da corporação é "garantir segurança, especialmente quando há presença de menores", e afirmou que qualquer excesso será investigado.

Em meio às críticas, ela falou diretamente dos adversários políticos.

“Quem é Marquinhos para defender mulheres nessa capital? Campo Grande conhece a história dele. Ele não tem moral para defender as mulheres aqui”, afirmou.

Sobre Rose, Adriane declarou:

“A eterna candidata. Uma desocupada que faz um ano que não desce do palanque eleitoral.”

Na queixa-crime, é afirmado que Adriane fez acusações falsas, ofensivas e atentatórias à honra, citando nominalmente crimes que o vereador jamais cometeu.

A defesa sustenta que as declarações da prefeita configuram calúnia, por imputar a ele a prática de ações criminosas, como contratação de “bandidos armados”, desordem pública e ataques coordenados, e difamação, ao atribuir fatos que atingem sua reputação e atividade parlamentar.

O documento protocolado afirma que:
    •    Marquinhos não conhece os participantes do protesto;
    •    jamais financiou ou estimulou atos violentos;
    •    não tem relação com grupos que se manifestam contra a gestão municipal.

O processo destaca que o vereador foi absolvido de todas as acusações de assédio levantadas em 2022, e que tais processos já transitaram em julgado, não podendo ser utilizados para questionar sua moral.

A defesa ressalta ainda que as falas de Adriane foram feitas ao vivo, com grande alcance, e imediatamente repercutiram em rádios, sites e redes sociais, ampliando o dano causado à imagem do vereador. Também é mostrada a trajetória de Marquinhos na política, afirmando que o vereador sempre foi conhecido por seu trabalho, jamais tendo deixado de lado suas obrigações públicas.

Por fim, caso seja condenada, Adriane Lopes deverá pagar a quantia de R$ 50.000,00, para cada um dos três crimes cometidos, totalizando R$ 150.000,00.

Assine o Correio do Estado

SEGURANÇA PÚBLICA

Foragido de Portugal na 'lista vermelha' da Interpol é preso no interior de MS

Indivíduo em questão foi "condenado por estar envolvido em uma rede transnacional de distribuição de entorpecentes"

04/12/2025 11h01

Compartilhar
Com mandado em aberto para fins de extradição, ordem de captura foi expedida pela Justiça portuguesa e cumprida pelo Grupo Especializado de Capturas da PF de Três Lagoas (MS). 

Com mandado em aberto para fins de extradição, ordem de captura foi expedida pela Justiça portuguesa e cumprida pelo Grupo Especializado de Capturas da PF de Três Lagoas (MS).  Reprodução

Continue Lendo...

Distante aproximadamente 8 mil quilômetros de sua terra natal, um português foragido do País lusitano, que foi inclusive incluído na difusão vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), pôde ser localizado e preso no interior de Mato Grosso do Sul, como confirmado pela Polícia Federal (PF) na noite de quarta-feira (03). 

Ainda conforme a Polícia Federal em nota, a prisão em si em Mato Grosso do Sul ocorreu no município de Três Lagoas, que fica aproximadamente 326 quilômetros longe da Capital, Campo Grande, que por sua vez é separado de Portugal por uma viagem que pode durar de 12 a 15 horas em voo direto.

Com mandado de prisão em aberto para fins de extradição, a ordem de captura foi expedida pela Justiça portuguesa contra o indivíduo em questão, "condenado por estar envolvido em uma rede transnacional de distribuição de entorpecentes", segundo a PF. 

Capturado em MS

Recebidas as informações através da cooperação internacional, a Polícia Federal brasileira ficou ciente da ordem de captura expedida e deu início às ações, que obteve êxito por meio do trabalho do Grupo Especializado de Capturas da PF de Três Lagoas (MS). 

Sobre a "lista vermelha" da Interpol, cabe deixar claro que o escopo dessa difusão é justamente que os países integrantes consigam localizar e capturar fugitivos. 

Por meio de diligências os agentes puderam confirmar a identidade, bem como a situação migratória, com o foragido da Justiça portuguesa localizado e detido no município conhecido como Capital Mundial da Celulose ou Cidade das Águas. 

"Diante dos fatos, o homem segue preso e permanecerá à disposição do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável pelo processo de extradição, e poderá ser entregue às autoridades portuguesas conforme os trâmites legais previstos em tratados internacionais", conclui a PF em nota.

 

Assine o Correio do Estado

CRIME

Quadrilha aplicava golpes milionários com falsas cartas de crédito em MS

A promessa de facilitar a compra da casa própria escondia um sistema baseado em transações fraudulentas e ocultação de patrimônio

04/12/2025 10h45

Compartilhar
Durante a análise financeira, foram detectadas movimentações por meio de contas de familiares, empregados e terceiros

Durante a análise financeira, foram detectadas movimentações por meio de contas de familiares, empregados e terceiros Divulgação

Continue Lendo...

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (4), a Operação Castelo de Cartas, com foco em um esquema interestadual especializado em fraudes financeiras. A ação é conduzida pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) e segue em investigação.

De acordo com as informações, o grupo atuava de forma estruturada e mantinha um núcleo operacional em Mato Grosso do Sul, responsável por aplicar golpes conhecidos como “carta de crédito contemplada”. A promessa de facilitar a compra de um veículo próprio, escondia um sistema baseado em transações ilícitas e ocultação de patrimônio.

Com apoio técnico do LAB-LD - laboratório que atua contra lavagem de dinheiro do próprio DRACCO, a Polícia Civil identificou que o prejuízo às vítimas ultrapassa R$ 1,5 milhão. As apurações também revelaram conexões com investigados de Rondônia, já alvos da Operação Carga Prensada, da Polícia Federal, deflagrada em 2021 para desarticular crimes como tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Durante a análise financeira, foram detectadas movimentações por meio de contas de familiares, empregados e terceiros, numa tentativa de mascarar a origem dos valores recebidos pela organização criminosa.

Para garantir o ressarcimento das vítimas, o DRACCO pediu o bloqueio e a apreensão de bens de alto valor, veículos e imóveis ligados aos investigados. A Justiça autorizou o sequestro de R$ 7,5 milhões, quantia cinco vezes maior que o prejuízo inicialmente identificado.

A ofensiva integra a 3ª Renorcrim, operação nacional coordenada pela Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), que reúne unidades especializadas no combate ao crime organizado. Além de Mato Grosso do Sul, foram cumpridos mandados em Rondônia, Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina, com apoio de divisões como DRACO/PCDF, DIG/DEIC de Presidente Prudente e DRACO/DEIC de Balneário Camboriú.

O nome “Castelo de Cartas” simboliza a promessa ilusória vendida pelo grupo às vítimas, um sonho da casa própria sustentado por uma estrutura frágil, prestes a ruir. As diligências continuam sob coordenação do DRACCO.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Justiça nega indenização a mulher impedida de embarcar em viagem internacional na pandemia
Cidades

/ 1 dia

Justiça nega indenização a mulher impedida de embarcar em viagem internacional na pandemia

2

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2326, terça-feira (02/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2326, terça-feira (02/12)

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2857, quarta-feira (03/12)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2857, quarta-feira (03/12)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6892, terça-feira (02/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6892, terça-feira (02/12): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2946, terça-feira (02/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2946, terça-feira (02/12): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Exclusivo para Assinantes

/ 13 horas

Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?