Cidades

5ª vítima de feminicídio

Enfermeira atacada com marreta pelo marido morre no hospital

A vítima chegou a gritar para que os filhos autistas fugissem de casa, mas eles também foram agredidos pelo militar

Laura Brasil

06/03/2026 - 13h00
A enfermeira Liliane de Souza Bonfim Duarte, de 51 anos, não resistiu e morreu nesta sexta-feira (06), após ser atacada a golpes de marreta pelo marido em Ponta Porã, município localizado a 313 quilômetros de Campo Grande.

Instantes antes do ataque, ela chegou a pedir para os filhos saírem de casa, mas o subtenente do Corpo de Bombeiros, Elianderson Duarte, acabou agredindo dois deles, de 15 e 17 anos.

Em seguida, passou a atingir a esposa a golpes de marreta. O filho de 11 anos presenciou tudo e foi o único que escapou de ser agredido pelo pai.

A polícia informou que os três filhos têm Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Entenda

Até o momento, a polícia não informou o que o bombeiro alegou em depoimento para justificar a agressão.

Conforme relato da filha, de 17 anos, ao ver o pai com a marreta, a mãe gritou para que os filhos abrissem a porta e saíssem de casa.

Mesmo assim, dois adolescentes acabaram golpeados na cabeça. Vizinhos entraram na residência e encontraram o homem sentado ao lado do corpo da mulher, que estava caído no chão.

Na tentativa de fuga, ele quebrou o tornozelo ao pular muros. O subtenente foi preso em flagrante e, nesta sexta-feira, transferido para o presídio militar de Campo Grande.

Com mais essa vítima, Mato Grosso do Sul registra o 5º caso de feminicídio.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros lamentou o ocorrido, manifestou repúdio sobre a ocorrência, e informou que está colaborando com as autoridades. Leia na íntegra:

“Em relação aos fatos recentemente noticiados sobre a ocorrência de violência doméstica envolvendo um bombeiro militar lotado no município de Ponta Porã, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) lamenta o ocorrido e vem a público manifestar seu mais profundo repúdio a qualquer forma de violência contra as mulheres.

O CBMMS permanece colaborando integralmente com as autoridades policiais e com o Poder Judiciário para a plena elucidação do caso.

O servidor envolvido se encontra detido e responderá por seus atos com todo o rigor da lei.

A corporação já adotou as providências administrativas cabíveis, nos termos da legislação vigente, para a devida apuração e responsabilização.”
 

CRIME

Investigação aponta desvio milionário em hospital de MS

Operação Ponto Cego investiga desvio de cerca de R$ 6 milhões; ex-administrador é suspeito de usar dinheiro para comprar bens de alto padrão

06/03/2026 11h40

O suspeito teria utilizado valores desviados do hospital para movimentações financeiras pessoais e aquisição de patrimônio

Osvaldo Duarte/ Dourados News

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (6), a Operação Ponto Cego para investigar um esquema de desvio de recursos em um hospital particular especializado em oftalmologia, em Dourados. A suspeita é de que cerca de R$ 6 milhões tenham sido retirados indevidamente da instituição por um ex-administrador da unidade.

A ação foi conduzida pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia do município e resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro Jardim Água Boa. Além disso, a Justiça determinou o sequestro de imóveis situados em condomínios de alto padrão na cidade.

De acordo com as investigações, o suspeito teria utilizado valores desviados do hospital para movimentações financeiras pessoais e aquisição de patrimônio. Entre os crimes apurados estão furto qualificado praticado de forma reiterada, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro.

As apurações começaram após denúncias indicarem possíveis irregularidades na administração financeira da unidade de saúde. Conforme a Polícia Civil, há indícios de que o investigado transferia recursos da instituição para contas próprias, posteriormente utilizando o dinheiro para adquirir bens.

Em entrevista concedida ao portal Dourados News, o delegado Dermeval Neto afirmou que o suspeito teria se apropriado de valores significativos enquanto exercia a função administrativa no hospital.

“As investigações se iniciaram há alguns meses, quando a Polícia Civil tomou conhecimento de que esse indivíduo, que era o administrador do hospital, realizou o furto de valores que chegariam a cerca de 6 milhões de reais, desviando esses valores para suas contas e adquirindo inclusive bens imóveis em condomínios de luxo em Dourados”, explicou.

