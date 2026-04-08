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Caso Marilene

Acusado de assassinar subtenente tem prisão preventiva decretada

Gilberto Jarson, de 50 anos, é suspeito de feminicídio; a defesa irá recorrer

Karina Varjão

Karina Varjão

08/04/2026 - 15h15
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Gilberto Jarson, de 50 anos, acusado de assassinar a namorada e subtenente da Polícia Militar, Marilene de Brito Rodrigues, teve a prisão preventiva decretada após audiência de custódia na manhã desta quarta-feira (8). 

Preso desde segunda-feira (6), Gilberto é suspeito de feminicídio ao dar um tiro na namorada após uma discussão no bairro Estrela D’alva, em Campo Grande. 

A audiência foi realizada no Fórum Heitor Medeiros, onde a prisão foi convertida em preventiva. Ele será encaminhado ao Presídio de Campo Grande. 

De acordo com o advogado de Gilberto, Jeferson Soares, a defesa irá recorrer da decisão. 

“Nós acreditamos na declaração do suspeito de que o caso foi suicídio. O investigado tentou evitar e, infelizmente, não conseguiu. Foi encaminhado para o presídio e iremos recorrer da decisão da prisão”, afirmou ao Correio do Estado. 

Desde a primeira abordagem, feita pelo vizinho do casal, Gilberto apresentou versões contraditórias sobre os fatos. Ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) após o flagrante e o caso segue sendo investigado como feminicídio. 

“O crime não vai ser registrado como suicídio, a perícia no local sanou algumas dúvidas nossa junto com o pessoal que chegou na casa no momento da abordagem. Ele foi preso, encaminhado à DEAM em flagrante como feminicídio”, afirmou a delegada Analu Lacerda Ferraz. 

O caso

Marlene tinha 59 anos e foi encontrada morta na sala de casa, ainda fardada, com marca de tiro no pescoço. O namorado da vítima, de 50 anos, estava com a arma na mão. 

De acordo com as investigações, o casal se relacionava há um ano e quatro meses e morava na mesma casa há dois meses. 

Vizinhos relataram que Gilberto saiu para buscar Marlene no trabalho no fim da manhã. Ao retornarem, por volta das 11h30, foi ouvido um disparo. O vizinho do casal, que também é policial, pulou o muro da casa e viu a cena. 

O namorado afirmou que Marlene havia cometido suicídio, relato que apresentou contradições quando contado à polícia. Gilberto foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado pela 1ª DEAM e maiores informações serão divulgadas quando o inquérito policial for concluído.

Marlene atuava na Ajudância Geral, no Comando Militar, e estava há 37 anos na Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Ela se formou na terceira turma de soldados femininos do Estado. 

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Marlene, ressaltando a alegria da mulher e “o jeito sub Marlene de ser”. 

“Todos a respeitavam e admiravam, não havia um inimigo contra ela, somente o crime, ah sim ela odiava o crime mas não o criminoso, de tão grande coração foi vítima dele . Eu fui amada por ela e amei também.”

Em outra postagem, uma amiga de Marlene afirmou que a subtenente sofria de depressão e por isso não conseguia enxergar o perigo que morava com ela. 

“Ela dedicou sua vida à luta por pessoas que sofriam do mesmo mal que ela ,sempre conseguiu esconder por trás de um sorriso...a depressão. Essa maldita doença,fez com que ela ficasse tão vulnerável que não conseguiu ver o perigo que vivia ao seu lado”. 

Feminicídios

Com a confirmação, a subtenente se torna a 9ª vítima de crime contra a mulher em Mato Grosso do Sul em 2026 e o 1ª caso em Campo Grande no ano. 

primeiro feminicídio de 2026 em Mato Grosso do Sul ocorreu em 16 de janeiro, na aldeia Damakue, em Bela Vista. A vítima, Josefa dos Santos, de 44 anos, foi morta a tiros pelo marido, que em seguida tirou a própria vida.

Em 24 de janeiro, a aposentada Rosana Candia Ohara, de 62 anos, foi assassinada a pauladas pelo marido em Corumbá.

Em 22 de fevereiro, Nilza de Almeida Lima, de 50 anos, foi morta a facadas em Coxim. O principal suspeito é o próprio filho da vítima, de 22 anos.

No dia 25 de fevereiro, Beatriz Benevides da Silva, de 18 anos, foi assassinada em Três Lagoas. O autor do crime foi o namorado da jovem, Wellington Patrezi, que procurou a polícia e confessou o feminicídio.

No início da manhã do dia 7 de março, em Anastácio, a 122 quilômetros de Campo Grande, Leise Aparecida Cruz, de 40 anos, foi encontrada morta em casa, na Rua Professora Cleusa Batista. O principal suspeito é o marido da vítima, Edson Campos Delgado, que acabou preso.

Inicialmente, Edson disse às autoridades que havia encontrado a esposa sem vida e levantou a hipótese de suicídio. No entanto, durante as investigações, confessou ter asfixiado a mulher.

Também no dia 6 de março morreu Liliane de Souza Bonfim Duarte, de 52 anos, que estava internada após ser brutalmente agredida pelo marido em Três Lagoas.

Ela foi atacada com golpes de marreta no dia 3 de março. Após o crime, foi socorrida e transferida para o Hospital da Vida, em Dourados, mas não resistiu aos ferimentos.

Em 8 de março, Ereni Benites, de 44 anos, foi o sétimo feminicídio. Morta carbonizada no dia internacional da mulher pelo ex-companheiro.

Fátima Aparecida da Silva, de 58 anos, foi o 8º caso de feminicídio do Estado, e interrompeu 15 dias sem registros do crime. Ela foi encontrada morta em Selvíria, interior do Estado, a menos de 400 quilômetros de Campo Grande. 

Maurício da Silva, sobrinho da vítima, confessou que matou a tia após uma discussão com vários golpes aplicados com instrumentos contundentes na cabeça da vítima, entre quais foram usados uma panela e uma maquita. 

 

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contagem regressiva

Vai no show do Guns N' Roses? Veja os trechos que estarão interditados

Trechos ao redor da Praça do Rádio Clube estarão interditados pela Agetran a partir da noite desta quarta-feira e a PRF fará ação na BR-262

08/04/2026 14h15

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Estrutura montada no Autódromo Internacional se prepara para receber mais de 35 mil fãs nesta quinta-feira (9)

Estrutura montada no Autódromo Internacional se prepara para receber mais de 35 mil fãs nesta quinta-feira (9) FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

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Em contagem regressiva para um dos maiores shows internacionais que já passaram por Campo Grande, a cidade já está em clima diferente. Além da logística operacional no Autódromo Internacional Orlando Moura, o trânsito da Capital também deve passar por mudanças a partir desta quarta-feira (8). 

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) deve realizar operações para garantir a fluidez do trânsito, que deve ficar mais intenso a partir da tarde de amanhã (8), já que, pelo menos, 35 mil pessoas devem se dirigir ao local do show. 

A partir da noite desta quarta-feira, a Agetran atuará na região da Praça do Rádio Clube, no centro da cidade, organizando trechos para embarque e desembarque de passageiros que irão ao Autódromo com ônibus especiais. 

A operação irá interditar as faixas de estacionamento em torno da praça para o uso dos ônibus que farão o transporte do público entre a noite de quarta e a manhã de quinta-feira (9). 

No dia do show, as equipes de trânsito começam a atuar às 14h, com pontos de apoio na saída dos perímetros urbanos nos seguintes pontos:

  • Semáforo do Bairro Maria Aparecida Pedrossian; 
  • Entrada do Bairro Maria Aparecida Pedrossian. 

O aumento do fluxo na cidade e, especialmente, nos locais das operações, a Agetran orienta que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização e sigam as instruções dos agentes de trânsito. 

Além da Agetran, a Polícia Rodoviária Federal também deve montar uma operação na BR-262, caminho até o Autódromo. 

Para que o show ocorra, a PRF determinou que 16 exigências fossem atendidas pela organização do evento, incluindo: provisão de estacionamento adequado, garantia de operacionalização da via para o fluxo de veículos, travessia segura para pedestres, ambulâncias privadas no local, manejo ambiental de detritos para evitar acidentes, guinchos, etc

"Desde que tomamos ciência do acontecimento do evento, nós entramos em contato com a organizadora, fizemos as exigências. Todas elas devem ser cumpridas pela organização do evento. Qualquer uma delas, dessas 16 que não forem cumpridas, o evento se considera não autorizado", disse o superintendente da PRF em Mato Grosso do Sul, João Paulo Pinheiro Bueno.