Durante a operação desta sexta-feira, três imóveis localizados em condomínios de luxo foram sequestrados judicialmente. A medida tem caráter cautelar e visa garantir a possibilidade de ressarcimento ao hospital caso os crimes sejam confirmados ao final do processo.

Ainda conforme o delegado, a restrição dos imóveis é registrada em cartório, o que impede a venda ou transferência dos bens enquanto a investigação estiver em andamento.

Além das propriedades, os policiais apreenderam objetos avaliados em cerca de R$ 200 mil, incluindo notebooks, telefones celulares e uma arma de fogo que estava em posse do investigado.

Até o momento, não houve prisões. A Polícia Civil informou que, nesta etapa da investigação, o objetivo principal foi reunir provas e assegurar bens que possam ser utilizados para reparar o prejuízo causado à instituição.

Os equipamentos eletrônicos recolhidos serão periciados para identificar a possível participação de outras pessoas no esquema. “Pode haver participação de mais pessoas. Estamos realizando levantamentos para identificar eventuais outros envolvidos”, afirmou o delegado.

De acordo com o portal Dourados News, as investigações continuam e novos desdobramentos não estão descartados conforme a análise do material apreendido.

Cidade morena

Adriane finalmente alcança R$136 milhões que promete 'pacotão de asfalto'

Contratação de operação de crédito junto à Caixa Econômica foi aprovada na Casa de Leis de Campo Grande, com o dinheiro voltado para pavimentação asfáltica e outras obras

06/03/2026 11h11

Ministério das Cidades divulgou a seleção da proposta da Cidade Morena  no âmbito do Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana (Pró-Transporte), com recursos do FGTS

Foto: Washington Costa/Ascom MPO

Valor que promete um "pacotão de asfalto" para Campo Grande, os R$136 milhões por meio do Programa Avançar Cidades foram finalmente liberados para a Capital do Mato Grosso do Sul, conforme consta na portaria número 171 publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (06). 

Como bem descreve a portaria, o Ministério das Cidades divulgou a seleção da proposta da Cidade Morena     no âmbito do Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana (Pró-Transporte), com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), setor público.

Ministério das Cidades divulgou a seleção da proposta da Cidade Morena  no âmbito do Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana (Pró-Transporte), com recursos do FGTS

Ou seja, o montante de R$136.099.957,27 acaba de ser finalmente liberado para implantação de obras de qualificação em diversos bairros no Município de Campo Grande. 

Entenda

Vale lembrar, a contratação dessa operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal foi aprovada pela Câmara em 09 de dezembro, junto de mais R$20 milhões para execução de obras públicas que atendem demandas estruturais da Capital, para melhorar a mobilidade, reduzir alagamentos e ampliar a qualidade de vida nos bairros. 

Os R$ 136 milhões foram aprovados na Casa de Leis de Campo Grande como Projeto de Lei 12.185/25, com o dinheiro investido em pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais.

Ainda em novembro de 2025, a Prefeitura de Campo Grande já havia anunciado um pacote de obras no valor de R$ 544 milhões, com foco na drenagem e asfalto para pelo menos 33 bairros ao longo dos próximos anos.

Esse investimento é fruto de um empréstimo com a Caixa Econômica Federal, em decorrência da aprovação do Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF). A primeira parte do valor seria justamente os R$156 milhões.

O PEF é um programa do Governo Federal que permite que estados e municípios reorganizem suas contas públicas, reunindo ações e ajustes para garantir equilíbrio financeiro, controle de despesas, maior eficiência na gestão e capacidade de pagamento.

Bairros que devem receber os investimentos

  • Vila Nª Sª Aparecida
  • Bosque da Saúde
  • Noroeste
  • Vilas Boas
  • Jardim Auxiliadora
  • Nova Tirandentes
  • Jardim Vitória
  • Anhembi
  • Jardim Los Angeles
  • Parque Residencial Lisboa
  • Porto Galo
  • Aero Rancho
  • Vila Nogueira
  • Vila Amapá
  • Jardim das Nações
  • Guanandi II
  • Tarumã
  • Coophavila II
  • Batistão
  • Jardim Santa Emília
  • Jardim São Conrado
  • Parque dos Girassóis
  • Oliveira
  • Residencial Flores

 