O policiamento ostensivo ocorrerá em um trecho de aproximadamente dez quilômetro da BR-262, que vai do anel viário até o autódromo.

Os policiais destacam veículos de carga pesada, como os caminhões grandes e cegonhas, não poderão transitar no trecho entre às 12h e 22h, para otimizar a fluidez do trânsito.

De acordo com o superintendente da PRF, o movimento de maior fluxo deve ser por volta das 16h em diante. Com isso, a orientação é para que os fãs vão com bastante antecedência para o autódromo.

Logística

Uma das principais estratégias para controlar o fluxo de entrada e saída de pessoas no evento foi a criação de um bolsão interno no autódromo, com capacidade para até 10 mil pessoas. Esse espaço funcionará como uma área de recepção antecipada, aberta ao público já na madrugada desta quarta-feira.

A ideia é evitar aglomerações na rodovia e permitir que o público aguarde com conforto dentro do complexo, com acesso a bebidas e alimentação.

O evento principal abre os portões às 16h, mas a recomendação da organização é chegar cedo. “Quanto mais cedo as pessoas chegarem, menor será o impacto no trânsito. É uma rodovia estreita, então, o ideal é evitar a chegada em cima da hora”, orienta Valter Júnior, sócio e produtor local da Santo Show.

O estacionamento oficial terá capacidade para 3.000 carros, além de uma área específica para vans e ônibus fretados. Nesse sistema, os passageiros desembarcam próximo à entrada e os veículos seguem para um espaço reservado, evitando congestionamentos na frente do evento.

A recomendação é que grupos optem por transporte coletivo privado, como vans e ônibus fretados, ou aplicativos de transporte, reduzindo o número de veículos individuais.

Além disso, mais de 500 profissionais de segurança atuarão no evento, incluindo equipes uniformizadas e agentes à paisana. Também haverá diversos postos médicos distribuídos pelo espaço, com suporte de órgãos de saúde para atender possíveis emergências.

Visando conforto ao público, serão 200 banheiros na área de pista (100 femininos e 100 masculinos) e outros 600 na área VIP, além de seis praças de alimentação e 12 ilhas de bares.

Os setores premium incluem ainda 72 bangalôs com capacidade para até 20 pessoas cada, além de camarotes tradicionais e uma área especial chamada Experience, considerada uma novidade para eventos desse porte na cidade. 

O show está marcado para começar às 20h30, com a abertura dos portões às 16h. A abertura do show terá a apresentação da banda Raimundos. 
 

OPORTUNIDADE

Funtrab reabre inscrições de curso de português para migrantes internacionais

O curso é parte do Programa UEMS Acolhe, que iniciou parceria com a Funtrab neste ano e oferece aos alunos o cadastro na fundação para se candidatarem às vagas de emprego

08/04/2026 14h00

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Reprodução Redes Sociais

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Nesta quarta-feira (8), a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) reabriu as inscrições para mais uma turma do curso gratuito “Português para Migrantes Internacionais – Módulo Acolhimento”, no período vespertino.

O curso é parte do programa "UEMS Acolhe" da Universidade Estadual destinado a migrantes internacionais que vivem em Mato Grosso do Sul. A Funtrab integrou o programa ainda neste ano, em março, e agora é polo da iniciativa.

Com carga horária de 60 horas, o curso possui certificação e tem duração até junho. As aulas são presenciais das 14h às 16h30, na Fundação, localizada na rua 13 de maio, 2773, no Centro.

Serão aceitas inscrições até o dia 14 de abril, que devem ser realizadas por meio do link: https://forms.gle/B4KPt8DwcEWPp1Ua8. A previsão é que as aulas dessa nova turma iniciem logo depois que as inscrições fecharem, no dia 15 de abril.

Em busca de ampliar o alcance do projeto, que já beneficiou mais de 5 mil pessoas em sete municípios sul-mato-grossenses, a iniciativa vai além do aprendizado, e funciona como espaço de acolhimento.

Durante as aulas, os participantes aprendem desde a gramática até expressões do cotidiano, com orientações que facilitam a adaptação ao Brasil, como ir ao mercado, acesso à serviços públicos e oportunidades de emprego, por exemplo.

Agora, com a parceria, após as aulas os participantes podem se cadastrar na própria Fundação e se candidatar a vagas de emprego para transformar o conhecimento do novo idioma em ponte para inserção no mercado de trabalho formal.

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